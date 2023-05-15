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شاهد كيف تبدو أبوظبي من الفضاء.. رسالة من سلطان النيادي لـ آل نهيان

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يلتقط صوراً لبلاده من محطة الفضاء الدولية

كتب خالد الأحمد
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن- التقط رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” صورة جديدة من محطة الفضاء الدولية، لمسقط رأسه العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمرة الأولى خلال رحلته التي تستمر لـ 6 أشهر.

“أبو ظبي” من الفضاء

ونشر سلطان النيادي الصورة التي لاقت إعجاباً واسعاً على حسابه الموثق في “تويتر” وعلق عليها: “إلى أبوظبي عاصمة الباد أقود قلبي قود”.

وأضاف: “سلامٌ مُحمل بالحب لدار آل نهيان نظرة من الفضاء إلى عاصمة دولة الإمارات، إلى عاصمة السلام والمحبة أبوظبي”.

أبو ظبي من الفضاء
أبو ظبي من الفضاء

وأرفق التغريدة برسم “إيموجي” يمثل قلباً صغيراً، في إشارة عن حبه الكبير لبلاده.

ولاقت تغريدة رائد الفضاء الإماراتي والصورة التي نشرها لأبوظبي، تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه على موقع تويتر.

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صور دبي من الفضاء في وقت سابق

ويشار إلى أنه في ذات السياق وفي أوائل مايو الجاري، نشر سلطان النيادي أيضا صورا لإمارة دبي من الفضاء، لاقت تفاعلا كبيرا.

ووقتها نشر “النيادي” صورة من الفضاء، ليلاً، لإمارة دبي وقد بدت مضيئة وجميلة بطريقة لا توصف؛ بل إنها كانت بمنزلة مدينة “من كوكب آخر”، على حد قوله.

دبي من الفضاء
دبي من الفضاء

ومن على ارتفاع 400 كيلومتر على متن محطة الفضاء الدولية، شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة ساحرة لإمارة دبي واصفاً إياها بأنها مدينة من خارج كوكب الأرض قائلاً: “حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر”.

وفي وقت سابق، نشر النيادي عدداً من الصور التي التقطها من الفضاء، لمعالم ومناطق مختلفة بالدولة، منها أم غافة في مدينة العين، وغيرها.

كما شارك النيادي مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم، 10 مايو، صورة للمغرب من محطة الفضاء الدولية، معبّراً عن إعجابه بجماله وتنوعه.

وقال النيادي وقتها معلقا على الصور التي التقطها: “لا يمكنك المرور فوق المغرب من دون أن تبهرك روعة هذا البلد .. بلد أول وأقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين”.

المغرب من الفضاء
المغرب من الفضاء

مهمة سلطان النيادي في الفضاء

ويذكر أنّ النيادي، كان قد انطلق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، مطلع مارس/آذار الماضي، وخلالها سيخوض أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة.

كما سيشارك النيادي، خلال تواجده بمحطة الفضاء الدولية، بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

وفي منتصف شباط فبراير الماضي انطلق سلطان النيادي ضمن فريق “كرو-6” في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

اختير النيادي من بين آلاف المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء وخدمة البشرية.

وقد تلقى سلطان النيادي تدريبات مكثفة في روسيا والولايات المتحدة، وحصل على شهادات في هندسة الاتصالات وأمن المعلومات وتكنولوجيا منع تسرب البيانات.

وعلى مدار رحلته، شارك النيادي عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي أوضح خلالها العديد من التفاصيل حول عمله التي تغيب عن كثيرين خاصة من غير المطلعين عن عالم الفضاء عامة ومحطة الفضاء الدولية بشكل خاص.

ويشار هنا، إلى أن الإماراتي سلطان النيادي، قد أصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، في 28 أبريل/نيسان 2023.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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