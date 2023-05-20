السبت, مايو 20, 2023
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رياضة

تفاصيل عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف

رجل ألماني يتقدم بعرض لنادي بايرن ميونخ لتمويل صفقة التعاقد مع رونالدو في الميركاتو الصيفي

كتب فارس أبو شيحة
عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع رونالدو watanserb.com
عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع رونالدو
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وطن- كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن عرض غريب ومغري في ذات الوقت قدم لنادي بايرن ميونخ من أجل الحصول على خدمات صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ” Abend Zeitung” الألمانية، بأن هناك عرض غريب تقدم به رجل أعمال ألماني إلى المسؤولين في نادي بايرن ميونخ، من أجل التحرك في سوق انتقالات الميركاتو هذا الصيف، للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع رونالدو

وأردفت الصحيفة الألمانية، ” بايرن ميونخ  تلقى بريد إلكتروني من رجل أعمال ألماني يدعى ماركو شون. صاحب موقع buero، من أجل تمويل صفقة التعاقد مع رونالدو”.

كما وأضافت، ” رجل الأعمال الألماني شون تعهد بالتكفل براتب اللاعب الضخم، مع العلم بأن الدون يتقاضى في الوقت الحالي راتب 200 مليون يورو مع النصر السعودي”.

وختمت، ” اشترط  رجل الأعمال الألماني شون، من أجل تمويل صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف، عقد شراكة مع نادي بايرن ميونخ مقابل ذلك”.

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عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وكان رونالدو قد ارتبط مرراً اسمه بالانتقال إلى العملاق البافاري الألماني خلال الفترة الماضية، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبيل التوقيع في الميركاتو الشتوي الماضي. بصفقة تاريخية مع نادي النصر السعودي (العالمي).

لكن النادي البافاري فضل عدم التعاقد مع الدون رونالدو، بسبب راتبه المرتفع  الذي يتقاضاه اللاعب صاحب ال38 عاماً.

كما وسيلتقي رونالدو وزملائه في النصر السعودي، في المباراة القادمة. أمام الشباب، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال28 من دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

انتقال رونالدو إلى بايرن ميونخ
انتقال رونالدو إلى بايرن ميونخ

ويحتل فريق النصر في وصافة ترتيب الدوري السعودي (روشن). برصيد 60 نقطة، كما وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 63 نقطة حتى الآن.

وينتهي عقد رونالدو البرتغالي مع النصر السعودي في صيف عام 2025، أي لمدة موسمين كاملين. بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون يورو.

المصدروطن + صحيفة Abend Zeitung الألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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