احتراق الأعضاء الأنثوية لسيدة أثناء ممارسة الجنس والسبب يصدم الأطباء! (شاهد)

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وطن– أثارت سيدة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين كشفت سبب احتراق عضوها الأنثوي كلما مارست الجنس.

صلصة تاباسكو

وقالت ميليسا تاتام في أحدث حلقة من We Drink Wine يوم الأربعاء، إن إحدى صديقاتها كانت تكافح من أجل ممارسة الجنس مع عشيقها، بسبب شعورها باحتراق أعضاءها.

كانت المرأة قد اعتقدت في البداية أنها التقطت نوع من العدوى، ولكن الأطباء أخبروها بأنها سليمة.

استمر العشيقان في البحث عن السبب، إلى أن اكتشفوا أن تناول الرجل لصلصلة تاباسكو الحارة، والمفضلة لديه، هي السبب بحسب تقرير صحيفة “ديلي ستار“.

وقالت ميليسا في المقطع ، الذي حصل على أكثر من 343 ألف إعجاب: “لن أقول لكم من هو.. ولكن صديقتي قالت إنهم حين كانوا يمارسون الجنس في كل مرة، يحترق مهبلها”.

ليس مرض جنسي

وتابعت: “صديقتي قالت لي إنها لم تشعر من قبل في حياتها مثل هذا الشعور”.

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إلى ذلك ، افترضت أفضل صديقة لها ومستضيفتها صوفي هاببو أنها قد “حصلت على الأمراض المنقولة جنسيا”.

ومع ذلك ، تابعت ميليسا: “كلاهما ذهب إلى الطبيب وأخبرهما أنهما بخير تماماً، ولا يعانيان من أي مرض”.

وأوضحت ميليسا: “لقد أصبحوا غير مرتاحين، وصديقتي أخبرت حبيبها أنها لن تستطيع ممارسة الجنس معه مرة أخرى.. لم تعد تحتمل”.

حار حرفياً

واكتشف الشاب المشكلة أخيراً حين قرر تذوق السائل المنوي الخاص به، واكتشف أنه حار حرفياً.

وشرحت ميليسا: “لقد وضع صلصة تاباسكو على كل ما يأكله.. وكان سائلة المنوي يحرق حرفياً”.

عبر المعلقون عن صدمتهم من الفيديو الذي نشر على “تيك توك”.. وقال أحد المستخدمين: “اعتقدت أن الأمر سيكون حساسية من اللاتكس ، يبدو الأمر مألوفاً لدي.”

وأضاف آخر: “ماذا! لا يمكن بأي حال من الأحوال!”

ومع ذلك ، ادعت إحدى المتابعات أنه كان لديها تجربة مماثلة.

وكتبت: “لقد حدث هذا معي ومع صديقي.. بعدما تناول في إحدى المرات طعام حار.. كان بسبب أصابعه أو عضوه.. ولكن نعم.. شعرت بعضوي يحترق”.