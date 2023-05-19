ندى الكامل تستعرض أنوثتها بعد خسارة وزنها.. طليقة أحمد الفيشاوي تغيّرت بشكل لايصدق

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وطن- أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بصور جريئة على حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث تغيرت ملامحها بشكل لافت، وأطلت بجسد أكثر رشاقة بعد فقدانها الكثير من الوزن.

ندى الكامل تبهر جمهورها برشاقتها

نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة وجذابة.

وارتدت ندى الكامل فستانًا أحمر قصير مجسم، أبرز جمالها ورشاقتها وأظهر مدى الضعف الذي بلغته في مستوى بنيتها الجسدية.

View this post on Instagram A post shared by Nada Elkamel (@nadyaelkamel)

وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة. ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي ندى الكامل، الذين أثنوا على جمالها وأناقتها، وتركوا لها تعليقات مشجعة ومحبة.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

View this post on Instagram A post shared by Nada Elkamel (@nadyaelkamel)

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ندى الكامل وعلاقتها مع أحمد الفيشاوي

ندى كامل هي عارضة أزياء مصرية الجنسية، برزت بشكل لافت لدى الجمهور المصري بوصفها واحدة من أشهر لاعبات السهام المصريات حيث حصلت على العديد من الجوائز في هذه اللعبة.

على المستوى الشخصي، تُعتبر ندى الكامل من أكثر الشخصيات العامة غموضا في مصر، خاصة فيما يتعلق بزواجها مع أحمد الفيشاوي الذي استمر ما يقرب عن أربع سنوات.

خلال تلك الفترة كانوا دائمي الظهور سوياً في العديد من المناسبات والاحتفالات الاجتماعية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ظهورهم الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

في ديسمبر 2021، أعلنت ندى كامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أكدت خلالها الآن الفيشاوي يعيش قصة حب مع أمراه أخرى، وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة معها.

كما أعلنت ندى كامل أن انفصالها عن أحمد الفيشاوي تم في هدوء تام دون حدوث أي مشاكل، وقالت إنه قام بإعطائها كامل حقوقها، وأنها تكن له كل الاحترام والتقدير، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.