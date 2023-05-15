الإثنين, مايو 15, 2023
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وهم بصري وتحدٍ .. أعثر على الحيوان الثاني المختبئ في مشهد الصيد في 11 ثانية فقط

الشرط في هذ الوهم البصري يكمن في العثور على الحيوان الثاني المختبئ خلال 11 ثانية، وهو سيختبر قدراتك المعرفية وحدتك البصرية.

كتب أنس السالم
وهم بصري للعثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة watanserb.com
في الوهم البصري أعلاه حيوان ثانٍ غير الكلب علي العثور عليه في 11 ثانية فقط
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وطن – في صورة وهم بصري جديدة نضعها أمام من يحبون هذا النوع من ألعاب الذكاء، يظهر فيها صياد مع كلبه يبحث عن حيوانات لاصطيادها في الغابة، مهمتك هي العثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة.

الشرط في هذ الوهم البصري يكمن في العثور على الحيوان الثاني المختبئ خلال 11 ثانية، وهو سيختبر قدراتك المعرفية وحدتك البصرية.

الوهم البصري هو الذي يعدل الإدراك البصري أو تجربة بصرية تبدو مختلفة عن الواقع.

نتيجة لذلك، سوف يتحسن الأداء المعرفي، ومشاكل الذاكرة قصيرة المدى، والتواصل بين خلايا الدماغ.

الآن، اغتنم هذه الفرصة للعثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة.

وهم بصري … هل يمكنك العثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة؟

من السهل العثور على الحيوان المخفي في الصورة؛ كل ما عليك فعله هو استخدام ذكائك.

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الوهم البصري مشكلة تتطلب الخيال. نتيجة لذلك، ستصبح أفضل في التحليل واتخاذ القرار مع كل تجربة. ستعمل لعبة الدماغ أيضًا على تحسين مهاراتك في حل المشكلات والحدس النقدي.بحسب موقع “jagranjosh

الهدف بالنسبة لك هو اكتشاف الحيوان الثاني المخفي في الصورة، ولديك 11 ثانية فقط.

وهم بصري الحيوان الثاني المخفي في الصورة
هل يمكنك العثور على الحيوان الثاني المخفي في الصورة!

دعنا نقفز إلى الإجابة..

يُظهر الوهم البصري صورة مقسمة بشكل غير متجانس لصياد وكلبه يقف بين غابة.

الآن، قسّم الصورة إلى أقسام ولا تفوت أي أدلة.

استخدم كل عقلك، والتفكير المنطقي، وقوة الملاحظة، ومهارات أخرى لاستنتاج هذا الوهم البصري.

إذا كنت لا تزال تعاني من صعوبة في الوصول إلى الإجابة، فيرجى إلقاء نظرة على الصورة أدناه للتعرف على الحيوان الآخر المخفي في الصورة.

حل الوهم البصري
حل الوهم البصري

 

المصدرjagranjosh - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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