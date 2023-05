طائرة تُحرج محمد بن سلمان وفضيحة في مباراة نيوكاسل وأرسنال (فيديو)

- Advertisement -

وطن- في واحدة من أنشطتها الحقوقية في الدفاع عن المعتقلين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، قامت “منظمة سند” لحقوق المعتقلين بلفتة جديدة في بريطانيا أحرجت الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.

الطائرة الدعائية حلقت فوق ملعب “سانت جيمس بارك” في المملكة المتحدة، الذي استضاف مباراة فريقي نيوكاسل وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ركلة البداية بربع ساعة.

وحملت الطائرة في الجو عبارة “Free All Saudi Prisoners’ “أطلقوا سراح جميع السجناء السعوديين”.

وبدت الطائرة على ارتفاع عال وهي تسحب خلفها العبارة المذكورة بالأحرف اللاتينية.

BREAKING 🚨 Plane flies over St James' Park carrying a sign saying ‘Free All Saudi Prisoners’ pic.twitter.com/snRgeame6L

— MailOnline Sport (@MailSport) May 7, 2023