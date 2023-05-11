الخميس, مايو 11, 2023
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رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي watanserb.com
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي
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وطن- ينتظر عشاق الكرة الأفريقية في أرجاء المعمورة، مباراة القمة بين الأهلي والترجي، الجمعة، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب ( 14 جانفي)، مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أوروبا

كما وبتوقيت دولة مصر فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في البطولة الأفريقية القارية، بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة الأهلي والترجي التونسي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي والترجي، المعلق الليبي محمد بركات، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة الأهلي ضد الترجي

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام نظيره الترجي التونسي، في منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: بيرسي تاو، مروان عطية، أحمد قندوسي (حمدي فتحي)، أحمد عبد القادر.

مركز الهجوم: محمود كهربا (محمد شريف).

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

تشكيلة الترجي ضد الأهلي

وسيدخل المدرب التونسي نبيل معلول، المباراة القوية والصعبة أمام الوصيف الترجي التونسي، في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: بن شريقية.

دفاع التشكيلة: أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح، هاني  عمامو، رائد بوشنيبة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، كوليبالي، صابرين بوغرين، معتز زاردم.

مركز الهجوم: محمد بن حمودة.

المصدروطن + الأهلي تويتر + الترجي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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