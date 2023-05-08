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ملكة جمال السعودية تثير موجة غضب بعد إهانتها لراية التوحيد بملابس جريئة (شاهد)

رومي القحطاني كانت قد شاركت مؤخراً في مسابقة ملكة جمال المرأة

كتب شيراز ماضي
رومي القحطاني علم السعودية watanserb.com
السعودية رومي القحطاني ملكة جمال العرب للسلام
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وطن- تعرّضت ملكة جمال العرب للسلام، السعودية رومي القحطاني، لانتقادات شديدة، وردود فعل كبيرة، بسبب عدم احترامها للعلم السعودي، والذي يحمل كلمة التوحيد، بعد تداول صور لها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أوروبا.

وقد فازت رومي القحطاني بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022، وأيضًا بلقب ملكة جمال المرأة الجميلة 2023، كما أصبحت ملكة جمال أوروبا العربية لعام 2023.

فازت رومي القحطاني بلقب ملكة جمال العرب للسلام 2022

وظهرت رومي القحطاني في صورها الترويجية متوشّحةً بالعلم السعودي الذي يحمل كلمة التوحيد، دون أدنى احترام له مرتديةً فستاناً عاري الصدر.

استنكار وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ولاقى ظهور رومي القحطاني بهذا الشكل موجة غضب واستنكار لها وللقيادة السعودية التي تتغنّى بأنها تحكم بالقرآن والسنة تحت راية التوحيد التي تعرضت لكثير من الإهانات بمثل هذه الأفعال التي قامت بها “القحطاني” وغيرها.

رومي القحطاني تتوشح بعلم التوحيد

وفي هذا السياق، استنكر مغرد الحالَ الذي وصلت له المملكة في ظلّ حكم “ابن سلمان” قائلاً: “لسه الي جاي ابشع عندما تخلع حلة الحياء فلا عتاب ينفع ولا كلام يفهم”.

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وعبر المغرد أحمد مسعد عن استيائه مما شاهده بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقال مغرد آخر: “ربنا يجعل هذا في ميزان من وافق علي تعرية بنات السعوديه”.

أما المغردة “سميرة”، فاستنكرت ما فعلته رومي القحطاني حالياً وما فعلته الفنانة السعودية “وعد” سابقاً، بالقول: “وحده حطته ورى ظهرها وذى الاخرى قعدت عليه لوكان يغمر قلبهم مخافة الله وتقوى حقيقه ماتجرؤ على اهانتهم ولكن ابليس اغفل قلوبهم عن عظمة الله ودخل عليهم بمدخل غير الطاعه ليحبط اعمالهم”.

رومي القحطاني تشارك في مسابقة ملكة جمال المرأة

وكانت رومي القحطاني الملقّبة بملكة جمال السعودية قد أعلنت مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المرأة التي أقيمت في روما مؤخراً وتُوّجت بها آريا دنامورو كملكة جمال ومونيكا سترونسكا في المركز الثاني، والمركز الثالث تُوّجت به راشيل بيرلوت.

رومي القحطاني شاركت في مسابقة ملكة جمال المرأة

وتداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع فيديو لرومي القحطاني على منصة تتويج الفائزات في المسابقة الإيطالية، وبدت وهي ترتدي فستاناً أخضر اللون وتتمشى على البوديوم.

كما تمّ تداول مجموعة من الصور والفيديوهات وثّقت مشاركتها في المسابقة وهي برفقة شقيقاتها.

انتقادات لاذعة لرومي القحطاني بسبب توشّحها للعلم السعودي

وعبّرت “ملكة جمال السعودية” من خلالها عن سعادتها بتمثيل بلادها في واحدة من أهم مسابقات ملكات الجمال في العالم، فيما بدت بعض الصور التي تداولها لها ولشقيقاتها جريئة وغير مألوفة للمجتمع السعودي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي

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