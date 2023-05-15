الإثنين, مايو 15, 2023
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جنيّة الجزائر.. فيديو مفزع لصراخ سيدة قادم من شقة مهجورة لا يسكنها أحد

المقطع أثار رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ذهولا واسعا

كتب سالم حنفي
صراخ سيدة من شقة مهجورة watanserb.com
سماع صراخ سيدة من شقة مهجورة في ولاية خنشلة يثير الرعب في الجزائر
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، حقّق رواجا كبيرا، لواقعة لسماع صوت صراخ سيدة قادم من شقة مهجورة.

الواقعة حدثت في مدينة تاوزيانت بولاية خنشلة الجزائرية، وفي تفاصيلها سُمع صوت صراخ امرأة بشكل مخيف ومفزع، قادم من شقة شاغرة ومغلقة، تقع في قلب عمارة بمخرج المدينة.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام المبنى سماع صراخ المرأة، التي بدت وكأنها تطلب المساعدة، فيما قام الجيران بدعوة صاحب المسكن، الذي كان غائبا وأخبروه بأن بيته فيه سيدة لا تتوقف عن الصراخ.

المثير للفزع أنه بعد حضور صاحب المسكن مسرعا، و تفتيش غرف الشقة، لم يتم العثور على أي أحد، في حين أنهم بمجرد غلق الباب الحديدي الخارجي للشقة، كان يُسمع صراخ المرأة من جديد، وكأنها تستعمل مكبرا للصوت، وبمجرد فتح باب الشقة يتوقف الصراخ.

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في السياق هذا، قالت صحيفة “الشروق” في الجزائر إن السكان المجاورين للشقة انتابتهم حالة شديدة من الخوف والفزع بسبب تلك المنطقة، وذهبوا إلى مناطق أخرى في بادئ الأمر.

وإثر تكرار الأمر وانتشار هذه الواقعة، تمت تسمية صاحبة الصوت بـ”الجنية”، التي تقيم بشقة من ثلاث غرف.

ومع استمرار سماع الصوت لأكثر من ثلاثة أيام، عمد الأهالي إلى إحضار الرقاة في محاولة للتعامل مع الموقف المفزع.

ذهول النشطاء

وأظهرت ردود أفعال النشطاء مع هذه القصة، أن حالة من الصدمة والاستغراب انتابتهم من جراء الحادثة التي لم يتم تفسيرها حتى الآن.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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