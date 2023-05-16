الثلاثاء, مايو 16, 2023
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حياتنا

صاحب عيون النسر فقط يُمكنه اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة

أصحاب مهارات الملاحظة الحادة سيتمكنون من تحديد الرقم بشكل أسرع من غيرهم

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة watanserb.com
اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة
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وطن- هل أنت منتبه بما يكفي لتحديد الرقم 6 من مجموع الأرقام 8 في 4 ثوان؟ خذ غمار هذا التحدي السريع لمعرفة ذلك.

يعتمد لغز “البحث والعثور” هذا على فرضية العثور على عنصر مخفي داخل صورة خلال فترة زمنية محددة.

تساعد هذه الألغاز في تعزيز قدرات التركيز والانتباه لدى الأفراد، كما أنها تعمل على إزالة التوتر بشكل كبير.

تم اقتراح أن تكون الممارسة المنتظمة مفيدة في تطوير مهارات معرفية أفضل لدى الشّباب مع منع التدهور المعرفي لدى البالغين.

دعنا نمضي قدمًا بسرعة ونرى مدى انتباهك بهذا النشاط البسيط.

اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة
اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة

أوجد الرقم 6 من بين الأرقام 8 في 4 ثوانٍ فقط

الصورة أعلاه (مأخوذة عن موقع JagranJosh) تُظهر سلسلة من مجموع الأرقام 8. لكن هناك فقط رقم 6 واحد من بين سلسلة كاملة من أرقام 8.

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مهمتك هي تحديد الـ 6 في غضون 4 ثوانٍ.

سيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الحادة من تحديد الرقم بشكل أسرع من غيرهم.

انتبه للصورة ومعرفة ما إذا كان يمكنك تحديد الرقم 6 بسرعة.

هل رصدت الرقم 6؟.. لا؟.. أحتاج مساعدة؟

ها هو.. الرقم ليس على الجانب الأيمن من الصورة.. هل وجدت الرقم الآن؟

هيا.. أسرع؛ لم يبقَ الكثير من الوقت.. و… انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف الرقم بنجاح؟.. فضولي لمعرفة مكان الرقم؟

تحقّق من الحل أدناه:

أوجد 6 من 8 في 4 ثوان – الحل

يُمكن رصد الرقم 6 في العمود الثالث على الجانب الأيسر من الصورة.

اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة
اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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