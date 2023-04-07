صفقة نيوكاسل تضع السعودية في مأزق.. بين الضغوط البريطانية والمفاجأة القطرية (تحقيق)

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وطن – كشفت مجلة أتلانتيك الأميركية، أن شبكة beIN سبورت القطرية تنظر في إعادة فتح قضية رفعتها للمطالبة بتعويضات بقيمة مليار دولار ضد السعودية بسبب إصرار الرياض على منع منصة البث المباشر TOD التابعة لها من البث على أراضيها، في خطوة تمثل مفاجأة مدوية كونها تلي المصالحة بين البلدين.

جاء ذلك في سياق تحقيق لمجلة “أتلانتيك “، استهلته بالقول إن الحكومة البريطانية اعتبرت الفشل المحتمل للسيطرة السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد “خطرًا مباشرًا” على علاقة المملكة المتحدة بالدولة الخليجية.

وأضافت أن كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون سعى إلى إيجاد “محاور كبير لإقناع مصالح” الحكومة بالدوري الممتاز.

كما يبدو أن 59 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني بين المسؤولين الحكوميين التي حصلت عليها المجلة، تظهر أن وزارة الخارجية البريطانية تضغط للمساعدة في تلميع صورة المملكة العربية السعودية، وهي دولة متهمة بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

في كشف آخر، وقبل عامين من وصول عرض الاستحواذ لأول مرة إلى ذروته في عام 2020 ، قامت الحكومة البريطانية بتأمين شراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية ، والتي تم تأكيدها في اجتماع بين رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 10 داونينج ستريت، تزعم الأوراق التي أصدرتها وزارة الخارجية ، أن هذا يتضمن هدفًا معلنًا من مالكي نيوكاسل النهائيين ، صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ، لاستهداف استثمارات مباشرة تصل إلى 30 مليار دولار في المملكة المتحدة.

محمد بن سلمان حذر الحكومة البريطانية بشأن الصفقة

وأضاف التحقيق: “هذا مهم لأنه تم الإبلاغ سابقًا عن أن محمد بن سلمان ، رئيس صندوق الاستثمارات العامة ، أرسل رسائل هاتفية خاصة إلى جونسون حذر فيها من أنه قد تكون هناك عواقب اقتصادية على بريطانيا إذا قاوم الدوري الإنجليزي الممتاز عملية الاستحواذ.

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وتُفصِّل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة والمتكررة بين وزراء الحكومة وموظفي الخدمة المدنية العاملين في مكتب رئيس الوزراء (رقم 10 داونينج ستريت) ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) والفروع الأخرى للحكومة ، وكذلك مكتب السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية ، عن أهمية هذه الصفقة لاقتصاد المملكة المتحدة.

وادعى ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق، أنه لم يكن هناك “ضغط” من قبل الحكومة خلال العملية التي بلغت ذروتها في استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 80 في المائة من نيوكاسل يونايتد في أكتوبر 2021.

ووافق الدوري الإنجليزي الممتاز على الاستحواذ بعد تلقي “التأكيدات الملزمة قانونًا” بأن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي، لكن لم يتم الكشف عن محتويات هذه التأكيدات أو شرحها.

الحكومة البريطانية تنفي محاولة التأثير على الصفقة

ونفت الحكومة البريطانية دائمًا، محاولة التأثير على عملية الاستحواذ أو أن يكون لها دور فيها، ففي 21 أبريل 2021 ، تساءل النائب المعارض تشي أونوراه، عن عدد المناقشات التي أجراها جونسون بشأن الاستيلاء على نيوكاسل ، وكذلك عدد المسؤولين المعنيين.

وقال جونسون أمام البرلمان: “هذه أمور تجارية للأطراف المعنية. لم تشارك الحكومة في أي وقت في محادثات الاستحواذ على بيع نيوكاسل يونايتد “.

عند سؤاله عن تصريحه في سياق ما نعرفه الآن، قال متحدث باسم جونسون إن الأمر سيكون سؤالًا للحكومة وليس رئيس الوزراء آنذاك نفسه، وامتنعت الحكومة عن التعليق نيابة عن جونسون.

وتشكل الاتصالات بين 1 مايو و 30 يوليو في عام 2020 ، والتي تم الحصول عليها بعد طلب حرية المعلومات قبل 15 شهرًا ، بالإضافة إلى مصادر المجلة، نظرة ثاقبة رائعة حول كيفية استثمار العديد من أصحاب النفوذ في قلب الحكومة البريطانية في الاستحواذ على نيوكاسل.

وألقت وزارة الخارجية باللوم أولاً على تكلفة التأخير، ثم تحقق فيما إذا كان الإفراج عنها في المصلحة العامة أو قد يضر بـ “العلاقات الدولية” لبريطانيا مع المملكة العربية السعودية، وبحلول الوقت الذي أُسقطت فيه رسائل البريد الإلكتروني أخيرًا، كانت بريطانيا قد غيرت رئيس وزرائها مرتين ، من جونسون إلى ليز تروس إلى رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

تم تنقيح أجزاء كبيرة من محتويات رسائل البريد الإلكتروني، حيث قالت وحدة حقوق المعلومات الحكومية إن هذا يرجع إلى أن الكشف عن معلومات تفصيلية عن العلاقات مع الحكومة السعودية يمكن أن يضر بالعلاقة الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذكر أيضا أنه تم حجب بعض التفاصيل لحماية المصالح التجارية.

وتضمنت رسالة بريد إلكتروني في يونيو 2020 من مسؤول في وزارة الخارجية مسودة مذكرة مفادها أن السير إدوارد ليستر (كبير المستشارين الاستراتيجيين لجونسون) كان يفكر في من يجب أن يكون “المحاور الأول” لإثارة مصالح الحكومة بينما “ينتهي الدوري الإنجليزي الممتاز من النظر في استيلاء”.

ويبدو أن اللورد جيري جريمستون، الذي كان وقتها وزيرًا للدفاع، وقد تم اختياره كمحاور، وترك الأشخاص المطلعون على المناقشات انطباعًا قويًا بأن الحكومة تؤيد الاستحواذ، وذلك خلال سلسلة من المكالمات التي جرت في مرحلة واحدة كل بضعة أيام.

والتقى نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة لمناقشة عملية الاستحواذ.

وأجرى وزير الخارجية جيمس كليفرلي الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية وعضو مجلس الوزراء، مكالمة مع السفير السعودي في المملكة المتحدة طلب فيها تحديثًا بشأن العرض.

وأعدت وزارة الخارجية مذكرة إحاطة لجونسون قبل مكالمة مقررة مع محمد بن سلمان حول كيفية رد رئيس الوزراء إذا ضغط عليه ولي العهد السعودي بشأن هذه القضية.

ويوصف DIT بأنه قدّم “عرض علاقات عامة” كان من المقرر مشاركته مع الدوري الممتاز ، وجاء ذلك على الأرجح لتحسين صورة المملكة العربية السعودية والمساعدة في الاستحواذ ، ويقول مسؤول في وزارة الخارجية: “هناك مساحة لإضافة لون إلى إصلاحات حقيقية على الأرض في الدولة الخليجية”.

كما تم الضغط على مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل الأندية الموجودة في صفوفه ، مثل مستوى الملكية، الذين كانوا يخشون من التهديد الرياضي الذي قد يمثله نيوكاسل إذا استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة.

في غضون ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان وضع ملكية نيوكاسل قد يخضع لتدقيق جديد، حيث يرفض الدوري الإنجليزي الممتاز القول ما إذا كان يحقق بعد أن جددت قضية قضائية في الولايات المتحدة تساؤلات حول الفصل بين الدولة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

وطالب محامون يمثلون صندوق الاستثمارات العامة بالحصانة السيادية في دعوى قضائية تتعلق بـ LIV Golf – وهي مسابقة متعددة البطولات يمولها صندوق الاستثمارات العامة – في الولايات المتحدة ، قائلين إن صندوق الاستثمارات العامة ورئيس نيوكاسل ياسر الرميان يمثلان “أداة سيادية للمملكة العربية السعودية ووزير قائم في الحكومة “.

ومن الصعب أن نرى كيف أن هذا لا يتعارض مع التأكيدات التي تلقاها الدوري الإنجليزي الممتاز بأن الدولة السعودية لا تسيطر على نيوكاسل.

وقد يواجه مالكو نيوكاسل صداعًا إضافيًا حيث يمكن أن يكشف نادي أتلتيك أن قناة beIN Sports القطرية تدرس إعادة فتح قضية تحكيم بمليارات الجنيهات الاسترلينية ضد الدولة السعودية في لندن ، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال فتيل معركة القرصنة التي طرحت أكبر تهديد للاستحواذ على نيوكاسل أصلاً.

ومنذ الاستحواذ على نيوكاسل، استثمر صندوق الاستثمارات العامة 364 مليون جنيه إسترليني (453 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في النادي ووقع خمسة من أغلى ستة لاعبين في تاريخ النادي ، بما في ذلك ألكسندر إيزاك من ريال سوسيداد وأنتوني جوردون من إيفرتون وبرونو غيماريش من نادي ريال سوسيداد.

وتشكل هذه العوامل مزيجًا قويًا أبقى نيوكاسل لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (كان في المركز التاسع عشر في جدول 20 فريقًا عندما حدث الاستحواذ) ويدفعهم الآن نحو المركز الرابع الذي من شأنه أن يربح مكانًا في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ربما ليس من المستغرب إذن أن يقوم أصحاب الأندية والمديرين التنفيذيين في كل من قمة وأسفل الدوري الإنجليزي الممتاز بتقديم احتجاجات مؤلمة لكبار مسؤولي الدوري أثناء عملية الاستحواذ ، خوفًا على ثروات فريقهم في حالة قيام الصندوق السعودي ، بأصول بقيمة 600 مليار دولار ، نجحوا في شراء نيوكاسل. لم تكن هذه التأكيدات عبر الطاولة في اجتماعات المساهمين في جميع النوادي ، بل في المناقشات الخلفية والمكالمات الهاتفية. امتدت هذه الاحتجاجات إلى اليوم الذي تم فيه تأكيد الصفقة علناً.

في الخلفية ، أشارت المنظمات الحقوقية والتغطية الإعلامية إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ، وأبرزها اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ، الذي انتقد محمد بن سلمان في صحيفة واشنطن بوست ، وكذلك معاملة الدولة لمواطناتها وأفراد مجتمع الميم.

قُتل خاشقجي في السفارة السعودية في مدينة إسطنبول التركية عام 2018 ، ووفقًا لتقرير استخباراتي أمريكي ، يُعتبر محمد بن سلمان مسؤولاً عن الموافقة على العملية التي قتله، فيما وصف محمد بن سلمان هذه النتائج بأنها معيبة.

ومع ذلك ، لم يكن هذا هو السبب وراء رفض مجلس إدارة الدوري الإنجليزي في البداية الموافقة على الاستحواذ في صيف عام 2020. وبدلاً من ذلك ، تركزت المخاوف التنظيمية على القرصنة المزعومة لـ beIN Sports من خلال خدمة تسمى beoutQ.

كل هذا كان مهمًا في سياق نيوكاسل لأن beIN التي تتخذ من قطر مقراً لها كانت (ولا تزال) شريكًا في البث للدوري الإنجليزي الممتاز، واتهمت الدولة السعودية بالوقوف وراء القرصنة في نفس الوقت الذي سعى فيه صندوق الثروة السيادية لإتمام الصفقة.

وفي منتصف عام 2020 ، لم يكن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مقتنعًا بأن الدولة السعودية لن ينتهي بها الأمر بالسيطرة على النادي إذا أكملت عملية الاستحواذ، وقام المحامون الذين يمثلون الدوري الإنجليزي الممتاز ، بيرد آند بيرد ، بتشكيل لجنة من الخبراء وخلص ثلاثة منهم إلى أنه لا يوجد فصل.

لم تكن المشكلة ، بموجب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز ، أن الدولة السعودية قد تقوم ، في الواقع ، بتوجيه فريق كرة قدم في الظل ، بل بالأحرى أن تكون مسؤولة عن قرصنة منتج الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون عاملاً غير مؤهل تحت إشراف مالكيها ومديريها. امتحان.

وأصبح كل هذا أكثر إزعاجًا للسعوديين، عندما أبلغت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، في يونيو من ذلك العام ، المملكة العربية السعودية بأنها انتهكت القواعد العالمية لحقوق الملكية الفكرية بالفشل في مقاضاة المذيع المقرصن.

في خضم كل هذا ، سعت الحكومة البريطانية ، في محاولة لإعادة بناء اقتصادها بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي والضربة المطرقية المتزامنة لوباء COVID-19، إلى جذب استثمارات جديدة من جميع أنحاء العالم، وكان صندوق الاستثمارات العامة ، بدفتر شيكات المليار دولار ، شريكًا ذا أولوية.