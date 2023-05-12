السبت, مايو 13, 2023
الرئيسيةتقاريررويترز: مصر وتونس تغرقان في أزمة ديون متصاعدة قد تؤدي للانهيار!
تقارير

رويترز: مصر وتونس تغرقان في أزمة ديون متصاعدة قد تؤدي للانهيار!

رويترز تقول إن سعر الدولار في مصر تجاوز الـ40 جنيهاً في السوق السوداء

كتب أنس السالم
رويترز: مصر وتونس تغرقان في أزمة ديون متصاعدة قد تؤدي للانهيار! watanserb.com
مصر وتونس
- Advertisement -

وطن- حذّر مستثمرون ومحللون من أنّ تونس ومصر تقتربان من أزمات ديون كبيرة قد تمتد إلى منطقة شمال أفريقيا المضطربة، وتشكّل خيارات صعبة أمام جيرانها الأثرياء في الخليج العربي.

وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها، إن البلدين تواجهان بالفعل تحديات بسبب النقص في السلع الأساسية والخلل في الأسواق المالية، وفي حالة تونس، الأزمة السياسية الناجمة عن توطيد الرئيس قيس سعيد للسلطة وقمع المعارضين.

وأوضح التقرير أنه يُفترض منذ فترة طويلة أنّ مصر، باعتبارها أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا والأكثر اكتظاظًا بالسكان، أكبر من أن يُسمح لها بالفشل، لكن تونس أيضًا لها أهمية كبيرة باعتبارها مهد الربيع العربي وقصة نجاحه الوحيدة المفترضة.

تلاشي آمال تونس من الحصول على قرض من صندوق النقد

ولفت إلى أن آمال تونس في الحصول على حزمة دعم طال انتظارها من صندوق النقد الدولي تتلاشى، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت ستلتزم ببرنامج في ظل السياسات المتصدعة.

وقال مات فوغل، مدير أصول الأسواق الناشئة والحدودية، إنه “بالنظر إلى السياسة الحالية، عليك أن تتساءل عما إذا كان برنامج صندوق النقد الدولي سينجو حتى من المراجعة الأولى أو الثانية”، موضحاً أنه بدون مساعدة مستمرة من صندوق النقد الدولي، تواجه البلاد أزمة كاملة في ميزان المدفوعات.

ارتفاع فاتورة أجور القطاع العام في تونس

وأشار التقرير إلى تقديرات جيه بي مورجان، التي تشير إلى أن أحد أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم يعني أن عجزها المالي سيظل عند نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يحذّر مورجان ستانلي من أن احتياطيات العملات الأجنبية لن تغطي حتى شهرين من الواردات الأساسية هذه المرة من العام المقبل بمعدلها الحالي.

- Advertisement -

ووفقاً للتقديرات، فإنّ سداد الديون قد يصبح شبه مستحيل، حيث إن معظم قروض البلاد محلية، لكن لديها قرض أجنبي بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر يتلوه سداد آخر في فبراير من العام المقبل.

وقال مات روبنسون، كبير المحللين السياديين في وكالة التصنيف الائتماني موديز: “هناك دائمًا خطر أن يتأخر برنامج صندوق النقد الدولي لفترة طويلة بحيث إنه عندما يأتي يكون قليلًا جدًا ومتأخرًا للغاية”، موضحاً أن تصنيفهم المنخفض لتونس يعني ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد كنتيجة نهائية.

الخيارات الافتراضية في الحالة المصرية

وفقاً للتقرير، تبدو الأوضاع المالية لمصر مضغوطة رغم تأمينها لخطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.

وقال إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب بسرعة من 100٪، وثلاثة تخفيضات رئيسية لقيمة العملات يبلغ مجموعها 50٪ في فترة تزيد قليلاً عن عام تعني أن مدفوعات الفائدة على ديونها وحدها -التي يتم اقتراض جزء كبير منها بالدولار أو اليورو أو الين- سوف تقضي على أكثر من نصف عائدات الحكومة العام المقبل وفقًا لوكالة فيتش.

وتسلّط وكالة التصنيف، التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى يوم الجمعة، الضوء على أن سريلانكا المنكوبة بالتخلف عن السداد هي وحدها التي ستحتاج إلى دفع المزيد. ومثل هذا المثال، فإن نقص الدولار في أسواق العملات المحلية في القاهرة يضرّ بالاقتصاد.

الدولار يباع بأكثر من 40 جنيهاً في السوق السوداء

ونوّه التقرير إلى أنّ تداول الجنيه المصري الآن يتمّ تداوله بأكثر من 40 مقابل الدولار في السوق السوداء، أي أقل بنحو 25٪ من السعر الرسمي للعملة رغم التخفيضات المتكررة وأسعار الفائدة التي قفزت إلى 18.25٪.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه سيتعين على مصر الذهاب إلى مستوى أعلى من ذلك بكثير، وكل ذلك سيُغذي سردًا اقتصاديًا إشكاليًا للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وفي هذا السياق، قال ديفيد باتر، زميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقره لندن: “بالنسبة للسكان، حتى انتشار الوباء، كان هناك تحسّن هامشي في مستويات المعيشة، لكن منذ أواخر عام 2021، عدنا إلى هذه الحلقة من عدم الاستقرار في سوق أسعار الصرف والتضخم المتصاعد”.

ونوّه التقرير إلى نفي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث عن التخلف عن السداد وللمساعدة في سد ثغرات التمويل تستهدف مبيعات أصول مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وبحسب “رويترز”، سيكون تحقيق ذلك أمراً بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي يتوقّع أن تغطّي عمليات البيع ما يقرب من نصف فجوة التمويل البالغة 17 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولحلفاء الخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، الذين اعتادوا إنقاذ البلاد.

وأكد التقرير أنهم يتخذون حاليًا موقفًا أكثر صرامة وهو ما يعزّيه المحللون إلى سياسة الجوار والاختلافات حول تقييمات الأصول التي سيتم بيعها، على الرغم من استمرار وجود أصوات إيجابية.

تأثر السندات والجنيه المصري بمخاوف الديون

بالنسبة لمديري الأصول المنتظمين، كان هناك انخفاض مؤلم بنسبة 20٪ في السندات الدولية المصرية التي تقترب من 30 مليار دولار هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن عائدات قناة السويس والسياحة قد تتحسن، لكن القاهرة لديها ما قيمته 5.8 مليار دولار من مدفوعات “رأس المال” و”القسيمة” لهذه السندات في العام المقبل، والتي تحمل أيضًا “ثقلاً” بنسبة 2٪ من ديون الأسواق الناشئة الأكثر متابعة في العالم.

وقال كارل روس، المخضرم في أزمات الأسواق الناشئة لدى مدير الصندوق GMO، إن دول الخليج الثرية سيتعين عليها موازنة تكلفة دعم مصر مقابل مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي إذا انهارت دولة يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة.

وقال روس عن تأثير ذلك على مديري الأموال العالميين: “لن يكون الأمر غير مهم إذا كان التخلف عن السداد”.
وأضاف من خلال دعمها، أنّ “دول الخليج الثرية للغاية عززت بشكل عام الاستقرار المالي في المنطقة”، مضيفاً أنه “لا أحد يعرف إلى متى سيستمر هذا وتحت أي ظروف”.

المصدررويترز ، رصد وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

الهدهد

أسامة الأزهري.. غضب واسع من مستشار السيسي بسبب صورة التبرك بحذائه في إندونيسيا

الهدهد

خطة سرية.. جيروزاليم بوست تشير لتورط إسرائيل بالهجوم على الكنيس اليهودي بجربة التونسية

حياتنا

بعد 3 عقود من الفُراق.. لقاء مؤثر بين شاب سعودي وأمه المصرية في القاهرة (شاهد)

الهدهد

هذا ما قاله أحمد الطنطاوي في أول ظهور له بعد عودته لمصر

حياتنا

مصر.. مطرب مهرجانات شهير يمارس الجنس مع فتاة ليل وضُبط متلبسا

الهدهد

خلطة الفياجرا.. مصرية تقتل زوجها بطريقة بشعة لا تخطر على بال إبليس نفسه!

حياتنا

محمد رمضان في أزمة بسبب “هارلي” رغم تصدره شباك التذاكر.. ما القصة؟

حياتنا

“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.. مفاجأة صادمة بشأن أغرب زيجة في مصر

الهدهد

أحمد الطنطاوي يصل مصر.. مصادر داخل مطار القاهرة تكشف مصيره

اقتصاد

خبير لدى “BNP Paribas”: سعر الدولار سيصل لهذا المستوى أمام الجنيه المصري

الهدهد

بعد المصرية آكلة طفلها.. مغربية تقتل ابنها بطريقة بشعة وجريمة هزت المغرب

الهدهد

سبب وفاة محمود بكري وشقيقه مصطفى يكشف تفاصيل وصيته الأخيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وزير هندي يطالب بإنقاذ نساء عالقات في سلطنة عمان.. ما القصة؟!

هند القحطاني تُجبر ابنتها على ارتداء فستان يكشف صدرها والأخيرة تحاول “التستر”! (فيديو)

رئيس الهلال يسقط أمام محمد بن سلمان على المنصة الشرفية ورد فعل المعيوف (فيديو)

ما الجهة التي انضم إليها المذيع محمد أبوعبيد بعد تركه العربية الحدث؟!

ماريا شارابوفا تستبدل مضرب التنس بحمالة صدر وتثير تساؤلات معجبيها! (شاهد)

أسامة الأزهري.. غضب واسع من مستشار السيسي بسبب صورة التبرك بحذائه في إندونيسيا

“تحاملٌ وتناقضٌ غاية في الحماقة”.. ديفيد هيرست يُعلق على تعامل صحف غربية مع أردوغان

الشهيد إياد العبد الحسني.. “سرايا القدس” تنعى سادس قادتها وتؤكد وحدة الساحات

بعد “فيديو العلاقات المحرمة”.. تفاصيل إحالة رهف القحطاني للنيابة العمومية السعودية

عين الجاسوس.. وهم بصري محير للعقل يعزز صحتك.. اكتشف الأمر في 30 ثانية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC