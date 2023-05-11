موعد مباراة الأهلي والترجي والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- ينتظر عشاق الكرة الأفريقية في أرجاء المعمورة، مباراة القمة بين الأهلي والترجي، الجمعة، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب ( 14 جانفي)، مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أوروبا

كما وبتوقيت دولة مصر فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في البطولة الأفريقية القارية، بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة الأهلي والترجي التونسي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي والترجي، المعلق الليبي محمد بركات، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة الأهلي ضد الترجي

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام نظيره الترجي التونسي، في منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول.

🔴| مران فريقنا الأول بتونس استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.📸🦅👌#افريقيا_يا_أهلي#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GLRDVWdBtF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2023

خط الوسط: بيرسي تاو، مروان عطية، أحمد قندوسي (حمدي فتحي)، أحمد عبد القادر.

مركز الهجوم: محمود كهربا (محمد شريف).

تشكيلة الترجي ضد الأهلي

وسيدخل المدرب التونسي نبيل معلول، المباراة القوية والصعبة أمام الوصيف الترجي التونسي، في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: بن شريقية.

دفاع التشكيلة: أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح، هاني عمامو، رائد بوشنيبة.

بالجد والعمل يحقق الأمل ❤️💛💪🔥#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/L2BW7d5gBu — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 10, 2023

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، كوليبالي، صابرين بوغرين، معتز زاردم.

مركز الهجوم: محمد بن حمودة.