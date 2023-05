مايوه سيدة على شاطئ صيدا يستفز شيخين لبنانيين واعتداء مفزع

- Advertisement -

وطن- تعرضت سيدة وزوجها في لبنان، لاعتداء من قبل شيخين وأتباعهما في مدينة صيدا، وأجبرا على مغادرة شاطئ المدينة الشيعية. وذلك بعدما اعتبر الشيخان أن من حقهما طردهما لأنّ ما كانت ترتديه المرأة لم يكن يعجبهما.

ونقل موقع “أخبار الساعة” عن السيدة التي تم الاعتداء عليها، أنها كانت ترتدي لباساً بحرياً وتشرب قوتها وتقرأ كتابها برفقة زوجها، قبل أن يتقدم نحوهما شيخان ومرافق، أحدهما يُدعى عبد الكريم علاوة، حيث وجّه الشيخان لهما عبارات مهينة وغير لائقة.

وقالت السيدة: “تعرضنا للتهديد وطُلب منا مغادرة المكان خلال 10 دقائق وقالوا لنا يا تغادروا يا تعرفوا شو بيصير”.

وعند انتهاء المهلة، عاد الشيخان ومعهما نحو 15 رجلاً لطردهما، وتم الاعتداء على الزوجين بالرمال، وقالت الزوجة: “أخذوا يخبطونا ويشدولي أغراضي وضربوني بشيء على راسي”.

وانفعل أحد الشيخين على الزوجين لعدم ارتداء الزوجة للحجاب، فقالت له: “أنا حرة”، فاحتدّ عليها بعنف.

ورغم تدخل شابين من المنطقة، فإنهما لم يفلحا في ردع الشيخين، وبعد مرور 40 دقيقة من المضايقات، اضطرت العائلة للمغادرة، وقالت الزوجة: “نحن سكتنا بس همّ هجموا علينا ومدوا إيديهم لأن الشيخ قلهم اسحبولي ياه (في إشارة إلى الزوج)”، ثم طالبهم بالمغادرة والعودة لمناطقهم لأنه صيدا ليست لهم.

فيما أوضحت المرأة أنها من سكان صيدا، ويحق لها الاستمتاع بالشاطئ العام حتى لو لم تكن من سكانها، مشيرة إلى أنها تذهب إلى المكان نفسه منذ خمس سنوات ولم تتعرض لحوادث مشابهة من قبل.

وتابعت: “الجماعة دول أقوياء وعارفين ما حدا راح يحمينا.. جايين مبعوتين ومش فارقة معاهم لا دولة ولا بلدية ولا شيء، فأحدهم قال لي دقي (اتصلي) لمين بدك، آخر همنا”.

ولم تستنجد العائلة بالدرك، كونَها رأت أنه لا يوجد جدوى من جراء ذلك، وفق المعتدى عليها، لكنها بلغت البلدية التي كان ردها: “شو بدك بهذه الشغلة”.

A woman and her husband were attacked by two sheikhs and their henchmen in #Saida, Sunday afternoon, where they were forced to leave the city's public beach. The two sheikhs felt like they had the right to expel them because they did not like what she was wearing. pic.twitter.com/HuCb1vYWB5

