الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةالهدهدطائرة تُحرج محمد بن سلمان وفضيحة في مباراة نيوكاسل وأرسنال (فيديو)
الهدهد

طائرة تُحرج محمد بن سلمان وفضيحة في مباراة نيوكاسل وأرسنال (فيديو)

الطائرة الدعائية حلقت فوق ملعب "سانت جيمس بارك" في المملكة المتحدة، الذي استضاف مباراة فريقي نيوكاسل وأرسنال

كتب خالد الأحمد
طائرة تُحرج محمد بن سلمان watanserb.com
طائرة تُحرج محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن- في واحدة من أنشطتها الحقوقية في الدفاع عن المعتقلين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، قامت “منظمة سند” لحقوق المعتقلين بلفتة جديدة في بريطانيا أحرجت الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.

الطائرة الدعائية حلقت فوق ملعب “سانت جيمس بارك” في المملكة المتحدة، الذي استضاف مباراة فريقي نيوكاسل وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ركلة البداية بربع ساعة.

طائرة في مباراة كرة قدم تحرج النظام السعودي

وحملت الطائرة في الجو عبارة “Free All Saudi Prisoners’ “أطلقوا سراح جميع السجناء السعوديين”.

وبدت الطائرة على ارتفاع عال وهي تسحب خلفها العبارة المذكورة بالأحرف اللاتينية.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن الرسالة تم عرضها قبل ثوانٍ من بدء المباراة، وكانت بمثابة رسالة لملاك نيوكاسل، النادي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

- Advertisement -

منظمة سند تعرف نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها “تهدف إلى التخفيف من معاناة المعتقلين تعسفيا وكل من حرموا من حقوقهم المدنية والسياسية في السعودية“.

ووفق المصدر ذاته أكمل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية عملية الاستحواذ على نيوكاسل في أكتوبر 2021 من المالك السابق مايك أشلي.

وأعطيت عملية الاستحواذ الضوء الأخضر بعد أن صرح الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه تلقى “تأكيدات ملزمة قانونًا بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم”.

طائرة في مباراة كرة قدم تحرج النظام السعودي
طائرة في مباراة كرة قدم تحرج النظام السعودي

مباراة نيوكاسل وأرسنال

ويشار إلى أن أرسنال قدم هدية ثمينة لـ مانشستر يونايتد وليفربول، بعدما حقق الفوز على نيوكاسل في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين دون رد.

وفاز أرسنال على نيوكاسل في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 81 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

معتقلو الرأي في السعودية

وكانت منظمة سند الحقوقية رصدت استمرار السلطات السعودية باعتقال عدد من المواطنين دون تهم واضحة، أو بتهم تتعلق بحرية التعبير.

حيث رصدت سند تنفيذ السلطات الأمنية حملات اعتقالات طالت نخبة من الأكاديميين والناشطين من أبناء البلد، حيث بلغ من تم اعتقالهم خلال 2022 “48” شخصاً أبرزهم، د. عبد الرحمن بن يوسف الرحمة والقارئ عبد المجيد الأركاني وعمران الأركاني، والأستاذ محمد بن محسن باصرة.

كما تم الكشف مؤخراً عن “10” اعتقالات لعدد من الناشطين في وقت سابق مثل: د. عبد الله معروف وموسى عمر علي غازي وعبد الله بن سعيد ثويني.

كما استمرت الانتهاكات في السجون ضد عدد من معتقلي الرأي، من إهمال طبي متعمد ومماطلات في إطلاق سراح من استكمل مدته أو من لم توجه له تهم البتة.

وقد وثقت “سند” عدداً من الانتهاكات بناء على وثائق حصلت عليها، ومنها: أخذ الإقرار بالإكراه، وقضاء فترة طويلة في السجن دون معرفة التهمة، والسجن الانفرادي.

كما تأكد لمنظمة سند الحقوقية قيام السلطات السعودية بقتل عبدالله الكامل من خلال التعذيب الوحشي داخل السجن.

المصدرتويتر، صحيفة ميرور البريطانية، منظمة سند الحقوقية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

حياتنا

الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

الهدهد

مؤثر.. اللحظات الأخيرة في حياة هاني الزهراني وطريقة انتشال جثته (فيديو)

الهدهد

الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

تقارير

ابن سلمان وابن زايد والسيسي.. تقرير يفضح دور مستبدي الشرق الأوسط في قمع الإيغور

الهدهد

تحذير من مخطط إماراتي لزعزعة أمن السعودية بسلاح يمني.. ما علاقة الدعم السريع؟

تقارير

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

الهدهد

أكاديمي سوداني يكشف “السر الأكبر” وراء دعم الإمارات لـ حميدتي.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

ستلتقي سلطان النيادي.. موعد وصول السعودية ريانة برناوي إلى الفضاء

الهدهد

قيادات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة وفيصل بن فرحان يكشف التفاصيل

رياضة

ميسي يرد بمقطع فيديو على قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان

الهدهد

فيصل القاسم يفضح تسول بشار الأسد من الزعماء العرب بسبب المخدرات

الهدهد

من المسافة صفر.. اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أشباح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في 5 ثوان.. يمتلك عيون الصقر من يمكنه اكتشاف الرقم 218 المخفي

الفياجرا والجنس بعد الخمسين.. ندى الأطرش تصدم ريم بساطي على الهواء (فيديو)

مشهد مهيب صعق المعارضة.. طوفان بشري لدعم أردوغان في إسطنبول

مؤثر.. اللحظات الأخيرة في حياة هاني الزهراني وطريقة انتشال جثته (فيديو)

من هو يوهانس برامز الذي يحتفي به غوغل؟.. قصة حياته والمرض الذي كتب نهايته

أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

مذيعة “بي بي سي” تتعرّض لهجوم بسبب حملها طفلتها على الهواء! (شاهد)

على بعد 5 أمتار من طائرة بولندية.. طيار روسي “غير مسؤول” كاد يتسبب بكارثة

تقطعت بهم السُبل في مكة.. جزائريون يقعون ضحية “عملية احتيال” غامضة

والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC