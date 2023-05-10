سبب وفاة محمود بكري وشقيقه مصطفى يكشف تفاصيل وصيته الأخيرة

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وطن- بعد صراع طويل مع المرض توفي اليوم، الأربعاء 10 مايو 2023، النائب المصري محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ المصري في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.

وكان النائب الراحل قد أصيب بمرض الالتهاب الرئوي منذ فترة، وتدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وفاة محمود بكري بعد صراع مع المرض

النائب “محمود بكري”، هو كاتب صحفي وأستاذ جامعي، وله عدة كتب وأبحاث في مجالات الإعلام والسياسة والتاريخ.

كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة «الأخبار»، وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين. وفي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، حصل على مقعد بمحافظة قنا.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة الكاتب الصحفي الأستاذ/ محمود بكري بعد صراع طويل مع المرض، حيث قضى آخر أيامه في مستشفى المعادي العسكري يعاني من المرض

خالص العزاء لأهلنا في محافظة قنا pic.twitter.com/XfqQIhvc01 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) May 10, 2023

وكانت حالته الصحية قد تدهورت منذ شهر تقريبا، حيث كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، الحالة الصحة للنائب محمود بكري، عضور مجلس الشيوخ، بعد نقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة، في التاسع من أبريل/نيسان الماضي.

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وقال “تاج الدين” خلال تصريحات تلفزيونية محلية، أنه اكتشف أن محمود بكري مصاب بالتهاب رئوي، وكشف الفحص والتحاليل عن بعض المشاكل في الجهاز اللمفاوي.

مصطفى بكري ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة

أعلن شقيق الراحل، محمود بكري، النائب “مصطفى بكري، وهو عضو بمجلس النواب”، خبر وفاته عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون – صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره – أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ . الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة».

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون – صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره – أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ . الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبه — مصطفى بكري (@BakryMP) May 9, 2023

وأضاف أنه سيشيع جثمان شقيقه من بلدته “المعنا” ببندر قنا عصر اليوم، وفقا لوصية الفقيد.

كما أشار إلى أنه سُيقام عزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيتم تحديد موعد آخر للعزاء بالقاهرة.

وكتب: “توفي إلي رحمة الله تعالي أخي وشقيقي وقرة عيني النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد معاناة مع المرض ، التحرك من أمام مستشفي المعادي العسكري إلي مدينة قنا، حيث أوصي بدفنه في مقابر بلدتنا ( المعنا ) والعزاء سيقام بالبلدة لمدة ثلاثة ايام ، وبعدها يجري تحديد مكان العزاء في القاهره إنا لله وإنا إليه راجعون”.

توفي إلي رحمة الله تعالي أخي وشقيقي وقرة عيني النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد معاناة مع المرض ، التحرك من أمام مستشفي المعادي العسكري إلي مدينة قنا ، حيث أوصي بدفنه في مقابر بلدتنا ( المعنا ) والعزاء سيقام بالبلدة لمدة ثلاثة ايام ، وبعدها يجري تحديد مكان العزاء في… — مصطفى بكري (@BakryMP) May 9, 2023

وتابع النائب المصري في نعي شقيقه بأشد عبارات التأثر قائلا “رحل الحبيب، رفيق الدرب الطويل، رحل أخي وقرة عيني النائب د محمود بكري، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت، رحل أعز إنسان في الحياه”.

وتابع “كأنه كان يشعر بدنو الأجل، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب”.

رحل الحبيب ، رفيق الدرب الطويل ، رحل أخي وقرة عيني النائب د محمود بكري ، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس ، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت ، رحل أعز إنسان في الحياه ، كأنه كان يشعر بدنو الأجل ، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي ، قال لنا أمي… — مصطفى بكري (@BakryMP) May 9, 2023

وأردف الشقيق المكلوم قائلا : “رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور، رحل الطاهر النزيه، أسأل نفسي، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء، مشروعات دائرته في حلوان، مذكراته، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل، رحم الله أخي الحبيب”.

وتلقى النائب “محمود بكري” تعازي كثيرة من زملائه في مجلس الشيوخ و مجلس النواب، ومن رؤساء وأعضاء التحرير في عدة جرائد ومؤسسات إعلامية.

كما نعاه عدد من الشخصيات العامة والسياسية والثقافية والدينية، مؤكدين على دوره المتميز في خدمة الوطن والشعب.