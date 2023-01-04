الأربعاء, يناير 4, 2023
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مغربي يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد أمام أطفالهما (شاهد)

جريمة بشعة حدثت في طنجة وهزت المغرب والسلطات ألقت القبض على الزوج وكشفت الملابسات

كتب فهمي الورغمي
مغربي يذبح زوجته watanserb.com
مغربي يذبح زوجته
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وطن- استفاقت مدينة طنجة المغربية، صباح الأربعاء، على خبر جريمة قتل مُروعة شهدها “مجمع جنان البوغاز” في منطقة “كزناية”، حيث أقدم مواطن على ذبح زوجته أمام أبنائها الأربعة، في حادثة أثارت هلع ورعب السكان.

مغربي يذبح زوجته أمام أبنائه

وأفادت مصادر متطابقة في المغرب، الأربعاء، أن الزوج الذي يقيم رفقة عائلته المكونة من الزوجة وأربعة أبناء، قام صباح اليوم بذبح زوجته.

وكشفت ذات المصادر أن الزوج القاطن في “مجمع جنان البوغاز” السكني في منطقة “كزناية” جنوب مدينة طنجة المغربية، يعاني من مرض نفسي.

الأمر الذي دفعه إلى ذبح زوجته التي تبلغ 36 سنة، في جريمة مروعة، راحت ضحيتها أم لأربعة أبناء.

تفاصيل جريمة مروعة هزت مدينة طنجة

وقام الرجل بذبح زوجته بطريقة وحشية، من الوريد إلى الوريد، وسط رعب وهلع الأبناء الذين قرروا مباشرة طلب النجدة من الجيران.

حيث استنجد أحد أبناء الأم الفقيدة، الذي يبلغ 10 سنوات بالجيران الذين بدورهم استدعوا قوات الشرطة على عين المكان من أجل وضع حدّ للمعتدي، بحسب ما ذكر موقع “العمق المغربي” المحلي.

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وفي غضون لحظات، قدمت قوات الشرطة التي ألقت القبض على القاتل، وقامت بنقل الأطفال إلى مكان آمن، حتى تتبين تفاصيل الجريمة أكثر.

واعتقلت عناصر الدرك المغربية الزوج منفذ الجريمة أمام أطفاله الأربعة.

وتم نقله إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في ظروف وحيثيات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة.

مطالبات بمعاقبة المجرم

وهزت هذه الجريمة الشنيعة الرأي العام في مدينة طنجة، الذين أكدوا على ضرورة فتح تحقيق رسمي في هذه الحادثة من أجل معرفة ملاباساتها.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة، بتسليط أشد العقوبة على المُجرم، في حال ثبتت إدانته بشكل قاطع في المحكمة.

فيما عرّج آخرون بانتباههم إلى ضرورة تكفل السلطات المحلية المعنية بمصالح الطفولة والأسرة في طنجة، بالعائلة المُعتدى عليها، وتحديدا يجب التكفل بالسلامة الجسدية والنفسية للأبناء الأربعة.

المصدرفيسبوك، موقع العمق المغربي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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