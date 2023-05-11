الخميس, مايو 11, 2023
الرئيسيةالهدهدباكستان.. المحكمة العليا تطلق سراح عمران خان وأنصاره يحتفلون (فيديو)
الهدهد

باكستان.. المحكمة العليا تطلق سراح عمران خان وأنصاره يحتفلون (فيديو)

أوقف الأمن، أول أمس الثلاثاء، عمران خان بعد اقتحام محكمة في إسلام أباد لاحتجازه بتهم فساد مزعومة تحت أعين المحكمة والقضاة

كتب خالد الأحمد
اطلاق سراح عمران خان watanserb.com
رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان
- Advertisement -

وطن – قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم، الخميس، ببطلان اعتقال رئيس الحكومة السابق عمران خان والذي وقع هذا الأسبوع أثناء محاكمته، وطالبت بإطلاق سراحه فورا معتبرة أن هذا الاعتقال غير قانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الباكستانية أوقفت أول أمس، الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد أن اقتحمت مكان محاكمته في إسلام أباد لاحتجازه بتهم فساد مزعومة تحت أعين المحكمة والقضاة.

ووصل عمران خان إلى المحكمة العليا الباكستانية لحضور جلسة، اليوم الخميس.

المحكمة العليا في باكستان طالبت بالإفراج الفوري عن عمران خان

وأثناء الاستماع إلى الالتماس الذي قدمه “خان” رئيس حركة إنصاف الباكستانية ضد اعتقاله في قضية القادر ترست، أعربت المحكمة عن غضبها من الطريقة التي تم بها اعتقاله من قبل مجموعة “رينجرز” شبه العسكرية، وأمرت السلطات بإحضاره أمامها.

كما طالبت خان بأن يتحمل مسؤولياته السياسية لإطفاء النار التي تشتعل في البلد، بينما طلب رئيس الوزراء اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في ظل انتشار كثيف للجيش في محيط البرلمان ومبنى التليفزيون والمحكمة الدستورية العليا.

- Advertisement -

ووفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن عمران خان.

وقال محاموه إن اعتقاله من مبنى المحكمة في إسلام أباد، يوم الثلاثاء، كان غير قانوني.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص واعتقل 2000 مع احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد منذ اعتقاله.

وأدى اعتقال يوم، الثلاثاء، إلى تصعيد التوترات المتزايدة بينه وبين الجيش.

وأطيح بزعيم المعارضة عمران خان في تصويت على الثقة في، أبريل من العام الماضي، وتم تقديمه إلى المحكمة بناء على أوامر من القاضي الباكستاني الأعلى.

وقال رئيس المحكمة العليا “عمر عطا بنديال” للسيد خان الخميس: “كان اعتقالك باطلاً ، لذا يجب التراجع عن العملية برمتها”.

وقال لاعب الكريكيت السابق للقضاة، إنه تعرض للاختطاف من المحكمة العليا وتم ضربه بالعصي.

وأظهرت لقطات مصورة القوات شبه العسكرية تعتقل خان ، الذي أصيب في هجوم مسلح العام الماضي، وتجره من داخل مبنى المحكمة ، قبل أن تبعده في عربة مدرعة.

ويقول حزب “تحريك إنصاف الباكستاني” الذي يتزعمه عمران خان إن القضايا المرفوعة ضده لها دوافع سياسية، وأثار الاعتقال غضب مؤيديه – فقد شهدت الساعات الثماني والأربعون الماضية أعمال عنف واسعة النطاق وهجمات نادرة على منشآت حكومية وعسكرية.

ومن بين المعتقلين مع خان أيضاً سبعة من كبار قادة الحركة. ومن بينهم وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي، الذي تقول الشرطة إنه “حرض على العنف”. ونفى قريشي في بيان ذلك وحث أنصاره على مواصلة الاحتجاجات السلمية.

فوضى عارمة في باكستان

وكانت شبكة “سي إن إن” قالت أول أمس، الثلاثاء، إن حشوداً باكستانية غاضبة اقتحمت منازل عائلات قادة وضباط في الجيش في البلاد ودمرتها بشكل كامل.

وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن الحكومة، تدرس إعلان حالة الطوارئ بعد اشتباكات مسلحة في الشوارع ، وأعمال شغب أتت على الأخضر واليابس.

وبحسب الشبكة استمرت الاشتباكات إلى اليوم التالي، مع اقتحام المئات من أنصار خان مقر الإذاعة الوطنية الباكستانية الإذاعية في بيشاور، وفقا لما ذكره صحفي في شبكة “سي إن إن” كان في مكان الحادث.

وأظهرت صور من شوارع “بيشاور” أن قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على الحشود التي استخدم بعضها المقلاع، وهو وسيلة بدائية لرمي الحجارة كانت تستخدم في الماضي.

وقالت الشرطة إن نحو ألف من أنصار خان اعتُقلوا في إقليم البنجاب بعد اشتعال النيران في 25 مركبة للشرطة وأكثر من 14 مبنى حكوميا.

ونقلت “سي إن إن” عن وكالة “رويترز” أن السلطات في ثلاث مقاطعات من أربع مقاطعات باكستانية فرضت أيضا أمرا طارئا يحظر جميع التجمعات.

وجاءت الاضطرابات، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، بعد شهور من الأزمة السياسية التي شن خلالها خان، الذي أطيح به في أبريل من العام الماضي، حملة غير مسبوقة ضد الجيش.

وفي مدينة كراتشي، أكبر مدن باكستان، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار حزب حركة إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، في حين اشتبك مؤيدو حركة الإنصاف الباكستانية بعنف مع الشرطة في إسلام أباد ومدن أخرى.

وكان عمران خان، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، قال في وقت سابق إن عشرات القضايا المرفوعة ضده هي جزء من جهود الحكومة والمؤسسة العسكرية المتعثرة لمنعه من العودة إلى السلطة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نجا خان من إطلاق نار على تجمع سياسي ، فيما وصفه حزبه بمحاولة اغتيال.

وفي مارس الماضي، اندلعت الفوضى خارج منزل خان في لاهور، بعد أن تحدى مئات من أنصاره الشرطة والقوات شبه العسكرية التي وصلت لاعتقاله، وأُجبر الضباط على تعليق العملية بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف – وهي واحدة من عدة محاولات فاشلة للشرطة للقبض على خان.

المصدرسي إن إن + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

باكستان.. حشود غاضبة تقتحم منازل قادة الجيش وتحرق الأخضر واليابس

الهدهد

اعتقال عمران خان يُشعل باكستان وحشود ضخمة تحاصر مقرات الجيش (فيديو)

الهدهد

لأول مرة.. صور لعملية اغتيال أسامة بن لادن نشرتها “واشنطن بوست”

فيديو

مشهد مهيب لصلاة عيد الفطر في باكستان.. احتشاد غفير وروعة في التنظيم

الهدهد

زلزال باكستان يهز قناة فضائية.. وثبات المذيع على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

الهدهد

اختفاء عمران خان والشرطة الباكستانية تفشل في العثور عليه.. ما القصة؟

الهدهد

أعدموه وأحرقوا جثمانه .. باكستانيون يقتحمون مركزاً للشرطة ويختطفون متهماً بتدنيس القرآن (شاهد)

الهدهد

وفاة برويز مشرف في الإمارات.. تعرف على المرض النادر الذي أودى بحياته

الهدهد

فيديو مروع لتفجير إرهابي استهدف مسجدا في باكستان وقتلى بالجملة

فيديو

عريس يهدي عروسه حماراً ليلة الزفاف .. السبب لا يُصدّق! (فيديو)

الهدهد

رجل أعمال مقيم بالإمارات اشترى هدايا بقيمة مليوني دولار أهداها “ابن سلمان” لـ”خان”

الهدهد

4500 جندي باكستاني يصلون إلى قطر وهذه مهمتهم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“بفلوسي وبكيفي”.. عماني مثلي الجنس يفجر غضب مواطنيه في فيديو صادم!

ما وراء التطبيع مع الأسد.. بداية أفول نجم أمريكا ونظام شرق أوسطي جديد

رضيع “بلحية بيضاء” لافتة.. حقيقة صور ضجت بها السوشيال ميديا (شاهد)

ورّط الجزائر.. تبون يصر على تنفيذ هذا المشروع لعرقلة المغرب بأي ثمن

(خاص) كانت في طريقها لتركيا.. تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ضخمة داخل سوريا

أحمد الطنطاوي يصل مصر.. مصادر داخل مطار القاهرة تكشف مصيره

لا تتجاهلهما..علامتان في العين تخبرك أن وضعك الصحي سيئ

اكتشف معنا شخصيتك من فاكهتك المفضلة

جامعة هارفارد: يمكن أن يسبب لك الاستحمام يوميًا مخاطر صحية..

كيف تحمي نفسك إذا هاجمك كلب ضال في الشارع؟!..إليك 5 خطوات

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC