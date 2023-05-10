الأربعاء, مايو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدسبب وفاة محمود بكري وشقيقه مصطفى يكشف تفاصيل وصيته الأخيرة
الهدهد

سبب وفاة محمود بكري وشقيقه مصطفى يكشف تفاصيل وصيته الأخيرة

النائب المصري محمود بكري تُوفي بعد فترة من إقامته في المستشفى بعد تشخيص حالته بمرض الالتهاب الرئوي

كتب فهمي الورغمي
وفاة محمود بكري watanserb.com
وفاة محمود بكري
- Advertisement -

وطن- بعد صراع طويل مع المرض توفي اليوم، الأربعاء 10 مايو 2023، النائب المصري محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ المصري في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.

وكان النائب الراحل قد أصيب بمرض الالتهاب الرئوي منذ فترة، وتدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وفاة محمود بكري بعد صراع مع المرض

النائب “محمود بكري”، هو كاتب صحفي وأستاذ جامعي، وله عدة كتب وأبحاث في مجالات الإعلام والسياسة والتاريخ.

كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين. وفي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، حصل على مقعد بمحافظة قنا.

وكانت حالته الصحية قد تدهورت منذ شهر تقريبا، حيث كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، الحالة الصحة للنائب محمود بكري، عضور مجلس الشيوخ، بعد نقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة، في التاسع من أبريل/نيسان الماضي.

- Advertisement -

وقال “تاج الدين” خلال تصريحات تلفزيونية محلية، أنه اكتشف أن محمود بكري مصاب بالتهاب رئوي، وكشف الفحص والتحاليل عن بعض المشاكل في الجهاز اللمفاوي.

وفاة محمود بكري
وفاة محمود بكري

مصطفى بكري ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة

أعلن شقيق الراحل، محمود بكري، النائب “مصطفى بكري، وهو عضو بمجلس النواب”، خبر وفاته عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون – صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره – أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ . الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة».

وأضاف أنه سيشيع جثمان شقيقه من بلدته “المعنا” ببندر قنا عصر اليوم، وفقا لوصية الفقيد.

كما أشار إلى أنه سُيقام عزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيتم تحديد موعد آخر للعزاء بالقاهرة.

وكتب: “توفي إلي رحمة الله تعالي أخي وشقيقي وقرة عيني النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد معاناة مع المرض ، التحرك من أمام مستشفي المعادي العسكري إلي مدينة قنا، حيث أوصي بدفنه في مقابر بلدتنا ( المعنا ) والعزاء سيقام بالبلدة لمدة ثلاثة ايام ، وبعدها يجري تحديد مكان العزاء في القاهره إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة محمود بكري
وفاة محمود بكري

وتابع النائب المصري في نعي شقيقه بأشد عبارات التأثر قائلا “رحل الحبيب، رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب د محمود بكري، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياه”.

وتابع “كأنه كان يشعر بدنو الأجل، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب”.

وأردف الشقيق المكلوم قائلا : “رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور، رحل الطاهر النزيه، أسأل نفسي، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء، مشروعات دائرته في حلوان، مذكراته، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل، رحم الله أخي الحبيب”.

وتلقى النائب “محمود بكري” تعازي كثيرة من زملائه في مجلس الشيوخ و مجلس النواب، ومن رؤساء وأعضاء التحرير في عدة جرائد ومؤسسات إعلامية.

كما نعاه عدد من الشخصيات العامة والسياسية والثقافية والدينية، مؤكدين على دوره المتميز في خدمة الوطن والشعب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد المصرية آكلة طفلها.. مغربية تقتل ابنها بطريقة بشعة وجريمة هزت المغرب

الهدهد

الأمن المصري يقتحم منزل أميرة سعودية بالقاهرة ويشمع منزل جارتها السياسية المصرية (شاهد)

الهدهد

صحيفة إماراتية تكشف عن مباحثات سرية لعقد قمة بين “السيسي” و”رئيسي”!

الهدهد

حملة رفض توزيع لبن الأطفال على النازحين السودانيين بمصر.. من يقف وراءها؟

الهدهد

الدكتور حسام موافي في مرمى سهام المغردين بسبب فستان فرح ابنته الفاضح! (شاهد)

اقتصاد

مسؤول مصري كبير يثير الجدل بما قاله عن “التعويم” وسعر الدولار

حياتنا

منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

الهدهد

كلاب مصر المحنطة.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجآت مذهلة ويفك ألغازا محيرة

الهدهد

كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

الهدهد

فيديو فجر غضب المصريين.. مطعم شهير يُهين زبائنه من النساء المحجبات

حياتنا

قضية وفاء مكي المثيرة تعود للواجهة بعد سنوات.. ما علاقة ميار الببلاوي؟

حياتنا

“جبيرة” منى زكي تصعد بها للتريند وصورة مثيرة مع خبير تجميل (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد المصرية آكلة طفلها.. مغربية تقتل ابنها بطريقة بشعة وجريمة هزت المغرب

فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

صحة محمد السادس تزداد هشاشة وتنازله عن العرش مُحتمل.. هل تعود للا سلمى للقصر؟

في الصيف..8 مشروبات يمكن أن تقلل أعراض التهاب المفاصل

ابن سلمان نجح في “إعادة تدوير الأسد”.. حجز مقعده في قمة جدة رسميا

هل تعانين من نقص الحديد؟ عليكِ بهذه المكسرات

“الجيتار كان خير رفيق” .. قصة جنوب سوداني نجا بنفسه من حرب الخرطوم الحارقة

ابنة هيفاء وهبي تحاول إخفاء ملابسها الداخلية بيديها بعدما فضحها الفستان! (شاهد)

برشلونة يُعلن رحيل سيرجيو بوسكيتس وصراع سعودي للتعاقد معه

الأمن المصري يقتحم منزل أميرة سعودية بالقاهرة ويشمع منزل جارتها السياسية المصرية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC