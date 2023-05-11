باكستان.. المحكمة العليا تطلق سراح عمران خان وأنصاره يحتفلون (فيديو)

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وطن – قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم، الخميس، ببطلان اعتقال رئيس الحكومة السابق عمران خان والذي وقع هذا الأسبوع أثناء محاكمته، وطالبت بإطلاق سراحه فورا معتبرة أن هذا الاعتقال غير قانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الباكستانية أوقفت أول أمس، الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد أن اقتحمت مكان محاكمته في إسلام أباد لاحتجازه بتهم فساد مزعومة تحت أعين المحكمة والقضاة.

ووصل عمران خان إلى المحكمة العليا الباكستانية لحضور جلسة، اليوم الخميس.

المحكمة العليا في باكستان طالبت بالإفراج الفوري عن عمران خان

وأثناء الاستماع إلى الالتماس الذي قدمه “خان” رئيس حركة إنصاف الباكستانية ضد اعتقاله في قضية القادر ترست، أعربت المحكمة عن غضبها من الطريقة التي تم بها اعتقاله من قبل مجموعة “رينجرز” شبه العسكرية، وأمرت السلطات بإحضاره أمامها.

كما طالبت خان بأن يتحمل مسؤولياته السياسية لإطفاء النار التي تشتعل في البلد، بينما طلب رئيس الوزراء اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في ظل انتشار كثيف للجيش في محيط البرلمان ومبنى التليفزيون والمحكمة الدستورية العليا.

باكستان : فرحة في وسط أنصار عمران خان بعد أن قضت المحكمة العليا الباكستانية بأن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان ، الثلاثاء ، غير قانوني ويجب الإفراج عنه فورًا pic.twitter.com/QuprQi9WnW — حامد العلي (@Hamed_Alali) May 11, 2023

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ووفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن عمران خان.

وقال محاموه إن اعتقاله من مبنى المحكمة في إسلام أباد، يوم الثلاثاء، كان غير قانوني.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص واعتقل 2000 مع احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد منذ اعتقاله.

وأدى اعتقال يوم، الثلاثاء، إلى تصعيد التوترات المتزايدة بينه وبين الجيش.

وأطيح بزعيم المعارضة عمران خان في تصويت على الثقة في، أبريل من العام الماضي، وتم تقديمه إلى المحكمة بناء على أوامر من القاضي الباكستاني الأعلى.

وقال رئيس المحكمة العليا “عمر عطا بنديال” للسيد خان الخميس: “كان اعتقالك باطلاً ، لذا يجب التراجع عن العملية برمتها”.

المحكمة العليا الباكستانية تطلق سراح رئيس الوزراء السابق #عمران_خان: اعتقاله لم يكن قانونيا#العربية pic.twitter.com/ehMkUSyyk2 — العربية (@AlArabiya) May 11, 2023

وقال لاعب الكريكيت السابق للقضاة، إنه تعرض للاختطاف من المحكمة العليا وتم ضربه بالعصي.

وأظهرت لقطات مصورة القوات شبه العسكرية تعتقل خان ، الذي أصيب في هجوم مسلح العام الماضي، وتجره من داخل مبنى المحكمة ، قبل أن تبعده في عربة مدرعة.

ويقول حزب “تحريك إنصاف الباكستاني” الذي يتزعمه عمران خان إن القضايا المرفوعة ضده لها دوافع سياسية، وأثار الاعتقال غضب مؤيديه – فقد شهدت الساعات الثماني والأربعون الماضية أعمال عنف واسعة النطاق وهجمات نادرة على منشآت حكومية وعسكرية.

بسبب الاحتجاجات المتواصلة، الشرطة الباكستانية اتخذت القرار بإعادة رئيس الوزراء السابق عمران خان، للمحكمة العليا في إسلام آباد.. هنا لقطات لعمران خان من داخل المحكمة العليا.#ReleaseImranKhan pic.twitter.com/0lyRBf6ZoM — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) May 11, 2023

ومن بين المعتقلين مع خان أيضاً سبعة من كبار قادة الحركة. ومن بينهم وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي، الذي تقول الشرطة إنه “حرض على العنف”. ونفى قريشي في بيان ذلك وحث أنصاره على مواصلة الاحتجاجات السلمية.

عمران خان کی رہائی پر سب سے پہلے کارکنان زمان پارک پہنچ کر جشن منا رہے ہیںpic.twitter.com/HyxXB280Ai — Queen (@queenG786) May 11, 2023

فوضى عارمة في باكستان

وكانت شبكة “سي إن إن” قالت أول أمس، الثلاثاء، إن حشوداً باكستانية غاضبة اقتحمت منازل عائلات قادة وضباط في الجيش في البلاد ودمرتها بشكل كامل.

وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن الحكومة، تدرس إعلان حالة الطوارئ بعد اشتباكات مسلحة في الشوارع ، وأعمال شغب أتت على الأخضر واليابس.

وبحسب الشبكة استمرت الاشتباكات إلى اليوم التالي، مع اقتحام المئات من أنصار خان مقر الإذاعة الوطنية الباكستانية الإذاعية في بيشاور، وفقا لما ذكره صحفي في شبكة “سي إن إن” كان في مكان الحادث.

وأظهرت صور من شوارع “بيشاور” أن قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على الحشود التي استخدم بعضها المقلاع، وهو وسيلة بدائية لرمي الحجارة كانت تستخدم في الماضي.

عمران خان کو جو بھی ریلیف ملا اس میں سب سے بڑا کردار پٹھان بھائیوں کا ہے ❤🙏🏻🙏🏻❤

پنجاب کے نوجوانوں کو بھی سلام ❤🙏🏻❤

پورے گلگت کو سلام ❤🙏🏻❤

پورے پاکستان کو سلام ❤🙏🏻❤

انشاء اللہ تعالی اللہ عزوجل خیر کرے عمران خان جلد ہمارے بیچ ہوگا ❤🇵🇰 pic.twitter.com/UrLvaq1kws — MeherUddin Ali (@MeheruddinAli) May 11, 2023

وقالت الشرطة إن نحو ألف من أنصار خان اعتُقلوا في إقليم البنجاب بعد اشتعال النيران في 25 مركبة للشرطة وأكثر من 14 مبنى حكوميا.

ونقلت “سي إن إن” عن وكالة “رويترز” أن السلطات في ثلاث مقاطعات من أربع مقاطعات باكستانية فرضت أيضا أمرا طارئا يحظر جميع التجمعات.

وجاءت الاضطرابات، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، بعد شهور من الأزمة السياسية التي شن خلالها خان، الذي أطيح به في أبريل من العام الماضي، حملة غير مسبوقة ضد الجيش.

فرحة أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، فور سماع قرار المحكمة الباكستانية العليا، بإطلاق سراحه، وسقباله في بيت الضيافة الخاصة بالمحكمة حتى موعد الجلسة القادمة. pic.twitter.com/CfVL15iugv — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) May 11, 2023

وفي مدينة كراتشي، أكبر مدن باكستان، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار حزب حركة إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، في حين اشتبك مؤيدو حركة الإنصاف الباكستانية بعنف مع الشرطة في إسلام أباد ومدن أخرى.

وكان عمران خان، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، قال في وقت سابق إن عشرات القضايا المرفوعة ضده هي جزء من جهود الحكومة والمؤسسة العسكرية المتعثرة لمنعه من العودة إلى السلطة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نجا خان من إطلاق نار على تجمع سياسي ، فيما وصفه حزبه بمحاولة اغتيال.

وفي مارس الماضي، اندلعت الفوضى خارج منزل خان في لاهور، بعد أن تحدى مئات من أنصاره الشرطة والقوات شبه العسكرية التي وصلت لاعتقاله، وأُجبر الضباط على تعليق العملية بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف – وهي واحدة من عدة محاولات فاشلة للشرطة للقبض على خان.