طائرة تُحرج محمد بن سلمان وفضيحة في مباراة نيوكاسل وأرسنال (فيديو)

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وطن- في واحدة من أنشطتها الحقوقية في الدفاع عن المعتقلين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، قامت “منظمة سند” لحقوق المعتقلين بلفتة جديدة في بريطانيا أحرجت الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.

الطائرة الدعائية حلقت فوق ملعب “سانت جيمس بارك” في المملكة المتحدة، الذي استضاف مباراة فريقي نيوكاسل وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ركلة البداية بربع ساعة.

طائرة في مباراة كرة قدم تحرج النظام السعودي

وحملت الطائرة في الجو عبارة “Free All Saudi Prisoners’ “أطلقوا سراح جميع السجناء السعوديين”.

وبدت الطائرة على ارتفاع عال وهي تسحب خلفها العبارة المذكورة بالأحرف اللاتينية.

BREAKING 🚨 Plane flies over St James' Park carrying a sign saying ‘Free All Saudi Prisoners’ pic.twitter.com/snRgeame6L — MailOnline Sport (@MailSport) May 7, 2023

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن الرسالة تم عرضها قبل ثوانٍ من بدء المباراة، وكانت بمثابة رسالة لملاك نيوكاسل، النادي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

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منظمة سند تعرف نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها “تهدف إلى التخفيف من معاناة المعتقلين تعسفيا وكل من حرموا من حقوقهم المدنية والسياسية في السعودية“.

مليارات الغسيل الرياضي التي تدفعها الحكومة السعودية لن تتمكن من تغطية انتهاكاتها الفظيعة ضد حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في السعودية طائرة تطلقها سند اليوم قبيل انطلاق مباراة

#ارسنال_نيوكاسل لكشف هذه الانتهاكات والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين #نيوكاسل #UNFC pic.twitter.com/eCKrqGrK6x — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) May 7, 2023

ووفق المصدر ذاته أكمل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية عملية الاستحواذ على نيوكاسل في أكتوبر 2021 من المالك السابق مايك أشلي.

وأعطيت عملية الاستحواذ الضوء الأخضر بعد أن صرح الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه تلقى “تأكيدات ملزمة قانونًا بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم”.

منظمة سند الحقوقية ترفع لافتة كُتب عليها "أطلقوا سراح جميع السجناء السعوديين" حملتها طائرة فوق ملعب سانت جيمس بارك أثناء مباراة #ارسنال_نيوكاسل pic.twitter.com/Rf6cgJhWYw — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) May 7, 2023

مباراة نيوكاسل وأرسنال

ويشار إلى أن أرسنال قدم هدية ثمينة لـ مانشستر يونايتد وليفربول، بعدما حقق الفوز على نيوكاسل في ملعبه ووسط جمهوره بهدفين دون رد.

وفاز أرسنال على نيوكاسل في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 81 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

معتقلو الرأي في السعودية

وكانت منظمة سند الحقوقية رصدت استمرار السلطات السعودية باعتقال عدد من المواطنين دون تهم واضحة، أو بتهم تتعلق بحرية التعبير.

حيث رصدت سند تنفيذ السلطات الأمنية حملات اعتقالات طالت نخبة من الأكاديميين والناشطين من أبناء البلد، حيث بلغ من تم اعتقالهم خلال 2022 “48” شخصاً أبرزهم، د. عبد الرحمن بن يوسف الرحمة والقارئ عبد المجيد الأركاني وعمران الأركاني، والأستاذ محمد بن محسن باصرة.

كما تم الكشف مؤخراً عن “10” اعتقالات لعدد من الناشطين في وقت سابق مثل: د. عبد الله معروف وموسى عمر علي غازي وعبد الله بن سعيد ثويني.

كما استمرت الانتهاكات في السجون ضد عدد من معتقلي الرأي، من إهمال طبي متعمد ومماطلات في إطلاق سراح من استكمل مدته أو من لم توجه له تهم البتة.

وقد وثقت “سند” عدداً من الانتهاكات بناء على وثائق حصلت عليها، ومنها: أخذ الإقرار بالإكراه، وقضاء فترة طويلة في السجن دون معرفة التهمة، والسجن الانفرادي.

كما تأكد لمنظمة سند الحقوقية قيام السلطات السعودية بقتل عبدالله الكامل من خلال التعذيب الوحشي داخل السجن.