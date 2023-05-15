وهم بصري وتحدٍ .. أعثر على الحيوان الثاني المختبئ في مشهد الصيد في 11 ثانية فقط

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وطن – في صورة وهم بصري جديدة نضعها أمام من يحبون هذا النوع من ألعاب الذكاء، يظهر فيها صياد مع كلبه يبحث عن حيوانات لاصطيادها في الغابة، مهمتك هي العثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة.

الشرط في هذ الوهم البصري يكمن في العثور على الحيوان الثاني المختبئ خلال 11 ثانية، وهو سيختبر قدراتك المعرفية وحدتك البصرية.

الوهم البصري هو الذي يعدل الإدراك البصري أو تجربة بصرية تبدو مختلفة عن الواقع.

نتيجة لذلك، سوف يتحسن الأداء المعرفي، ومشاكل الذاكرة قصيرة المدى، والتواصل بين خلايا الدماغ.

الآن، اغتنم هذه الفرصة للعثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة.

وهم بصري … هل يمكنك العثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة؟

من السهل العثور على الحيوان المخفي في الصورة؛ كل ما عليك فعله هو استخدام ذكائك.

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الوهم البصري مشكلة تتطلب الخيال. نتيجة لذلك، ستصبح أفضل في التحليل واتخاذ القرار مع كل تجربة. ستعمل لعبة الدماغ أيضًا على تحسين مهاراتك في حل المشكلات والحدس النقدي.بحسب موقع “jagranjosh ”

الهدف بالنسبة لك هو اكتشاف الحيوان الثاني المخفي في الصورة، ولديك 11 ثانية فقط.

دعنا نقفز إلى الإجابة..

يُظهر الوهم البصري صورة مقسمة بشكل غير متجانس لصياد وكلبه يقف بين غابة.

الآن، قسّم الصورة إلى أقسام ولا تفوت أي أدلة.

استخدم كل عقلك، والتفكير المنطقي، وقوة الملاحظة، ومهارات أخرى لاستنتاج هذا الوهم البصري.

إذا كنت لا تزال تعاني من صعوبة في الوصول إلى الإجابة، فيرجى إلقاء نظرة على الصورة أدناه للتعرف على الحيوان الآخر المخفي في الصورة.