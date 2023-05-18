المهارات الحركية واللغة والإدراك: ما فوائد الألعاب الحسية بالنسبة للأطفال؟

- Advertisement -

وطن-الألعاب التي تحفز حواس الأطفال هي تقنية تعليمية تتيح لهم تطوير مهارات مختلفة. وبحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الألعاب جزء لا يتجزأ من نمو الأطفال، وخاصة تلك التي تجذب الحواس، نقلاً عما شرحه متخصصون من المركز الطبي بجامعة كليفلاند، الموجود في الولايات المتحدة.

وأوضح المعالجون كيف أن الألعاب التي تركز على الحواس تساعد في تنمية المهارات الحركية واللغة وكذلك النمو المعرفي لدى الصغار. كما قالوا في هذا السياق: “يساعد اللعب الحسي على إنشاء روابط عصبية في مسارات الدماغ، والتي من شأنها أن تساعد طفلك على إنجاز المهام المعقدة”.

ما هي المهارات التي يطورها الأطفال من خلالاللعب الحسي؟

تساعد هذه الأنواع من الألعاب الأطفال على التواصل من خلال وصف ما يفعلونه أو يشعرون به أو يرونه. بالنسبة لهؤلاء المتخصصين، تساهم هذه الأنشطة بوضوح في تطوير المهارات اللغوية، إذ تقول سوزان ميسر: “عندما يشارك الطفل في أي نوع من اللعب، بما في ذلك اللعب الحسي، فإنهم يتعلمون من خلال التجارب في بيئتهم ويتعلمون طرقًا مختلفة للتعبير عن مشاعرهم ورغباتهم واحتياجاتهم. ولكن يمكن لهذه الألعاب أيضًا أن تعزز مهاراته الحركية، مثل ربط حذائه والكتابة وإغلاق معطفه”.

على سبيل المثال، ستجبره ألعاب البناء أو السكب أو الخلط على استخدام مجموعات عضلية صغيرة وبالتالي تنسيق حركاته. وقالت ليا يونغ: “يعد اللعب باللمس طريقة رائعة لمقاربة واستخدام المهارات الحركية الدقيقة للطفل بطريقة ممتعة. كما أن السماح لطفلك باستكشاف الأشياء الحسية الصغيرة بحرية مثل المعكرونة الجافة أو الحبوب الجافة أو الأرز أو حتى العجين يمكن أن يقوي ويطور مهاراته الحركية الدقيقة”.

وأضافت: “تساهم هذه الأنشطة المختلفة أيضًا في التطور المعرفي لأنها تشجع الأصغر سناً على التفكير في كيفية عمل الأشياء وتجربة النتائج وتحليلها”، وفقًا لما نقلته “وطن“.

التعليم والتنمية: الفوائد العديدة للألعاب الحسية

بالنسبة لهذين المتخصصين، فإن هذه الأنشطة الترفيهية لها أيضًا قوة مهدئة للأطفال. فوفقًا لسوزان ميسر، يمكنها مساعدتهم في تنظيم الإثارة. وتضيف: “يمكنك استخدامها لتحفيز طفل قد يكون كسولًا بعض الشيء. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساعد اللعب الحسي الطفل الذي قد يعاني من فرط النشاط أو صعوبة في التركيز”.

- Advertisement -

وأوردت: “لكنها تساعد أيضًا في تشجيع التفاعل الاجتماعي عند استخدام هذه الألعاب في مجموعات. فبهذه الطريقة، يتعلم الأطفال التواصل وحل المشكلات والتكيف مع الطريقة التي يلعب بها الآخرون، إنها ألعاب شاملة للغاية”.

بعض الأفكار للألعاب الحسية للأطفال

يوضح هذان المتخصصان في مجال الطفولة أنه من السهل نسبيًا صنع الألعاب الحسية، حيث يمكن استخدام حاوية بلاستيكية مملوءة بالرمل أو قطع الورق الممزقة والماء وكرات القطن الصغيرة للأنشطة.

كما أنهم يوصون بالسماح للأطفال باللعب بالطعام من خلال استخدام حاستي اللمس والتذوق؛ لأن كل هذا يتيح لهم التعلم. فضلاً عن أن اللعب في الخارج على العشب أو في ماء الاستحمام وحتى الاستماع إلى الموسيقى هي أنشطة بسيطة ولكنها يمكن أن تساهم في نمو الطفل.

ومع ذلك، من الضروري التأكد من أن البيئة المحيطة لا تشكل خطرًا على الطفل، بالإضافة إلى مراقبته بشكل جيّد. و نصحت ليا يونغ: “اسمح لطفلك بالاستكشاف والتعود على مواد يحتمل أن تكون غير مألوفة، دع طفلك يجرب بحرية!”