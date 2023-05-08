ملكة جمال السعودية تثير موجة غضب بعد إهانتها لراية التوحيد بملابس جريئة (شاهد)

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وطن- تعرّضت ملكة جمال العرب للسلام، السعودية رومي القحطاني، لانتقادات شديدة، وردود فعل كبيرة، بسبب عدم احترامها للعلم السعودي، والذي يحمل كلمة التوحيد، بعد تداول صور لها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا.

وقد فازت رومي القحطاني بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022، وأيضًا بلقب ملكة جمال المرأة الجميلة 2023، كما أصبحت ملكة جمال أوروبا العربية لعام 2023.

وظهرت رومي القحطاني في صورها الترويجية متوشّحةً بالعلم السعودي الذي يحمل كلمة التوحيد، دون أدنى احترام له مرتديةً فستاناً عاري الصدر.

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تلف خصرها بعلم المملكة وراية التوحيد!

هل نسمع من الوطنجية الذي صدعوا رؤوسنا بتدنيس راية التوحيد ولو كلمة أو انتقاد؟! pic.twitter.com/LWBCoUWdIw — فهد (@fahadlghofaili) May 8, 2023

استنكار وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ولاقى ظهور رومي القحطاني بهذا الشكل موجة غضب واستنكار لها وللقيادة السعودية التي تتغنّى بأنها تحكم بالقرآن والسنة تحت راية التوحيد التي تعرضت لكثير من الإهانات بمثل هذه الأفعال التي قامت بها “القحطاني” وغيرها.

وفي هذا السياق، استنكر مغرد الحالَ الذي وصلت له المملكة في ظلّ حكم “ابن سلمان” قائلاً: “لسه الي جاي ابشع عندما تخلع حلة الحياء فلا عتاب ينفع ولا كلام يفهم”.

لسه الي جاي ابشع عندما تخلع حلة الحياء فلا عتاب ينفع ولا كلام يفهم — Eagle Eye (@EagleEy43428735) May 8, 2023

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وعبر المغرد أحمد مسعد عن استيائه مما شاهده بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

حسبي الله ونعم الوكيل — ahmed.mosad (@eliya_ahmed) May 8, 2023

وقال مغرد آخر: “ربنا يجعل هذا في ميزان من وافق علي تعرية بنات السعوديه”.

ربنا يجعل هذا في ميزان من وافق علي تعريف بنات السعوديه . — حكيم الزمان (@hjrs_nsar) May 8, 2023

أما المغردة “سميرة”، فاستنكرت ما فعلته رومي القحطاني حالياً وما فعلته الفنانة السعودية “وعد” سابقاً، بالقول: “وحده حطته ورى ظهرها وذى الاخرى قعدت عليه لوكان يغمر قلبهم مخافة الله وتقوى حقيقه ماتجرؤ على اهانتهم ولكن ابليس اغفل قلوبهم عن عظمة الله ودخل عليهم بمدخل غير الطاعه ليحبط اعمالهم”.

وحده حطته ورى ظهرها وذى الاخرى قعدت عليه لوكان يغمر قلبهم مخافة الله وتقوى حقيقه

ماتجرؤ على اهانتهم ولكن

ابليس اغفل قلوبهم

عن عظمة الله ودخل عليهم بمدخل غير الطاعه ليحبط اعمالهم #رسالة_اليوم#موعظ#محمد_خليل_القارئ#صباح_الخير_والسعاده_للجميع pic.twitter.com/0K06BsJHf5 — Samerah Alobrah (@samerah_alobrah) May 8, 2023

رومي القحطاني تشارك في مسابقة ملكة جمال المرأة

وكانت رومي القحطاني الملقّبة بملكة جمال السعودية قد أعلنت مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المرأة التي أقيمت في روما مؤخراً وتُوّجت بها آريا دنامورو كملكة جمال ومونيكا سترونسكا في المركز الثاني، والمركز الثالث تُوّجت به راشيل بيرلوت.

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع فيديو لرومي القحطاني على منصة تتويج الفائزات في المسابقة الإيطالية، وبدت وهي ترتدي فستاناً أخضر اللون وتتمشى على البوديوم.

كما تمّ تداول مجموعة من الصور والفيديوهات وثّقت مشاركتها في المسابقة وهي برفقة شقيقاتها.

وعبّرت “ملكة جمال السعودية” من خلالها عن سعادتها بتمثيل بلادها في واحدة من أهم مسابقات ملكات الجمال في العالم، فيما بدت بعض الصور التي تداولها لها ولشقيقاتها جريئة وغير مألوفة للمجتمع السعودي.