الأحد, مايو 7, 2023
الرئيسيةتقاريرالولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة
تقارير

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين.. نظرة على تفاصيل الخطة

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يلتقي نظراءه السعودي والإماراتي والهندي لمناقشة مشروع سكة حديد لتوجيه ضربة لمبادرة الحزام والطريق

كتب خالد السعدي
سكك حديدية بين الدول العربية والهند watanserb.com
مشروع لربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية بالهند
- Advertisement -

وطن – يناقش مستشارو الأمن القومي الأمريكي والسعودي والإماراتي والهند، الأحد، مشروعًا رئيسيًا مشتركًا للبنية التحتية لربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية التي سيتم ربطها أيضًا بالهند عبر ممرات الشحن من الموانئ في المنطقة.

جاء ذلك حسبما كشفته مصادر مطلعة على الخطة لموقع أكسيوس، الذي قال إن هذا المشروع يعد من المبادرات الرئيسية التي يريد البيت الأبيض دفعها في الشرق الأوسط مع تنامي نفوذ الصين في المنطقة، ويعد الشرق الأوسط جزءًا أساسيًا من رؤية الصين للحزام والطريق.

مناقشة واسعة للخطة

وقال المصدران إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، سيلتقي نظراءه السعودي والإماراتي والهندي يوم الأحد لمناقشة المشروع وقضايا إقليمية أخرى.

وصرح مسؤول أمريكي بأنّ المشروع سيكون أحد الموضوعات العديدة التي نوقشت خلال الزيارة، وأكّد أن سوليفان سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين حالة العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، والقضايا الإقليمية ، وإمكانية اتخاذ مزيد من خطوات التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وجاءت فكرة المبادرة الجديدة خلال المحادثات التي جرت على مدار الـ 18 شهرًا الماضية في منتدى آخر يسمى I2U2 ، والذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والهند ، وفقًا للمصدرين.

وتأسس المنتدى في أواخر عام 2021 لمناقشة مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

- Advertisement -

وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق شارك بشكل مباشر في المناقشات المبكرة حول هذه القضية: “لم يقل أحد ذلك بصوت عالٍ ، لكن الأمر يتعلق بالصين منذ اليوم الأول”.

إسرائيل طرحت المشروع قبل عام

وطرحت إسرائيل فكرة ربط المنطقة عبر السكك الحديدية خلال اجتماعات I2U2 خلال العام الماضي، وقال المسؤول الإسرائيلي السابق إن جزءًا من الفكرة كان استخدام خبرة الهند في مثل هذه المشاريع الكبيرة للبنية التحتية، فيما وسعت إدارة بايدن في الأشهر الأخيرة الفكرة لتشمل مشاركة السعودية.

وقالت المصادر إن المبادرة ستشمل ربط الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

ولم تستجب السفارات الهندية والإماراتية والسعودية في واشنطن لطلبات التعليق.

وألمح سوليفان إلى هذه المبادرة خلال خطابه يوم الخميس في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وقال: “إذا لم تتذكر أي شيء آخر من خطابي ، فتذكر I2U2 ، لأنك ستسمع المزيد عنه بينما نمضي قدمًا”.

وأضاف سوليفان أن الفكرة الأساسية هي ربط جنوب آسيا بالشرق الأوسط بالولايات المتحدة “بطرق تعزز التقنية الاقتصادية وكذلك الدبلوماسية.

وأشار أيضًا إلى أن عددًا من المشروعات جارية بالفعل، وأن هناك تطلعا لتنفيذ بعض الخطوات الجديدة المثيرة في الأشهر المقبلة.

وقال سوليفان في خطابه إن أحد ركائز استراتيجية إدارة بايدن في الشرق الأوسط هو التكامل الإقليمي، وأضاف: “شرق أوسط أكثر تكاملاً وترابطاً يمكّن حلفاءنا وشركاءنا، ويدفع السلام والازدهار الإقليميين، ويقلل من متطلبات الموارد على الولايات المتحدة في هذه المنطقة على المدى الطويل دون التضحية بمصالحنا الأساسية أو مشاركتنا في المنطقة”.

يُشار إلى أن “الحزام والطريق” مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، وتهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ويشمل ذلك بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية ومشاريع للطاقة.

وسبق أن ذكر تقرير بمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين “تمثل حقبة جديدة من المنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين”.

المصدرأكسيوس - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

أكاديمي سوداني يكشف “السر الأكبر” وراء دعم الإمارات لـ حميدتي.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

ستلتقي سلطان النيادي.. موعد وصول السعودية ريانة برناوي إلى الفضاء

الهدهد

قيادات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة وفيصل بن فرحان يكشف التفاصيل

تقارير

في خضم التوتر بين بايدن ونتنياهو.. قلق أمريكي من تهور إسرائيلي ضد إيران (تقرير)

الهدهد

صورة عبير موسي مع حاخامات في سفارة إسرائيلية تقلب تونس

رياضة

ميسي يرد بمقطع فيديو على قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان

الهدهد

فيصل القاسم يفضح تسول بشار الأسد من الزعماء العرب بسبب المخدرات

الهدهد

من المسافة صفر.. اشتباك خطير بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة أشباح

الهدهد

ميدل إيست آي: ماذا وراء إغلاق السعودية لـ “أكاديمية الملك فهد” في لندن بعد 38 عاماً؟

الهدهد

لأول مرة.. دول الخليج تستعد لإصدار فيزا موحدة على غرار “شنغن” الأوروبية.. تفاصيل!

حياتنا

وشم جديد يظهر على ساق ليونيل ميسي أثناء وجوده في السعودية يثير الجدل حول وجهته التالية! (شاهد)

الهدهد

سبب وفاة هاني الزهراني.. مُصور سعودي نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو القطة في الخلاط.. خبير تكنولوجيا يكشف حقائق صادمة حوله!

تعليق أبو تريكة على خسارة الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)

“كتيبة يمنية تقاتل مع قوات الدعم السريع بتوجيهات إماراتية”.. صورة فجرت زلزالا

بعد 9 سنوات كاملة.. ريال مدريد يفك العقدة ويتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة ال20 (شاهد)

عودة سوريا لجامعة الدول العربية.. أوراق ضغط في قبضة “الأسد الضعيف”

الفشل الكلوي المزمن يُضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

دنيا بطمة تستبدل فستان السهرة الفاضح بآخر من أجل الملك محمد السادس (شاهد)

تذكرة دخول المسجد تثير ذهول فتاة إسبانية مسلمة ورسائل مؤثرة (فيديو)

النظام الغذائي الصحي يقلل من مخاطر انقطاع التنفس في أثناء النوم

مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته.. بعد 40 يوم تبين أنها متزوجة من غيره (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC