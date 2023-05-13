تفاصيل عقد ميسي السري مع باريس سان جيرمان.. ماذا حصل ؟!

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وطن- تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية خلال الأيام الماضية، عن توقيع إدارة باريس سان جيرمان عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين عن التدريبات والمشاركة مع الفريق في المباريات لهذا الموسم، على خلفية زيارته للسعودية.

وكانت زيارة البرغوث ميسي إلى السعودية بدون حصول على إذن مسبق من إدارة النادي الباريسي، لكن سرعان ما تدارك اللاعب تلك العقوبة بتقديم اعتذار بفيديو قصير نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفره.

عقد ميسي السري مع باريس سان جيرمان

وكشفت شبكة ” RMC” الفرنسية، عن كواليس العقد السري الذي وقع بين ميسي وإدارة باريس سان جيرمان. بشأن العفو، والسماح للاعب بالعودة من جديد للسماح له بالمشاركة في التدريبات مع الفريق.

وأردفت الشبكة الفرنسية، ” ميسي اعتذر سفره للسعودية إلى إدارة النادي في مقطع فيديو لا يتجاوز مدته 37 ثانية، نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر). بعد توقيع عقد سري بين محامي اللاعب مع النادي الفرنسي”.

كما واستكملت، ” ليونيل ميسي وقع اتفاقاً مع نادي باريس سان جيرمان، ينص على اعتذار اللاعب والسماح له بالمشاركة في التدريبات، لكن دون التطرق لمصير مشاركته في المباريات المقبلة مع الفريق الباريسي”.

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وختمت الشبكة الفرنسية، ” العقد السري جاء بسبب التخوف المقربين من اللاعب من إدارة باريس سان جيرمان بشأن قرار إيقافه. لذلك اعتذر اللاعب دون السماح له بالمشاركة في التدريبات”.

عودة ميسي إلى تدريبات باريس سان جيرمان

وكانت تقارير فرنسية أخرى، قد أكدت عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين الماضي، إلى التدريبات الجماعية مع فريق باريس سان جيرمان، الذي يستعد لخوص المباراة. أمام أجاكسيو، في منافسات الجولة ال35 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 78 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف لانس في المركز الثاني من الترتيب برصيد 75 نقطة للموسم الجاري.