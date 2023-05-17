حكم رادع بحق مدير قناة الأجواء الجزائرية بعد بثها هذا المشهد الإباحي الكامل (شاهد)

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وطن – بعد نحو 6 أشهر من الفضيحة التي تسببت بموجة غضب عارمة في الجزائر، ودفعت السلطات حينها لإغلاق القناة، قضت محكمة جزائرية بسجن مدير قناة “الأجواء” مع إصدار أمر بالقبض عليه.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي امحمد التابعة للعاصمة “الجزائر” حكما يقضي بسجن زوبيري بوشاقور 3 سنوات نافذة، مع أمر أخر لجهات الاختصاص بالقبض عليه لتنفيذ العقوبة.

ووفقا لما أكدته صحيفة “النهار“، فقد قضت المحكمة أيضا بمعاقبة رئيس تحرير قناة الأجواء “ط.ن” والصحفية في القناة “ل.ل” بالسجن لمدة عام منها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

قناة الأجواء الجزائرية تبث مشهدا جنسيا كاملا

وكانت قناة الأجواء قد أثارت غضب الجزائريين بعد بثّها مشهداً جنسياً كاملاً في إحدى أفلام السهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها المشهدَ بكثافة، وسط حملات غاضبة ضد القناة، واستنكار شديدٍ لما فعلته من تجاوز في حقّ القيم والعادات الجزائرية.

وأظهر المشهد الذي بثته قناة الاجواء ممثلة عارية بشكل كامل، لحظةَ إقامة علاقة جنسية مع أحد الممثلين المشاركين في العمل.

خبر عاجل 🇩🇿: غلق أول قناة بورنو جزائرية "الأجواء" بدقائق بعد فتحها#الجزائر_اضحوكة_العالم pic.twitter.com/3jqf3WN5C8 — سعادة السفير🎩 (@MLYMEHDiiii) November 14, 2022

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قناة الأجواء تعتذر

وكانت إدارة قناة الأجواء قد أصدرت حينها بيانا أعربت فيه عن أسفها واعتذارها للشعب الجزائري عن “الخطأ الفادح” الناجم عن بث تلك المشاهد.

قرار بإغلاق قناة الأجواء

إلا ان ذلك لم يغفر لها، وعلى ضوء ما حدث، قررت سلطة ضبط السمعي البصري، التوقيفَ النهائي لبثّ قناة الأجواء، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حينها.

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري أن قرارها قد جاء بعد بث القناة لقطات “تتنافى مع قيم المجتمع في الجزائر” والدين الإسلامي.