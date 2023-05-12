النووي يغزو الخليج مصالحة السعودية وإيران تفتح الباب أمام صفقات تاريخية والإمارات أول المستفيدين

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وطن – وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاث اتفاقيات مع منظمات الطاقة النووية الصينية، والتي يعتقد الخبراء أنها مجرد بداية لأهداف الطاقة النووية للبلاد والمنطقة.

وقال موقع المونيتور، في تقرير، إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ، التي تعمل على تطوير قطاع الطاقة النووية في الإمارات ، وقعت مذكرات تفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية الصيني ، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج ، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية.

يحدث هذا قبل أشهر من استضافة الإمارات لقمة المناخ العالمية COP28 هذا العام ، وسط استراتيجيتها لتحويل 6 ٪ من احتياجاتها من الطاقة إلى الطاقة النووية لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050.

وقال روبرت موجيلنيكي ، كبير الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن ، إن الصين ستلعب دورًا مهمًا في ظل جدية الإمارات في التنويع بعيدًا عن النفط.

وأضاف أن ذلك سيقود الصين ، وهي مستورد رئيسي للخام من الشرق الأوسط ، إلى تغيير علاقتها بالمنطقة.

وتابع: “في الوقت الذي يبتعد فيه منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط عن صادرات الطاقة التقليدية ونحو طاقة أنظف وأكثر اخضرارًا ، سيصبح دور الصين كمورد للمعدات والتكنولوجيا والمعرفة الصناعية أكثر بروزًا”.

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ويتوقع أن يستمر الزخم في شراكة الطاقة بين الإمارات والصين وأن تعود بالفائدة على الطرفين.

وأشار موجيلنيكي إلى أن الفاعلين الاقتصاديين على كلا الجانبين سيستفيدون من هذا التعاون، وقال: “أعتقد أيضًا أن هناك طريقة يمكن للجهات الحكومية من خلالها الاستفادة من هذه الصفقات أيضًا “، مضيفًا أن دول الخليج ستسعى أيضًا إلى إقامة شراكات مع دول أخرى لتحقيق أهدافها النووية.

طموحات نووية متصاعدة

لا يزال تطوير الطاقة النووية ناشئًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تدعي إيران وتركيا والأردن والمملكة العربية السعودية وجود طموحات نووية.

وتسعى المملكة العربية السعودية، المهتمة بالطاقة النووية منذ عقود ، إلى الحصول على عطاءات لبناء أول محطة للطاقة النووية ، وفقًا لبيان ميزانية 2023.

كما وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع فرنسا حول التعاون في مجال الطاقة خلال نفس الشهر ، والتي سلطت الضوء على تطوير الطاقة النووية.

الإمارات تبدأ الخطة أخيرا

في عام 2020 ، بعد تأخير دام ثلاث سنوات ، قامت الإمارات العربية المتحدة بربط أول محطة نووية عربية متعددة الوحدات بشبكتها ، التي بنتها شركة كوريا للطاقة الكهربائية.

بدأت محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي عمليات الوحدة الثالثة في فبراير 2023 ، وعند اكتمال الوحدة الرابعة ، من المتوقع أن توفر 25٪ من الكهرباء في الدولة.

وهذا من شأنه أن يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 21 مليون طن ، أي ما يعادل 3.2 مليون سيارة على الطرق سنويًا ، وفقًا لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم الطاقة النووية بنشاط بعد إيران وإسرائيل.

وأنشأت اتفاقية 123 مع الولايات المتحدة في أواخر عام 2009 إطارًا قانونيًا للتجارة في الطاقة النووية المدنية بين البلدين. ووفقًا لسفارة الدولة في واشنطن ، فقد سمح للإمارات بتطوير برنامجها النووي المدني ، كما أتاح للشركات الأمريكية فرصة المشاركة في برامجها النووية.

بدأت الاتفاقيات الأحدث فصلاً جديدًا في أهداف الطاقة النووية في المنطقة مع مجموعة أوسع من الشركاء.

ما علاقة السعودية؟

قال أحمد زهير ، المستشار في شركة قمر للطاقة ومقرها دبي ، إن اتفاق التطبيع الأخير بين إيران والسعودية في مارس من هذا العام ، بوساطة الصين ، ساعد في فتح الباب أمام هذه الصفقات الأخيرة.