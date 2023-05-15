جنيّة الجزائر.. فيديو مفزع لصراخ سيدة قادم من شقة مهجورة لا يسكنها أحد

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، حقّق رواجا كبيرا، لواقعة لسماع صوت صراخ سيدة قادم من شقة مهجورة.

الواقعة حدثت في مدينة تاوزيانت بولاية خنشلة الجزائرية، وفي تفاصيلها سُمع صوت صراخ امرأة بشكل مخيف ومفزع، قادم من شقة شاغرة ومغلقة، تقع في قلب عمارة بمخرج المدينة.

في #الجزائر ..أشخاص سمعوا صراخ امرأة مخيف وقوي، صادر من شقة مغلقة في مدينة تاوزيانت وعندما أحضروا صاحب المسكن، تم تفتيش غرف الشقة ولم يتم العثور على أي أحد ! pic.twitter.com/pAOvDuFxF9 — موطني (@Mawteeni) May 14, 2023

وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام المبنى سماع صراخ المرأة، التي بدت وكأنها تطلب المساعدة، فيما قام الجيران بدعوة صاحب المسكن، الذي كان غائبا وأخبروه بأن بيته فيه سيدة لا تتوقف عن الصراخ.

حدث في الجزائر سمعوا صوت صراخ امرأة مخيف وقوي، صادر من شقة شاغرة و مغلقة ، وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام مبنى في مدينة تاوزيانت بعد سماع صراخ المرأة كانت تطلب المساعدة الجيران احضروا صاحب المسكن ، عقب حضور صاحب المسكن تم تفتيش غرف الشقة، لم يتم العثور على أي أحد pic.twitter.com/CYSceSlWsp — نسرين🇸🇦 (@48Nasreen) May 14, 2023

المثير للفزع أنه بعد حضور صاحب المسكن مسرعا، و تفتيش غرف الشقة، لم يتم العثور على أي أحد، في حين أنهم بمجرد غلق الباب الحديدي الخارجي للشقة، كان يُسمع صراخ المرأة من جديد، وكأنها تستعمل مكبرا للصوت، وبمجرد فتح باب الشقة يتوقف الصراخ.

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في السياق هذا، قالت صحيفة “الشروق” في الجزائر إن السكان المجاورين للشقة انتابتهم حالة شديدة من الخوف والفزع بسبب تلك المنطقة، وذهبوا إلى مناطق أخرى في بادئ الأمر.

وإثر تكرار الأمر وانتشار هذه الواقعة، تمت تسمية صاحبة الصوت بـ”الجنية”، التي تقيم بشقة من ثلاث غرف.

هذي جنـ..ية في تاوزيانت في ولاية #خنشلة من البارح و هي تعيط في سكنة فارغة دخلو السكنة ما لقاو والو ، مازالها تعيط حتى الآن…جميع سكان العمارة في الشارع…الرقاة يحاولون إخراجها من الشقة🏢😱 pic.twitter.com/Y7TFbKN6qj — EmiLio (@AbdelhakBiada) May 13, 2023

ومع استمرار سماع الصوت لأكثر من ثلاثة أيام، عمد الأهالي إلى إحضار الرقاة في محاولة للتعامل مع الموقف المفزع.

#خنشلة#تاوزيانت لليوم الثالث على التوالي صوت غريب في أماكن متفرقة من العمارة المتواجدة بحي 200 سكن.

بدلا من ان يبحثوا عن مصدر الصوت علميا ان كان من مكبرات صوت او يقطعوا الكهرباء ،يحضرون الرقاة و يدَّعون انه صوت جنية مع ان تسجيل صوت الجن ولا احد من العلماء أكًّد مدى إمكانه. pic.twitter.com/APsSu9weYq — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) May 14, 2023

ذهول النشطاء

وأظهرت ردود أفعال النشطاء مع هذه القصة، أن حالة من الصدمة والاستغراب انتابتهم من جراء الحادثة التي لم يتم تفسيرها حتى الآن.

حدث ب #الجزائر في مدينة تاوزيانت، الناس تجمعو عند ذي البنايه بعد سماعهم صراخ بنت كانت تطلب المساعدة وكلموا صاحبها، وبعد ماوصل فتشو غرف الشقة كلها وماسمعو اي صوت، ويقولون انه بعد اغلاق الباب رجعت تصرخ… 😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/mQoqbZehcL — مخلد الشراري (@mkled_82) May 14, 2023

🔴 صور متداولة من #خنشلة لليوم الثالث على توالي وتحديدا من تاوزيانت حيث ينبعث صوت يقال عنه غريب ل "جنية" تصرخ من شقة فارغة.

🔴الصوت المنبعث من الشقة قوي سمعه حتى قاطني العمارات المجاورة.

🔴البعض من السكان هجروا مساكنهم بسبب الخوف وحتى الرقاة لم يجدو الحل لحد الساعة. pic.twitter.com/r4gIM2M62p — الاعلامي بوبكر العربي (@boubekeur_larbi) May 14, 2023

حدث بالجزائر في مدينة تاوزيانت، الناس تجمعو عند ذي البنايه بعد سماعهم صراخ بنت كانت تطلب المساعدة وكلموا صاحبها، وبعد ماوصل فتشو غرف الشقة كلها وماسمعو اي صوت، ويقولون انه بعد اغلاق الباب رجعت تصرخ… pic.twitter.com/wRDRoz5vYp — Jabal©️ (@NafsaniDr1) May 14, 2023