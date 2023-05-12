قراءة في العدوان على غزة مكسب مؤقت لنتنياهو والمقاومة خلقت ديناميكية جديدة

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وطن – “أعطى قرار ضرب الجهاد الإسلامي دفعة شعبية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكن هذا لن يستمر على المدى الطويل”، هذا ما جاء في مقال نشره موقع ميدل إيست آي، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المقال الذي كتبه المحلل الفلسطيني أمير مخول، قال إن إسرائيل نفذت هذا الأسبوع ضربة محورية من خلال اغتيال عدد من قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أكدت وسائل إعلامها دقة الصواريخ ودقة المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها.

لكن هذه التغطية بدت غير مبالية إلى حد كبير بحقيقة أن العملية أسفرت عن مذبحة مدمرة .

صورت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية الخسائر – بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملين في المجال الطبي – على أنها حصيلة مقبولة ، حتى أنها تفاخرت بالعدد القليل نسبيًا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وساد شعور بالاحتفال والفخر والشرف في إسرائيل .

ظهر إجماع وطني حيث أعرب قادة المعارضة البرلمانية عن دعمهم لتحركات حكومة نتنياهو، ويقول محللون إن العملية قد تطيل عمر الحكومة المحاصرة ، التي كانت تصارع صراعًا داخليًا ويبدو أنها على وشك الانهيار.

كان إيتمار بن غفير ، الزعيم اليميني المتطرف لحزب القوة اليهودية، يقاطع جلسات الكنيست – ومع ذلك كان يشيد بالعملية ، مشيرًا إلى أن ضغوطه آتت أكلها.

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في غضون ذلك ، فر آلاف الإسرائيليين من منازلهم في مجتمعات بالقرب من غزة ، حيث أشرف جيش الاحتلال على خطة إخلاء أوسع.

أشادت إسرائيل بنجاح عملياتها العسكرية، مستشهدة بالتنسيق الاستخباري الناجح بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك). يهدف هذا الدليل لإظهار قدرتها على استهداف القادة الفلسطينيين حتى في غرف نومهم إلى إرسال رسالة إلى جميع الفصائل في جنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة وغزة: نفوذ إسرائيل كلي العلم.

الاغتيالات المستهدفة

تُظهر استراتيجية إسرائيل في الاغتيالات المستهدفة، سياستها القاسية في القضاء على قيادة الجهاد الإسلامي، بسبب العمليات البارزة للجماعة وفلسفتها في مقاومة الاحتلال. وحث المسؤولون الإسرائيليون حماس مرارًا وتكرارًا على عدم المشاركة في المواجهة الحالية.

ومع ذلك ، فبينما توقعت إسرائيل أن يعكس رد الفعل الفلسطيني حالات سابقة لعدوانها على غزة، فإن ذلك لم يحدث على الفور، وتصاعدت التوترات بين المؤسسات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، وسط حالة من الترقب لما سيحدث بعد ذلك.

على الرغم من إطلاق الصواريخ من غزة، يبدو أن التأخير في الرد كان قد بعث برسالة مفادها أن إسرائيل لم تعد تسيطر على كيفية حدوث مثل هذه المواقف.

في الوقت نفسه ، فقدت إسرائيل دعم مصر ، التي انتقدت بشدة الضربات الأخيرة على حركة الجهاد الإسلامي – على الرغم من جهود الوساطة المستمرة في غزة – قائلة إن المذبحة قوضت الجهود الرامية إلى إرساء استقرار طويل الأمد وانتهكت الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل خلال المؤتمرات الأخيرة في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر.

يعتقد العديد من الفصائل الفلسطينية والقوى الإقليمية أن القوة الرادعة التي كانت إسرائيل تحتفظ بها في السابق قد تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الخمسة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنها فشلت ، استراتيجيًا ، في تعزيز نفوذها الإقليمي وتحصين سكانها

عيب آخر لإسرائيل يكمن في عدم قدرتها على توقع حدة الرد الفلسطيني على عدوانها. في تل أبيب ، اختارت المؤسسة الأمنية هذا الأسبوع فتح ملاجئ عامة وإغلاق المدارس . قد تدفع هذه التكاليف الأمنية والسياسية والاقتصادية الإضافية إسرائيل إلى شن هجوم أوسع على جبهات متعددة ، في محاولة لاستعادة السيطرة على مسار المواجهة وعواقبها.

تحييد حماس

على الرغم من عدم وجود دليل على أن العدوان الإسرائيلي الأخير هو نتيجة مباشرة للاضطرابات الداخلية العميقة، يمكن بالتأكيد أن تُعزى قوة الردع المتناقصة إلى المناخ السياسي الحالي والأزمة الداخلية. وبالتالي ، يجب النظر إلى العدوان في هذا السياق.

مكسب نتنياهو المؤقت

إذا أثبتت هذه الاستراتيجية العدوانية أنها مثمرة من وجهة نظر إسرائيلية ، فسيكون المستفيد السياسي الأساسي هو نتنياهو ، الذي من المتوقع أن ترتفع شعبيته.

لكن تعزيز الشعبية هذا لن يستمر على المدى الطويل ، ولن يضمن استمرارية حكومة نتنياهو ، بالنظر إلى الصراعات الداخلية عميقة الجذور والمظاهرات العامة المستمرة .

لن يخرج نتنياهو في نهاية المطاف من تحدياته الأكثر إلحاحًا، وفي الوقت نفسه ، أظهرت استطلاعات الرأي أن ثقة المواطنين الإسرائيليين في زعيم المعارضة بيني غانتس آخذة في الازدياد.

في غضون ذلك ، تراهن إسرائيل على تحييد حماس – التي تحكم غزة فعليًا وتملك القوة العسكرية الأكثر أهمية – وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

ومع ذلك، تصاعد الموقف أكثر بعد أن هدد وزير الطاقة يسرائيل كاتس هذا الأسبوع باغتيال يحيى السنوار ، زعيم حماس في غزة ، والقائد العسكري محمد ضيف ، إذا تدخلت حماس.

أصدرت حماس بيانًا يوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أن قواتها تشارك في إطلاق صواريخ انتقاميًا ، على الرغم من أنه لم يتم التحقق من ذلك على الفور.

ويجد جهاز الأمن الإسرائيلي نفسه في حيرة من أمره من الرد الفلسطيني المتأخر وغير المتوقع ، بعد أن توقع ردة فعل فورية بإطلاق صواريخ ، تليها وساطة وضغط وهدنة في نهاية المطاف حتى نوبة العدوان التالية. لكن ثبت أن الواقع أكثر تعقيدًا.

نشأت مخاوف بشأن احتمال تمديد حالة الطوارئ الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى ، مع احتمال أن تتجاوز التكاليف المرتبطة بها تكاليف المشاركة العسكرية المحدودة. كما يسود تخوف من احتمال استهداف الفلسطينيين لمسيرات المستوطنين (مسيرات الأعلام) في القدس الشرقية المحتلة.

يبدو أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ، وأن الهدنة غير مرجحة، وأن الفصائل الفلسطينية تعمل وفقًا لخططها وجداولها الزمنية الخاصة ، على عكس الإيقاع الذي تمليه إسرائيل ، حيث تنتقل من دورة رد الفعل إلى مسار عمل أكثر تعمدًا. في حين أن هذا يخلق ديناميكية جديدة ، فإنه لا يغير جوهر الصراع بشكل أساسي.