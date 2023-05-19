الجمعة, مايو 19, 2023
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ندى الكامل تستعرض أنوثتها بعد خسارة وزنها.. طليقة أحمد الفيشاوي تغيّرت بشكل لايصدق

البنية الجسدية لطليقة أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، تغيرت بشكل لافت منذ انفصالها عنه قبل سنتين تقريباً

كتب فهمي الورغمي
ندى الكامل تستعرض أنوثتها بعد خسارة وزنها watanserb.com
ندى الكامل
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وطن- أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بصور جريئة على حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث تغيرت ملامحها بشكل لافت، وأطلت بجسد أكثر رشاقة بعد فقدانها الكثير من الوزن.

ندى الكامل تبهر جمهورها برشاقتها

نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة وجذابة.

وارتدت ندى الكامل فستانًا أحمر قصير مجسم، أبرز جمالها ورشاقتها وأظهر مدى الضعف الذي بلغته في مستوى بنيتها الجسدية.

 

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وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة. ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي ندى الكامل، الذين أثنوا على جمالها وأناقتها، وتركوا لها تعليقات مشجعة ومحبة.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

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ندى الكامل وعلاقتها مع أحمد الفيشاوي

ندى كامل هي عارضة أزياء مصرية الجنسية، برزت بشكل لافت لدى الجمهور المصري بوصفها واحدة من أشهر لاعبات السهام المصريات حيث حصلت على العديد من الجوائز في هذه اللعبة.

على المستوى الشخصي، تُعتبر ندى الكامل من أكثر الشخصيات العامة غموضا في مصر، خاصة فيما يتعلق بزواجها مع أحمد الفيشاوي الذي استمر ما يقرب عن أربع سنوات.

خلال تلك الفترة كانوا دائمي الظهور سوياً في العديد من المناسبات والاحتفالات الاجتماعية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ظهورهم الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

في ديسمبر 2021، أعلنت ندى كامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أكدت خلالها الآن الفيشاوي يعيش قصة حب مع أمراه أخرى، وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة معها.

كما أعلنت ندى كامل أن انفصالها عن أحمد الفيشاوي تم في هدوء تام دون حدوث أي مشاكل، وقالت إنه قام بإعطائها كامل حقوقها، وأنها تكن له كل الاحترام والتقدير، وتتمنى له التوفيق في حياته المقبلة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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