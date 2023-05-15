الإثنين, مايو 15, 2023
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هذه هي أفضل طريقة لتخزين العنب والحفاظ عليه طازجاً

إذا تم شرائه طازجًا، فسيظل العنب صالحًا لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في الثلاجة

كتب ايمان الباجي
هذه هي أفضل طريقة لتخزين العنب والحفاظ عليه طازجاً watanserb.com
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وطن- يعتبر العنب من الفواكه ذات القيمة الغذائية والعلاجية الجيدة، حيث يمكن أن تحمي المركبات الموجودة فيه من أمراض القلب والتحكم في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

وبغض النظر عن نوع العنب الذي تفضله، من المهم أن تعرف كيفية تخزينه بشكل صحيح بمجرد إحضاره إلى المنزل لتكون قادراََ على جني أكبر قدر من فوائد هذه الفاكهة.

أفضل طريقة لتخزينه

عند شراء العنب من متجر البقالة، تأكد من اختيار الحزم ذات الفروع الصغيرة السليمة. وعند تخزينه، يقوم الكثير من الناس بتركه على المنضدة كطريقة للحفاظ عليه طازجاََ.

غض النظر عن نوع العنب الذي تفضله، من المهم أن تعرف كيفية تخزينه بشكل صحيح

ولكن للحصول على عنب مقرمش ولذيذ، قال موقع “southernliving” إنه من الضروري تخزينه في وعاء في درج الثلاجة.

بعد غسل عناقيد العنب بالماء للتخلص من الأتربة العالقة، ضعها في وعاء جيد التهوية مثل مصفاة أو وعاء بلاستيكي قابل لإعادة الاستخدام به فتحات، ثم ضعها في الجزء الخلفي من درج الخضروات.

الأكياس البلاستيكية أو الحاويات محكمة الإغلاق بدون تهوية ليست فكرة جيدة لتخزين هذه الفاكهة. ولهذا السبب، لكي تحافظ على نضارتها، يجب أن تتعرض للهواء البارد في ثلاجتك.

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هل يحتاج العنب للتخزين في الثلاجة؟

وفقًا للجنة كاليفورنيا للعنب، تعمل الفاكهة ذات القشرة الرقيقة بشكل أفضل في 30 إلى 32 درجة فهرنهايت، مع 90 إلى 95 في المائة من الرطوبة النسبية.

نظرًا لأن العنب سيلتقط الروائح من العناصر ذات الرائحة القوية مثل البصل الأخضر، فمن الأفضل الاحتفاظ به في منطقة مختلفة من ثلاجتك.

يمكن  أن يستمر العنب المخزن في حاويات جيدة التهوية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

هل يمكنك تجميد العنب؟

يعتبر العنب المجمد علاجًا صيفيًا لذيذًا، على الرغم من أنه يمكن الاستمتاع به أيضًا على مدار السنة.

كل ما عليك فعله هو غسله وتجفيفه ثم وضعه على ورقة الألمنيوم. بعد ذلك قم بوضعه في الفريزر لعدة ساعات أو طوال الليل. بعد ذلك، ضعه في حاوية أخرى لتوفير مساحة في المجمد الخاص بك.

من الضروري تخزين العنب في وعاء في درج الثلاجة

نصائح للحفاظ على العنب طازجًا لفترة أطول

  • إذا تم شرائه طازجًا بشكل مثالي، فسيظل العنب صالحًا لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في الثلاجة. 
  • يمكن الاستمتاع بالعنب المجمد لمدة عام تقريبًا بعد التجميد.
  • تأكد من استخدام وعاء التخزين المناسب لهذه الفاكهة واحذر من وضعها في درج هش عالي الرطوبة مع فواكه أخرى تتطلب رطوبة عالية (مثل الفراولة والبطيخ والموز غير الناضج).
المصدرموقع "southernliving"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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