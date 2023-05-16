الثلاثاء, مايو 16, 2023
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هل يمكن أن تسبب العدسات اللاصقة السرطان؟ دراسة تجيب

توصّل الباحثون إلى وجود مواد مسرطنة في 18 علامة تجارية شهيرة من العدسات اللاصقة

كتب ايمان الباجي
هل يمكن أن تسبب العدسات الاصقة السرطان؟ دراسة تجيب watanserb.com
العدسات الاصقة
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وطن- كشفت دراسة جديدة أن العديد من العدسات اللاصقة اللينة من الولايات المتحدة تتكوّن إلى حدٍّ كبير من موادّ كيميائية سامة مسبّبةً للسرطان.

بالنسبة للدراسة، اختبر الباحثون أكثر من 18 زوجاً من العدسات اللاصقة ووجدوا مستويات عالية جدًا من مادة الفلور العضوي وهو علامة على وجود PFAS (مواد كيميائية أبدية) في هذه العدسات.

موادّ كيميائية أبدية

تُعرف المواد الكيميائية الأبدية بأنها مجموعة تتكون من نحو 14 ألف مادة كيميائية تُستخدم عادةً في آلاف من المنتجات الاستهلاكية المقاومة للمياه والحرارة والبقع.

كما أنها تستخدم في عدد من الأدوات المنزلية، بما في ذلك الملابس والأثاث والمواد اللاصقة والتغليف والأسلاك. يطلق عليهم اسم “المواد الكيميائية الأبدية”، لأنها لا تتحلل بصورة طبيعية.

تتكون العديد من العدسات اللاصقة من مواد كيميائية سامة مسببة للسرطان

وترتبط PFAS أيضًا بأمراض السرطان ومضاعفات الجنين وأمراض الكبد وأمراض الكلى واضطرابات المناعة الذاتية.

نتائج الدراسة

وتمّ نشر النتائج من قبل مدونة “Mamavation“، واختبر الباحثون عينات من العدسات اللاصقة تحتوي على آثار من الفلور العضوي، “PFAS”، تتراوح نسبته من 105 أجزاء في المليون إلى 20700 جزء في المليون.

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وكشفت النتائج أن جميع العدسات اللاصقة التي تم اختبارها تجاوزت نسبة هذه المادة فيها (100 جزء في المليون)، وهو ما يعادل 100 مليون جزء لكل تريليون، وهي نسبة أعلى 50 ألف مرة من المستويات التي تعتبرها وكالة حماية البيئة آمنة في مياه الشرب.
والعدسات اللاصقة الثلاث التي كشف العلماء أنها تحتوي على كميات عالية من مادة الفلور العضوي هي:
  • عدسات Alcon Air Optix (20000 جزء في المليون) 
  • عدسات Alcon Air Optix Colors (20700 جزء في المليون)
  • عدسات Alcon Total30 اللاصقة للاستخدام اليومي (20400 جزء في المليون).

ورق المرحاض قد يسبب السرطان

كما أشار العلماء إلى أنه ليس فقط العدسات اللاصقة التي يمكن أن تحتوي على مواد كيماوية أبدية، ولكن جميع ورق التواليت من معظم المناطق في جميع أنحاء العالم يمكن أن يسبب السرطان.

يحتوي كذلك ورق المرحاض على “الكيماويات الأبدية” السامة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ربطت الدراسات الحديثة أيضًا المستويات العالية من استهلاك PFAS بزيادة مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى أو الخصية، وانخفاض استجابة اللقاح لدى الأطفال وغيرها من المشكلات الصحية الخطرة، وفقاً لما أورده موقع “ndtv“.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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