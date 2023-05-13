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فلسطين.. اتفاق على وقف إطلاق النار بصيغة جديدة ووساطة مصرية

اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء

كتب باسل النجار
اتفاق على وقف إطلاق النار watanserb.com
اتفاق على وقف إطلاق النار
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وطن- أفادت هيئة البث الإسرائيلية في بيان عاجل لها، بأنه تم التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

وكشفت الهيئة الإسرائيلية أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن جانبها أفادت “القناة ١٢ الإسرائيلية” بأن رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس جهاز الشاباك، يؤيدان وقف العملية وأن النقاش محتدم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هذا وكشفت مصادر لقناة “الجزيرة“، عن موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم.

وبحسب ذات المصادر فإن الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، يتضمن وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.

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وكان موقع “أكسيوس” قد كشف عن تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار إلى كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، يختلف في صيغته عن المقترح السابق.

وبحسب مصادر “الجزيرة” فإن الصيغة الجديدة للوقف المتبادل لإطلاق النار، تتضمن وقف قتل المدنيين وقصف منازلهم.

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار
تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

حصيلة الشهداء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت إلى 150 شهيدا منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، من بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة.

وفي بيان صدر اليوم قبل إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة “أعدت نفسها لأشهر من المواجهة” مع إسرائيل.

وهدد بيان صدر عن السرايا أنه “أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة، فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن الإسرائيلية، تأكيدا على استمرار المواجهة”.

وأكدت المقاومة أنها تمتلك “نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفية عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

المصدرتويتر، قناة الجزيرة، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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