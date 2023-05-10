جولة مهمة في روسيا.. هل تكسر إيران جبل الجليد في العلاقات السورية التركية؟

- Advertisement -

وطن – سافر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم الثلاثاء؛ لحضور اجتماع رباعي مع نظرائه السوريين والتركي والروس في قمة بالكرملين.

وقبل مغادرة الوزير الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات للصحفيين في طهران، إن الجانب الإيراني يضغط من أجل جسر الخلافات بين سوريا وتركيا والمساعدة في توطيد السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الرباعي على التوترات بين سوريا وتركيا، وفق تقرير لموقع المونيتور.

وكثيرا ما هددت أنقرة بشن توغل بري في شمال سوريا، حيث تسببت سيطرة المقاتلين الأكراد على مساحات من الأراضي في زعزعة استقرار الحكومة التركية.

مخاوف تركية

وتخشى تركيا أن يشكل هذا الحكم الذاتي النسبي تهديدًا لأمنها إن لم يكن مصدر إلهام للأقلية الكردية المهمشة.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الكناني، قوله: “نتفهم مخاوف تركيا الأمنية في سوريا”، لكنه أشار إلى أن مخاوف أنقرة يمكن تخفيفها بالحوار بدلاً من الحل العسكري.

- Advertisement -

ومع أقليتها الكردية الكبيرة، تشارك إيران، إلى حد ما، مخاوف تركيا بشأن السيطرة الكردية في سوريا. ومع ذلك، في معظم القضايا الأخرى طوال العقد من الحرب الأهلية السورية، نادرًا ما تلتقي أنقرة وطهران وجهًا لوجه.

إيران داعمة لبشار الأسد

ووسط تضارب المصالح ، بذلت إيران قصارى جهدها لدعم حكومة حليفها بشار الأسد، بوجود عسكري مثير للجدل هناك، والذي تصر طهران على أنه لأغراض استشارية فقط وبإرادة الحكومة السورية.

وفي أحدث دعم من هذا القبيل، أعلن وزير الدفاع محمد رضا أشتياني استعداد طهران لتجهيز الجيش السوري بـ “أكثر الأسلحة الإيرانية تطوراً محلياً”.

وتزامن هذا التعهد مع تصعيد الضربات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة على القواعد والمواقع العسكرية المرتبطة بإيران داخل سوريا.

وأخبر أشتياني نظيره السوري في دمشق، أن إيران مستعدة حتى لإطلاق خطوط إنتاج للدفاع الجوي والمعدات الأرضية وكذلك الحرب الإلكترونية.

ومن أجل الوفاء بالوعد، بدا أن إيران لديها عدد أقل من العقبات لتخليصها من طريقها بفضل انتهاء الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2020 ، والذي قيد يد إيران في واردات وصادرات الأسلحة.