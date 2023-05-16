غير حياتك: 7 تمارين ملموسة تساعدك على تطوير ثقتك بنفسك

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وطن- نشرت مجلة “أنبوانكيلتير” الفرنسية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على الثقة بالنفس، التي تعدّ عنصرًا أساسيًا للشعور بالرفاهية والانطلاق نحو النجاح الشخصي والمهني. إنها سمة تسمح لنا بإثبات أنفسنا في المجتمع، وأن نجرؤ على المخاطرة ونتطور على جميع المستويات. ومع ذلك، لا أحد ينكر أنه ليس من السهل دائمًا تطوير الثقة بالنفس.

لحسن الحظ، هناك تمارين ملموسة يمكنك ممارستها لتحسين احترامك لذاتك، حيث استعرضت المجلّة 7 تمارين بسيطة وفعالة لتنمية الثقة بالنفس وتغيير حياتك إلى الأفضل.

1. تعرف على نفسك

الخطوة الأولى لتطوير الثقة بالنفس هي معرفة نفسك بشكل أفضل. خذ الوقت الكافي للتفكير في نقاط قوتك وضعفك، وقيمك وتطلعاتك. سيساعدك هذا على فهم هويتك بشكل أفضل وستكون أكثر راحة في التعامل مع أمورك الحياتيّة والتأقلم مع ظروفك، وللقيام بذلك، يمكنك:

الاحتفاظ بمفكرة لتسجيل أفكارك ومشاعرك.

القيام باختبارات الشخصية لفهم سمات شخصيتك بشكل أفضل.

طلب رأي الأشخاص الموثوق بهم بشأن صفاتك ومجالات التحسين.

بمجرد أن يكون لديك رؤية واضحة عن نفسك، يمكنك العمل على نقاط ضعفك وتعزيز نقاط قوتك.

2. ضع أهدافًا واقعية

من المهم تحديد أهدافك للمضي قدمًا في الحياة وبناء الثقة بالنفس. ولكن، من الضروري أن تكون هذه الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق. أما إذا كنت تهدف إلى تحقيق طموحات عالية جدًا، فإنك تخاطر بأن تصاب بالإحباط والإضرار بتقديرك لذاتك وثقتك بنفسك.

ناهيك بأنه يجب ألا تكون أهدافك عالية جدًا حتى لا تتعرض لعقبات صعبة لن يمكنك تخطيها بما تمتلكه من قدرات و مهارات؛ بل توقعك في المشاكل. ولتحديد أهداف واقعية، اتبع الخطوات التالية:

حدّد بوضوح ما تريد تحقيقهم بتقييم الموارد التي لديك (الوقت، المهارات).

قسّم هدفك إلى أهداف فرعية أكثر قابلية للتحقيق.

حدد مواعيد نهائية للحفاظ على دوافعك.

من خلال تحقيق أهدافك، ستنمي الشعور بالفخر والكفاءة، وبالتالي تعزيز ثقتك بنفسك.

3. اعتنِ بنفسك

يرتبط الرفاه الجسدي والعقلي ارتباطًا وثيقًا بالثقة بالنفس. لكي تشعر بالراحة في جسدك وفي عقلك، من الضروري أن تعتني بنفسك. فيما يلي بعض النصائح لتحقيق ذلك:

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مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا للحفاظ على لياقتك البدنية وإفراز الإندورفين الذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

احصل على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بالتجدد والراحة.

امنح نفسك لحظات من الاسترخاء والمتعة للتخلص من التوتر والقلق.

من خلال الاعتناء بنفسك، ستعزز احترامك لذاتك وستشعر بقدرة أفضل على مواجهة تحديات الحياة.

4. كن حازمًا

لتنمية ثقتك بنفسك، من المهم أن تكون قادرًا على تأكيد نفسك والدفاع عن آرائك. وهذا لا يعني أن تكون عدوانيًا أو متسلطًا، فقط ينبغي لك التعبير بوضوح وهدوء عما تعتقده وتشعر به.

إليك بعض النصائح لمساعدتك على إثبات نفسك:

استخدم عبارات “أنا” عند التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك.

تجنب التعابير السلبية وفضل الصياغات الإيجابية.

تعلم أن تقول لا عند الضرورة، دون تبرير سبب ذلك بشكل منهجي.

احترم آراء الآخرين، حتى لو لم تشاركها.

كونك حازمًا سيُظهر هذ للآخرين أنك تثق بنفسك وفي أفكارك، ما سيعزز احترامك لذاتك.

5. تقبل وتعلم من أخطائك

وفق ما ترجمته “وطن“، فإنه لا يوجد أحد مثالي وكلنا نرتكب الأخطاء. ولذلك، من المهم أن تتعلم قبول الأخطاء والتعلّم منهم من أجل المضي قدمًا. لبناء ثقتك بنفسك، قم بتغيير مفهومك للفشل واعتبره فرصة للتعلم. فيما يلي بعض النصائح لتحقيق ذلك:

اعترف بأخطائك دون أن تلوم نفسك.

تحديد أسباب الفشل وطرق تجنبه في المستقبل.

انظر إلى الأخطاء كخطوة عادية وضرورية في عملية التعلم.

لا تقارن نفسك بالآخرين، فكل شخص لديه رحلته وتحدياته الخاصة.

من خلال قبول أخطائك والتعلم منها، ستنمي المرونة والثقة بالنفس التي ستتيح لك مواجهة تحديات الحياة بهدوء.

6. زرع الامتنان

لا جرم أن الامتنان هو شعور قوي يمكن أن يساعدك على بناء الثقة بالنفس. ومن خلال التركيز على الإيجابيات في حياتك وتقدير نجاحاتك، ستعزز ثقتك بنفسك. لتنمية شعور الامتنان، يمكنك:

احتفظ بمفكرة للامتنان تدون فيها الأشياء التي تشعر بالامتنان من أجلها كل يوم.

عبّر عن امتنانك للأشخاص من حولك والذين يدعمونك.

خذ الوقت الكافي للاحتفال بنجاحاتك، حتى البسيطة منها.

ضع الصعوبات التي تواجهها مع الجوانب الإيجابية في حياتك.

سيسمح لك الامتنان بالتركيز على نقاط قوتك ونجاحاتك، وبالتالي تعزيز ثقتك بنفسك.

7. أحط نفسك بأشخاص إيجابيين

يجب أن تعلم أن الأشخاص الذين نتفاعل معهم لهم تأثير كبير على ثقتنا بأنفسنا. لتنمية تقديرك لذاتك، من المهم أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين ومهتمين بك، يدعمونك ويشجعونك للاستمرار. فيما يلي بعض النصائح لتهيئة بيئة تساعد على الثقة بالنفس:

ابتعد عن الأشخاص السامين والسلبيين الذين يقوضون ثقتك بنفسك.

ابحث عن علاقات متوازنة، تقوم على الاحترام والمساعدة المتبادلة.

شارك أهدافك ونجاحاتك مع من حولك لتلقي دعمهم وتشجيعهم.

انضمّ إلى المجموعات أو النوادي التي يمكن أن تشاركها اهتماماتك وقيمك.

من خلال إحاطة نفسك بأشخاص إيجابيين، ستخلق بيئة تساعد على تنمية الثقة بالنفس وتحقيق أهدافك.

وختامًا، تعتبر الثقة بالنفس من المبادئ القيمة التي يمكن أن تساعدك على الازدهار والنجاح في حياتك. ومن خلال وضع تطبيق هذه التمارين الملموسة، يمكنك تطوير احترامك لذاتك تدريجياً وتغيير حياتك بطريقة إيجابية.