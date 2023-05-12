الجمعة, مايو 12, 2023
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عين الجاسوس.. وهم بصري محير للعقل يعزز صحتك.. اكتشف الأمر في 30 ثانية!

الذين شاهدوا اللولب الدوار في اتجاه عقارب الساعة كانوا أكثر قدرة على رؤية الأحرف الأصغر

كتب سالم حنفي
عين الجاسوس.. وهم بصري محير للعقل يعزز صحتك.. اكتشف الأمر في 30 ثانية! watanserb.com
الوهم البصري
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وطن- من المتعارف عليه لدى الجميع أن الأوهام البصرية ليست إلا ألعابا تعمل على التحايل على العقل البشري.

ولكن اتضح أن الصور المتداولة في الاوهام البصرية هي أكثر من مجرد التحايل واللعب، فبعض الصور يمكن أن تحسن صحتنا بالفعل .

وفي هذا الوهم البصري، أظهرت الاختبارات أنه إذا كان اللولب يتحرك في اتجاه عقارب الساعة فإنه يحسن قدرة الناس على قراءة الأحرف الصغيرة.

ووجد علماء النفس في جامعة جلاسكو أن التحديق في الوهم البصري يمكن أن يحسن البصر من خلال السماح لك برؤية الحروف الصغيرة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور مارتن لاجز: “اكتشفنا أن حدة البصر – القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة – يمكن تعزيزها من خلال الوهم المعروف باسم” تأثير الحركة المتوسعة “.

الوهم يعزز قدرة قراءة الأحرف الصغيرة جدا

وأضاف: “يمكن للمشاهدين أثناء تشغيل تعويذته، قراءة الأحرف الصغيرة جدًا بحيث لا يمكنهم قراءتها بشكل طبيعي”.

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ولاختبار تأثير الوهم البصري، اختبر الباحثون حدة البصر لـ 74 شخصًا.

وبحسب ما أرودته صحيفة “ذا صن” البريطانية، لقد فعلوا ذلك باستخدام مخطط العين الكلاسيكي الذي تراه في غرفة أخصائي العيون حيث تصبح الحروف أصغر في كل صف.

ثم أظهر الفريق للمشاركين وهمًا بصريًا عبارة عن لولب يدور في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لمدة 30 ثانية، ثم طُلب منهم قراءة مجموعة الأحرف على رسم بياني معلق في غرفة الاختبار.

 

مشاهدة الوهم في اتجاه عقارب الساعة يعطي قدرة أكبر على الرؤية

واكتشف الخبراء أن أولئك الذين شاهدوا اللولب الدوار في اتجاه عقارب الساعة مروا بفترة وجيزة من حدة البصر الأفضل.

هذا يعني أنهم كانوا أكثر قدرة على رؤية الأحرف الأصغر على الرسم البياني.

وعلى النقيض تماما، رأى أولئك الذين رأوا اللولب الدوار عكس اتجاه عقارب الساعة عكس ذلك.

وأضاف الدكتور روب جينكينز من جامعة يورك: “لقد تأثرنا كثيرًا بتناسق التأثير. بغض النظر عن كيفية تقسيمه – حسب حجم الحرف ، حسب موضع الحرف – فإن تعزيز الأداء موجود”.

الصعوبة في الوهم المصري تعزز الصحة أكثر

وأضاف:”كان هناك ارتباط مع القدرة الأولية: كلما وجد الأشخاص صعوبة في المهمة ، كلما ساعدهم الوهم أكثر.”

ومع ذلك، لا تستبعد المواصفات الخاصة بك حتى الآن، فالتأثيرات الإيجابية لم تدم طويلاً ، وفقًا للخبراء.

المصدرذا صن، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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