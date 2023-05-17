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حكم رادع بحق مدير قناة الأجواء الجزائرية بعد بثها هذا المشهد الإباحي الكامل (شاهد)

قناة الأجواء كانت قد نشرت مشهدا جنسيا كاملا خلال عرضها فيلما للسهرة ما أجبر السلطات على إغلاقها بعد موجة غضب ضدها

كتب باسل النجار
سجن مدير قناة الأجواء watanserb.com
إغلاق قناة الأجواء الجزائرية بعد بثّها مشهداً جنسياً كاملاً
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وطن – بعد نحو 6 أشهر من الفضيحة التي تسببت بموجة غضب عارمة في الجزائر، ودفعت السلطات حينها لإغلاق القناة، قضت محكمة جزائرية بسجن مدير قناة “الأجواء” مع إصدار أمر بالقبض عليه.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي امحمد التابعة للعاصمة “الجزائر” حكما يقضي بسجن زوبيري بوشاقور 3 سنوات نافذة، مع أمر أخر لجهات الاختصاص بالقبض عليه لتنفيذ العقوبة.

ووفقا لما أكدته صحيفة “النهار“، فقد قضت المحكمة أيضا بمعاقبة رئيس تحرير قناة الأجواء “ط.ن” والصحفية في القناة “ل.ل” بالسجن لمدة عام منها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

قناة الأجواء الجزائرية تبث مشهدا جنسيا كاملا

وكانت قناة الأجواء قد أثارت غضب الجزائريين بعد بثّها مشهداً جنسياً كاملاً في إحدى أفلام السهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها المشهدَ بكثافة، وسط حملات غاضبة ضد القناة، واستنكار شديدٍ لما فعلته من تجاوز في حقّ القيم والعادات الجزائرية.

وأظهر المشهد الذي بثته قناة الاجواء ممثلة عارية بشكل كامل، لحظةَ إقامة علاقة جنسية مع أحد الممثلين المشاركين في العمل.

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قناة الأجواء تعتذر

وكانت إدارة قناة الأجواء قد أصدرت حينها بيانا أعربت فيه عن أسفها واعتذارها للشعب الجزائري عن “الخطأ الفادح” الناجم عن بث تلك المشاهد.

قرار بإغلاق قناة الأجواء

إلا ان ذلك لم يغفر لها، وعلى ضوء ما حدث، قررت سلطة ضبط السمعي البصري، التوقيفَ النهائي لبثّ قناة الأجواء، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حينها.

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري أن قرارها قد جاء بعد بث القناة لقطات “تتنافى مع قيم المجتمع في الجزائر” والدين الإسلامي.

المصدرالنهار + وكالة الأنباء الجزائرية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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