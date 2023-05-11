لا تتجاهلهما..علامتان في العين تخبرك أن وضعك الصحي سيئ

- Advertisement -

وطن- كشف طبيب بريطاني لمجلة إكسبرس البريطانية عن علامتين في العين إذا ظهرت عند المرء يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضح الدكتور عامر خان، وهو طبيب حائز على عدة جوائز وخبير في الطب التجديدي ومؤسس عيادة Harley Street Skin، أن العيون تعتبر من أحد الأعضاء التي يمكنها إخبارك أنك لست على ما يرام.

حلقة بيضاء في العين



قال الدكتور أمير: “إذا كنت قد لاحظت حلقة بيضاء حول الجزء الخارجي من العين، وكان عمرك أكثر من 50 عامًا، فقد يكون هذا مجرد جزء طبيعي من الشيخوخة”.

وأضاف: “ولكن، إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم”.

ويشير الطبيب إلى أن هذه الحالة تسمى Arcus senilis، وهي عبارة عن وجود حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية.

نظرًا لتراكم الكوليسترول، يمكن أن تجعل Arcus senilis قزحية العين تبدو وكأنها تحتوي على لونين مختلفين.

- Advertisement -

من جهتها، توضح الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن القرنية عادة ما تكون صافية، مما يعني أن لون قزحية العين يمكن أن يظهر من خلالها.

عيون صفراء

علامة تحذير أخرى، تشير إلى وجود خطأ ما في صحتك، يمكن أن تكون اليرقان.

قال الدكتور أمير: “إذا بدأ بياض عينيك يتحول إلى اللون الأصفر، فقد يكون ذلك علامة على اليرقان وهذا يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في خلايا الدم الحمراء أو الكبد أو البنكرياس أو المرارة”.



ومن المثير للقلق أن اليرقان يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية خطيرة مثل سرطان البنكرياس أو الكبد، ولهذا السبب، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيبك.

علاوة على ذلك، توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن عينيك “نادراً ما تتألم” عندما يكون هناك خطأ ما، ولهذا يوصى الطبيب خان بإجراء زيارات منتظمة إلى أخصائي العيون الخاص بك.

قائلاً في هذا السياق: “يجب علينا جميعًا إجراء فحوص روتينية للعين كل عامين”.

وأضاف: “يمكن للأطباء النظر إلى الجزء الخلفي من العين بحثًا عن أمراض مثل علامات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الضغط في مؤخرة العين”.