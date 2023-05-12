عين الجاسوس.. وهم بصري محير للعقل يعزز صحتك.. اكتشف الأمر في 30 ثانية!

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وطن- من المتعارف عليه لدى الجميع أن الأوهام البصرية ليست إلا ألعابا تعمل على التحايل على العقل البشري.

ولكن اتضح أن الصور المتداولة في الاوهام البصرية هي أكثر من مجرد التحايل واللعب، فبعض الصور يمكن أن تحسن صحتنا بالفعل .

وفي هذا الوهم البصري، أظهرت الاختبارات أنه إذا كان اللولب يتحرك في اتجاه عقارب الساعة فإنه يحسن قدرة الناس على قراءة الأحرف الصغيرة.

ووجد علماء النفس في جامعة جلاسكو أن التحديق في الوهم البصري يمكن أن يحسن البصر من خلال السماح لك برؤية الحروف الصغيرة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور مارتن لاجز: “اكتشفنا أن حدة البصر – القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة – يمكن تعزيزها من خلال الوهم المعروف باسم” تأثير الحركة المتوسعة “.

الوهم يعزز قدرة قراءة الأحرف الصغيرة جدا

وأضاف: “يمكن للمشاهدين أثناء تشغيل تعويذته، قراءة الأحرف الصغيرة جدًا بحيث لا يمكنهم قراءتها بشكل طبيعي”.

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ولاختبار تأثير الوهم البصري، اختبر الباحثون حدة البصر لـ 74 شخصًا.

وبحسب ما أرودته صحيفة “ذا صن” البريطانية، لقد فعلوا ذلك باستخدام مخطط العين الكلاسيكي الذي تراه في غرفة أخصائي العيون حيث تصبح الحروف أصغر في كل صف.

ثم أظهر الفريق للمشاركين وهمًا بصريًا عبارة عن لولب يدور في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة 30 ثانية، ثم طُلب منهم قراءة مجموعة الأحرف على رسم بياني معلق في غرفة الاختبار.

مشاهدة الوهم في اتجاه عقارب الساعة يعطي قدرة أكبر على الرؤية

واكتشف الخبراء أن أولئك الذين شاهدوا اللولب الدوار في اتجاه عقارب الساعة مروا بفترة وجيزة من حدة البصر الأفضل.

هذا يعني أنهم كانوا أكثر قدرة على رؤية الأحرف الأصغر على الرسم البياني.

وعلى النقيض تماما، رأى أولئك الذين رأوا اللولب الدوار عكس اتجاه عقارب الساعة عكس ذلك.

وأضاف الدكتور روب جينكينز من جامعة يورك: “لقد تأثرنا كثيرًا بتناسق التأثير. بغض النظر عن كيفية تقسيمه – حسب حجم الحرف ، حسب موضع الحرف – فإن تعزيز الأداء موجود”.

الصعوبة في الوهم المصري تعزز الصحة أكثر

وأضاف:”كان هناك ارتباط مع القدرة الأولية: كلما وجد الأشخاص صعوبة في المهمة ، كلما ساعدهم الوهم أكثر.”

ومع ذلك، لا تستبعد المواصفات الخاصة بك حتى الآن، فالتأثيرات الإيجابية لم تدم طويلاً ، وفقًا للخبراء.