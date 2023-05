عنصرية كندية تصفع سيدة مسلمة بعدما وثّقت جريمتها.. فيديو يوثق اعتداء مؤلما

- Advertisement -

وطن- وثّق مقطع فيديو، اعتداءً مروّعاً ارتكبته متطرفة تجاه ناشطة مسلمة في دولة كندا، بعدما عنّفتها على الإهانة اللفظية التي وجّهتها لذوي البشرة السمراء.

وأظهر مقطع الفيديو، سيدة مسلمة وهي ترتدي الحجاب وهي تبلّغ العنصرية الكندية بأنها تفوّهت بعبارات غير لائقة تجاه أصحاب البشرة السمراء.

وفيما كانت السيدة العنصرية تواجه الموقف بابتسامات، فإنها سرعان ما عبّرت عن انفعالها وبادرت بصفع الناشطة المسلمة وألقت بهاتفها أرضاً لتمنعها من التصوير قبل أن تغادر المكان.

وكثيراً ما شهدت كندا اعتداءات على المسلمين، وقد أظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الحكومية تسجيل ارتفاع في عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا، بين عامي 2020 و2022.

وكشف التقرير عن أن جرائم الكراهية المبلّغ عنها لدى الشرطة زادت بنسبة 71%، وسجّلت هجمات الكراهية زيادة من 84 هجمة في عام 2020 إلى 144 هجمة كراهية في عام 2021، أما في عام 2019، فقد بلغ عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها في البلاد 182.

وبحسب التقرير، فمن غير الممكن ربط حوادث الكراهية والجرائم التي أبلغت عنها الشرطة بأحداث معينة، لكن وسائل الإعلام والخطاب العام يمكن أن تساعد في زيادة الوعي بالظاهرة التي تثير ردود فعل سلبية.

وتعليقاً على ذلك، قال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، في بيان على «تويتر»: «لقد فقدنا مسلمين كنديين بسبب جرائم الكراهية في عام 2021، هذه الأرقام لا تروي القصة كاملة، نحن نعلم أن العدد يتجاوز بكثير ما يظهر في الإحصاءات».

This year, there was a dramatic spike of anti-Muslim hate, as per the Stats Canada numbers.

We lost Canadian Muslims to hate in 2021.

These numbers also do not tell the whole story – we know that the numbers of hate crimes vastly exceed what show up in hate crime stats. pic.twitter.com/0eyiiHsdVq

— NCCM (@nccm) August 3, 2022