شاهد كيف تبدو أبوظبي من الفضاء.. رسالة من سلطان النيادي لـ آل نهيان

وطن- التقط رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” صورة جديدة من محطة الفضاء الدولية، لمسقط رأسه العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمرة الأولى خلال رحلته التي تستمر لـ 6 أشهر.

ونشر سلطان النيادي الصورة التي لاقت إعجاباً واسعاً على حسابه الموثق في “تويتر” وعلق عليها: “إلى أبوظبي عاصمة الباد أقود قلبي قود”.

وأضاف: “سلامٌ مُحمل بالحب لدار آل نهيان نظرة من الفضاء إلى عاصمة دولة الإمارات، إلى عاصمة السلام والمحبة أبوظبي”.

وأرفق التغريدة برسم “إيموجي” يمثل قلباً صغيراً، في إشارة عن حبه الكبير لبلاده.

ولاقت تغريدة رائد الفضاء الإماراتي والصورة التي نشرها لأبوظبي، تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه على موقع تويتر.

ويشار إلى أنه في ذات السياق وفي أوائل مايو الجاري، نشر سلطان النيادي أيضا صورا لإمارة دبي من الفضاء، لاقت تفاعلا كبيرا.

ووقتها نشر “النيادي” صورة من الفضاء، ليلاً، لإمارة دبي وقد بدت مضيئة وجميلة بطريقة لا توصف؛ بل إنها كانت بمنزلة مدينة “من كوكب آخر”، على حد قوله.

حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر 🤍✨

Dubai shines almost as bright as the stars up here. #MyDubai 🤍✨ pic.twitter.com/cWe74Ku5DM

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 3, 2023