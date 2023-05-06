السبت, مايو 6, 2023
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كيف تتخلص من رائحة الغسالة الكريهة؟

يزيل منظف ديتول الأوساخ ويمنع الروائح الكريهة و يزيل الترسبات الكلسية من الغسالات

كتب ايمان الباجي
كيف تتخلص من رائحة الغسالة الكريهة؟ watanserb.com
رائحة الغسالة الكريهة
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وطن- عادة ما تكون روائح الغسالة الكريهة ناتجة عن العفن والبكتيريا التي يمكن أن تسببها زيوت الجسم والأوساخ والشعر والرواسب الكلسية. يمكن أن تعلق البكتيريا في الغسالة وفي موزع المنظفات.

الروائح الكريهة في الغسالة

قد يكون تنظيف الغسالة أمرًا صعبًا. لكن لحسن الحظ شارك معجبو السيدة هينش نصائحهم حول كيفية إزالة  الروائح الكريهة من الغسالات.

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، فإن خبيرة التنظيف السيدة هينش، المعروفة أيضًا باسم السيدة هينشليف، أصبحت مشهورة بعد أن بدأت في مشاركة نصائحها وتوصيات التنظيف الذكية عبر الإنترنت ولديها كذلك أكثر من 4.7 مليون متابع على الإنستغرام.

يمكن أن تعلق البكتيريا في الغسالة وفي موزع المنظفات

وفي هذا السياق، طلبت إحدى النساء على صفحة السيدة هينش لنصائح التنظيف على فيس بوك نصيحة لإزالة الروائح الكريهة من الغسالة، حيث قالت:”مرحبًا، هل لدى أي شخص أي نصائح حول كيفية إزالة الروائح الكريهة من الغسالة؟

كما أضافت:لقد جربت الخل الأبيض على دورة ساخنة وجربت أيضًا بلورات الصودا. أرحب بأي طرق أخرى مجربة ومختبرة.”

ديتول

اجتذب المنشور على الفور تعليقات من عشاق التنظيف المتحمسين الذين شاركوا أهم نصائحهم. ولكن النصيحة الأكثر اقتراحًا كانت استخدام منظف غسالة ديتول.

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قالت سوزي تايلر: “لقد استخدمت منظف الغسالات ديتول وكان رائعًا. لم تعد رائحة الغسالة كريهة.”

وكتبت كاريسا هان:”كان لدي هذا المنظف منذ فترة قصيرة. لقد استخدمت منظف غسالة ديتول على درجة حرارة 90 درجة مئوية ونجح معي.”

وفي سياق آخر، ينصح الخبراء بعدم استخدام أقراص غسالة الأطباق لتنظيف الغسالة، حيث أكدوا أنها ليست جيدة للجهاز.

لمنع جهازك من الاتساخ والرائحة الكريهة، قم بتشغيل غسيل بدرجة حرارة 60 درجة مئوية مرة واحدة في الأسبوع ببعض المسحوق البيولوجي واترك الباب والدرج مفتوحين أثناء عدم استخدام الغسالة.

ويمكن شراء منظف غسالات ديتول عبر الإنترنت أو من محلات السوبر ماركت المحلية.

قد يكون تنظيف الغسالة أمرًا صعبًا في بعض الأوقات

يزيل منظف غسالات ديتول الأوساخ ويمنع الروائح الكريهة و يزيل الترسبات الكلسية من الغسالات.

كما تضمنت الاقتراحات الأخرى من Mrs Hinch استخدام مواد التبييض والخل الأبيض وصودا الخبز.

كما ينصح الخبراء بغسل الملابس الساخنة ثم القيام بتجفيفها مع ترك الباب مفتوحًا قليلاً بعد كل غسلة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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