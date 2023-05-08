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لاستغلال وقت الفراغ..5 هوايات للمتقاعدين

منها السباحة

كتب ايمان الباجي
لاستغلال وقت الفراغ..5 هوايات للمتقاعدين watanserb.com
المشي
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وطن- تعتبر مرحلة التقاعد فرصةً لممارسة الهوايات القديمة التي أُهملت بسبب الضغوط المهنية.

وبحسب موقع “womansday“، هناك مجموعة من الهوايات للاستمتاع بها في سنواتك الذهبية، والتي ستساعدك في الحفاظ على نشاطك والاستمتاع بوقتك.

ركوب الدراجات

يعدّ ركوب الدراجة طريقة رائعة للبقاء نشيطًا في سنواتك الذهبية.

علاوةً على ذلك، تساعد هذه الهواية على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ودعم صحة القلب بشكل أفضل.

يعدّ ركوب الدراجة طريقة رائعة للبقاء نشيطًا في سنواتك الذهبية

إذا كنتَ تستمتع بمشاهدة الطبيعة، فجرّب ركوب الدراجات في الجبال أو ابحث عن بعض مسارات الدراجات عبر الولاية أو المتنزهات الوطنية القريبة التي ترحّب براكبي الدراجات.

زراعة النباتات

البستنة هي هواية رائعة للمتقاعدين، حيث يمكن أن تساعد في الحفاظ على نشاطك وحركتك.

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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون البستنة بسيطة مثل زراعة عدد قليل من الأعشاب والخضراوات في الفناء الخلفي الخاص بك.

كما تعدّ زراعة الأعشاب والخضراوات الطازجة طريقة رائعة للتوفير في محلات البقالة وتضمن لك الاستمرار في تناول نظام غذائي يحتوي على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية بينما تستمتع بسنواتك الذهبية.

رياضة الغولف

الغولف هو هواية شعبية للمتقاعدين تساعد في مواصلة النمو والتعلم والبقاء على اتصال مع الآخرين مع التقدم في العمر.

الركض أو الجري

يعدّ الركض أو الجري نشاطًا ممتعاً للغاية وطريقة رائعة لتحريك جسمك كلّ يوم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

السباحة

السباحة هي هواية نشطة وممتعة للمتقاعدين في سنواتهم الذهبية.

يمكن أن تساعد السباحة في دعم فقدان الوزن أو الحفاظ عليه من خلال حرق السعرات الحرارية بكفاءة

إنه تمرين رائع يمكن أن يقدّم مجموعة متنوعة من الفوائد بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية، وتعزيز قوة العضلات والقدرة على التحمل، وتقليل مستويات القلق والتوتر. ناهيك عن تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية وتحسين المرونة وزيادة حركة المفاصل.

كما يمكن أن تساعد السباحة أيضًا في دعم فقدان الوزن أو الحفاظ عليه من خلال حرق السعرات الحرارية بكفاءة. إنه تمرين رائع لأولئك الذين يعانون من أي مشاكل في المفاصل أو الحركة أو الألم.

المشي

يعدّ المشي من أفضل الهوايات وأسهلها للمتقاعدين ليظلوا نشيطين في سنواتهم الذهبية.

المشي نشاط منخفض التأثير ويوفر فوائد نفسية يمكن أن تعزز الصحة العقلية. 

المصدرموقع "womansday"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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