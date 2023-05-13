فلسطين.. اتفاق على وقف إطلاق النار بصيغة جديدة ووساطة مصرية

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وطن- أفادت هيئة البث الإسرائيلية في بيان عاجل لها، بأنه تم التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

وكشفت الهيئة الإسرائيلية أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن جانبها أفادت “القناة ١٢ الإسرائيلية” بأن رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس جهاز الشاباك، يؤيدان وقف العملية وأن النقاش محتدم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هذا وكشفت مصادر لقناة “الجزيرة“، عن موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم.

عاجل | مصادر للجزيرة: موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) May 13, 2023

وبحسب ذات المصادر فإن الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، يتضمن وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.

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وكان موقع “أكسيوس” قد كشف عن تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار إلى كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، يختلف في صيغته عن المقترح السابق.

وبحسب مصادر “الجزيرة” فإن الصيغة الجديدة للوقف المتبادل لإطلاق النار، تتضمن وقف قتل المدنيين وقصف منازلهم.

حصيلة الشهداء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت إلى 150 شهيدا منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، من بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة.

وفي بيان صدر اليوم قبل إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة “أعدت نفسها لأشهر من المواجهة” مع إسرائيل.

وهدد بيان صدر عن السرايا أنه “أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة، فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن الإسرائيلية، تأكيدا على استمرار المواجهة”.

وأكدت المقاومة أنها تمتلك “نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفية عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.