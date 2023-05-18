ميغان ماركل تتخطى الأعراف الملكية وتظهر بفستان مفتوح الصدر! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- ربما لم تكن في قصر باكنغهام ، لكن ميغان ماركل ما زالت تدخل بطريقة ملكية في حفلة ساحرة في مدينة نيويورك ليلة الثلاثاء – مع زوجها الأمير هاري إلى جانبها.

أسعار باهظة

أظهرت دوقة ساسكس ، 41 عامًا ، من جسدها أكثر قليلاً من المعتاد بفستان ذهبي مبطن من توقيع المصممة جوانا أورتيز يبلغ سعره 1850 دولارًا.

يتميز فستان ميغان ماركل بكونه بدون حمالات، مع فتحة صغيرة لدى منطقة الصدر، وفتحة أخرى من أسفل بطول الركبة.

ارتدت ميغان حذاء توم فورد ذو الخناجر المقفل بالذهب، ويبلغ سعره (1350 دولارًا) بحسب ما ذكرت صحيفة pagesix.

استكملت زوجة الأمير هاري إطلالتها الجريئة بحقيبة من دار أزياء Carolina Herrera وأقراط دائرية لامعة من J.Crew.

أبقت ماركل مكياجها بسيطًا ، وشعرها مائل إلى جانب واحد ومصفف في موجات فضفاضة.

- Advertisement -

بدلة بحرية

في هذه الأثناء ، كان هاري ، 38 عامًا ، يرتدي بدلة من البحرية مع ربطة عنق زرقاء فاتحة بينما كان يسير مع والدة ماركل ، دوريا راجلاند.

كانت ميغان ماركل ضيفة الشرف في هذا الحدث ، حيث تلقت جائزة Women of Vision من Gloria Steinem ، النسوية الأسطورية والمؤسسة المشاركة لمؤسسة المرأة.

قدمت ستاينم ، 89 عامًا ، جائزة ماركل “لدعوتها العالمية لتمكين النساء والفتيات والدفاع عنها” تكريما لأقدم مؤسسة نسائية في البلاد تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

في خطابها ، شجعت ماركل النساء على إيجاد مصدر إلهام للنضال من أجل العدالة.

أول حدث عام بعد التتويج

قال ماركل: “لم يفت الأوان بعد للبدء.. يمكنك أن تكون صاحب رؤية لحياتك … لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.”

كانت الأمسية أول حدث عام لماركل منذ أن تخطت تتويج والد زوجها ، الملك تشارلز الثالث ، في وقت سابق من هذا الشهر.

في هذه الأثناء ، حضر هاري الحفل في وستمنستر أبي في لندن ثم هرع مرة أخرى إلى كاليفورنيا بعد ساعات للاحتفال بعيد ميلاد ابنهما آرشي الرابع.