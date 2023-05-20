تفاصيل عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف

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وطن- كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن عرض غريب ومغري في ذات الوقت قدم لنادي بايرن ميونخ من أجل الحصول على خدمات صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ” Abend Zeitung” الألمانية، بأن هناك عرض غريب تقدم به رجل أعمال ألماني إلى المسؤولين في نادي بايرن ميونخ، من أجل التحرك في سوق انتقالات الميركاتو هذا الصيف، للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع رونالدو

وأردفت الصحيفة الألمانية، ” بايرن ميونخ تلقى بريد إلكتروني من رجل أعمال ألماني يدعى ماركو شون. صاحب موقع buero، من أجل تمويل صفقة التعاقد مع رونالدو”.

كريستيانو رونالدو يقترب من الانتقال إلى بايرن ميونخ بتمويل ألماني.. رجل الأعمال الألماني ماركوس شون يستعد لإبرام صفقة مع بايرن ميونخ من اجل التعاقد مع كرستيانو رونالدو.. صحيفة "Abendzeitung" الألمانية pic.twitter.com/Kr8vzMqdXm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 19, 2023

كما وأضافت، ” رجل الأعمال الألماني شون تعهد بالتكفل براتب اللاعب الضخم، مع العلم بأن الدون يتقاضى في الوقت الحالي راتب 200 مليون يورو مع النصر السعودي”.

وختمت، ” اشترط رجل الأعمال الألماني شون، من أجل تمويل صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف، عقد شراكة مع نادي بايرن ميونخ مقابل ذلك”.

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عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وكان رونالدو قد ارتبط مرراً اسمه بالانتقال إلى العملاق البافاري الألماني خلال الفترة الماضية، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبيل التوقيع في الميركاتو الشتوي الماضي. بصفقة تاريخية مع نادي النصر السعودي (العالمي).

لكن النادي البافاري فضل عدم التعاقد مع الدون رونالدو، بسبب راتبه المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب صاحب ال38 عاماً.

عرض غريب لنقل #كريستيانو_رونالدو إلى #بايرن_ميونخ🔥 صحيفة Abendzeitung كشفت محاولة غريبة لإقناع بايرن ميونخ بالتحرك لضم رونالدو👏

وحصل بايرن على بريد إلكتروني من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون يعرض تمويل صفقة رونالدو💪

وتعهد شون بسداد راتب رونالدو بشرط عقد شراكة مع بايرن ميونخ pic.twitter.com/mSzmOq8e98 — Kooora (@kooora) May 19, 2023

كما وسيلتقي رونالدو وزملائه في النصر السعودي، في المباراة القادمة. أمام الشباب، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال28 من دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

ويحتل فريق النصر في وصافة ترتيب الدوري السعودي (روشن). برصيد 60 نقطة، كما وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 63 نقطة حتى الآن.

وينتهي عقد رونالدو البرتغالي مع النصر السعودي في صيف عام 2025، أي لمدة موسمين كاملين. بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون يورو.