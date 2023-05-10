بعد المصرية آكلة طفلها.. مغربية تقتل ابنها بطريقة بشعة وجريمة هزت المغرب

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وطن- في أعماق مدينة “القصر الكبير” شمال غربي المغرب، خاضت أم مغربية معركة نفسية عاصفة في ظل غياب زوجها عن المنزل، ترجمتها إلى مشاعر مُشوهة مُلطخة بالدماء البريئة لصغيرها. حيث جرفتها الأفكار السوداوية ونوبة هلع حادة لقتل فلذة كبدها صاحب الـ 3 سنوات بطريقة شنيعة.

أمٌّ مغربية تقتل ابنها بطريقة شنيعة

تحول حنان الأمومة لدى امرأة مغربية الى كيان مُشوه، تشابكت خيوطه بدماء ابنها البريء، لتقترف جريمة مأساوية غير مسبوقة، حيث لاقى طفل الـ 3 سنوات نهايته الحزينة على يد والدته التي قتلته “ضربا وعضا ولكما”.

وفي التفاصيل، فقد وقعت الجريمة في مدينة القصر الكبير شمال غرب المغرب، حيث دخلت الأم في “نوبة هستيرية” أثناء غياب زوجها عن المنزل، قبل أن تنهال على طفلها بالضرب والعض واللكم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفقا لموقع “هسبريس” المغربي.

وقتلت الأم طفلها أمام عيني أخيه البالغ من العمر 5 سنوات، حسبما ذكرت عدة صحف مغربية.

وأكدت مصادر لـ”هسبريس” أن الأم لم تكن تعاني من أي اضطرابات عقلية واضحة، لكنها تشتكي من نوبات عصبية بين الحين والآخر.

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وأوقفت الجهات الأمنية المختصة الأم، وتم عرضها على النيابة للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة.

في الوقت الحالي، تبدو الأسباب والدوافع غامضة، وتتسلل الشكوك والتساؤلات إلى ذهن القارئ. هل تكون هذه الفعلة القاتلة نتيجة لظروف قاسية وتحمّل ضغوط الحياة؟ أم هناك جوانب مظلمة في شخصية الأم تساهم في هذا الجرم الرهيب؟

آكلة طفلها في مصر.. جريمة مشابهة

ويشار إلى أنه في جريمة مشابهة وقعت قبل أيام في مصر، كانت تحقيقات جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس، التي أجرتها في الجريمة البشعة التي شهدتها قرية أبو شلبي التابعة لنطاق مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية بمصر، كشفت أن أم تدعى هناء م، 37 سنة، قد أقدمت على قتل طلفها سعد م س، البالغ من العمر نحو خمس سنوات، وتقطيع جثته إلى أشلاء.

وفي اعترافاتها قالت المتهمة ـ اتضح أنها تعاني اضطرابات نفسية ـ إنها قامت باستخدام سلاحين لقتل المجني عليه ـ طفلها ـ ومحاولة التخلص من جثته داخل منزلها، حيث ضربته على رأسه بآلة حادة ثم سحبته إلى الحمام وكانت الروح لا تزال تنبض فيه.

لتقوم بفصل رأسه عن جسده بسكين، ثم قامت بسلخه وأخذ أجزاء من جثته وطهيها لتأكل منها، فيما يبدو أنها كانت خارج وعيها حيث أن مثل هذه الجريمة البشعة لا يفعلها عاقل أبدا، وخاصة أم تجاه ابنها وفلذة كبدها.

وشكلت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس فريقين انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، حيث تمت معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عُثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جثة المجني عليه، وكذا عُثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن.

مغربية تقتل أبناء زوجها

في جريمة مروعة هزت المغرب، أقدمت ضرة مغربية عام 2020، على قتل طفلي بعلها عند غيابه عن المنزل.

وبحسب موقع “هسبريس” المغربي، فإن المرأة التي تبلغ من العمر 50 عاما اعترفت بالجريمة، عند إخضاعها للتحقيق.

وأوضحت أنها قتلت الطفلين، من باب الانتقام، زاعمة أن زوجها يقوم بخيانتها، كما أنه كان يهددها بالطلاق.

وقامت السيدة التي أشارت التحقيقات إلى اسمها بـ”م.أ”، بخنق الطفل البالغ 12 سنة في الطابق الأول من بيت العائلة، ثم انتقلت إلى الطفلة البالغة من العمر 14 عاما ووجهت لها طعنة قاتلة.

ووفق التحقيقات فقد شاهدت الطفلة الراحلة شقيقها وهو يتعرض للقتل خنقا، وحينما شرعت في الصراخ، بادر الجيران إلى الاتصال بالشرطة.

وعقب الاتصال بالشرطة، تم توقيف الزوجين، لإجراء تحقيق معهما في مقر الشرطة القضائية، فيما نقلت جثتا الطفلين إلى المشرحة، لإخضاعها للفحص من قبل الطبيب الشرعي.

ولم يستطع الأب أن يستوعب الجريمة التي حصلت، فأصيب بنوبة هستيرية حادة، مما استدعى نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.