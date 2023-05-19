بريتني سبيرز تسكت شائعات أزمة زواجها من سام أصغري بقبلة حميمية معه ولعق لسانه (شاهد)

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وطن- بعد تداول الكثير من الشائعات حول تأزم علاقتهما، أخرست نجمة “البوب” الأمريكية بريتني سبيرز الألسنة التي تحدثت عن مشاكل بينها وبين زوجها الإيراني سام أصغري.

ولجأت بيتني سبيرز إلى حسابها على انستغرام الذي يتابعها فيه أكثر من 42 ملون متابع لنفي الشائعات، حيث نشرت مقطع فيديو وهي تقبّل فيه زوجها بحميمة وتلعق لسانه وهي تقف على أطراف أصابعها.

وكتب بريتني سبيرز البالغة من العمر 41 عاما معلقة على الفيديو:”حسنًا ، أنا فخور بزهاري! لقد كنت متواضعًا جدًا مع منزلي – أعيد تصميم منزلي! أشعر أنني محظوظ جدًا لوجودي مع هذا الزوج المذهل الذي يلهمني كل يوم”.

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بريتني سبيرز تغلق التعليقات

وجاء هذا العرض للعاطفة بين أميرة البوب بريتني سبيرز وسام أصغري بينما تدور شائعات حول أزمة زوجية مفترضة .

وقررت “أميرة البوب” تعطيل التعليقات على منشوراتها وعدم الإلمام بما قد يعلق عليه الناس على ما تشاركه.

سام أصغري غاضب من الفيلم الوثائقي عن بريتني سبيرز

وسبق أن كشف سام أصغري عن غضبه ومعارضته للفيلم الوثائقي عن زوجته الذي ستبثه إحدى الوسائل الإعلامية قبل عرضه بعنوان:” بريتني سبيرز: ثمن الحرية.”

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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، كتبت سام أصغري عبر خاصية “الاستوري” على حسابه في إنستغرام: “لقد وجدت أنه من المثير للاشمئزاز للغاية أن الأشخاص الذين كانوا في حياتها عندما لم يكن لها صوت قد ذهبوا وأخبروا قصتها كما لو كانت قصتهم”.

وانتقد الممثل البالغ من العمر 29 عامًا قناة TMZ المنتجة للفيلم الوثائقي لوضع زوجته “تحت المجهر” عندما تحررت أخيرًا من سيطرة الغرباء عليها، وفق قوله.

وقال:”فجأة ، بعد 15 عامًا عندما كانت حرة بعد كل تلك الأشياء التي سقطت ، ستضعها الآن تحت المجهر وتحكي قصتها؟” .

وأضاف أن ما فعلوه أمر مثير للاشمئزاز وطلب من الناس عدم تصديق كل ما يرونه على الإنترنت.