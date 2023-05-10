الأربعاء, مايو 10, 2023
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ابنة عمرو دياب تثير غضب متابعيها بصور تعمدت فيها إبراز أثدائها الصغيرة! (شاهد)

سخر المتابعون من ملابس ابنة عمرو دياب ومحاولة إظهار مفاتنها التي لا تجذب بحسب تعبيرهم

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تثير غضب متابعيها بصورة تعمدت فيها إبراز أثدائها الصغيرة! (شاهد) watanserb.com
جنا دياب
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وطن– أرادت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، مشاركة متابعيها، مجموعة من صورها التي شعرت بالاستمتاع وهي تشاهدهم على حد تعبيرها.

استمتعوا

لكن ابنة عمرو دياب، لم تعلم أنها ستتعرض لهجوم وانتقادات بسبب أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ارتدت جنا دياب توب حمالة صدر فقط، مع جاكيت قصير، وتنورة جينز مفتوحة.

تلك الإطلالة كشفت جسد ابنة عمرو دياب، أكثر مما غطت، خاصة منطقة الصدر.

 

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وكانت جنا دياب تجلس في الطبيعة، وبجانبها حقيبتها وقبعتها وحذاءها الرياضي.

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وعلقت جنا على الصور: “أحببتهم جميعهم.. استمتعوا”.

انتقادات حادة

وسخر المتابعون من ملابس ابنة عمرو دياب، ومحاولة إظهار مفاتنها التي لا تجذب بحسب تعبيرهم.

فكتب ناشط: ” اموت وافهم ليش بنات عمرو دياب بلبسو كانهن ما معهن مصاري”.

ووافقته أخرى الرأي قائلة: ” انتو مش معاكو فلوس تجيبو لبس عدل ؟ لا بجد اي اليع ده”.

وأقحم متابع والدها في الأمر، قائلا: ” دلوقت انا عرفت عمرو دياب مبيطلعش في برامج ليه.. يكون خايف يزنقو في أسئلة عن دول.. بصراحه الراجل معاه حق”.

وكتبت أخرى: ” لبسك خليع وامك سعوديه وابوك مصري يعني انتي مسلمة”.

مطربة الحصان

واستذكر الجمهور مطربة الحصان نجلاء التونسية، بصور نشرتها جنا قبل أيام.

وظهرت جنا في الصور وهي ترتدي توب أسود يكشف بطنها كاملاً، مع بنطلون جينز، تاركةً شعرها الكيرلي منسدلاً على أكتافها.

وعلى الرغم من أنها كانت في رحلة مع صديقاتها إلى أحد المزارع، فإنّ صور ابنة عمرو دياب تركّزت مع الحصان الذي كانت تداعبه.

 

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وتركت جنا عمرو دياب الصور بدون تعليق، سوى بإيموجي لوح تزلج.

واستذكر متابعو جنا، نجلاء التونسية التي عرفت بلقب “مطربة الحصان”، بعد ظهورها في كليبها المثير “أنا هطلب إيدك بكرة”، بصحبة حصان، في بداية الألفينات.

اللهجة السعودية

وفاجأت جنا دياب متابعيها بالحديث باللهجة السعودية لأول مرة، بعدما كان كل حديثها باللغة الإنجليزية فقط.

ونشرت ابنة عمرو دياب فيديو توثق خلاله إعجابها بأصناف الطعام في أحد المقاهي في لندن.

وتقول جنا بلهجة والدتها السعودية زينة عاشور: “ماشاء الله، واو.. لأ كذه كثير على قلبي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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