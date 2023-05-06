السبت, مايو 6, 2023
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شيرين عبدالوهاب تلجأ لطبيب رونالدو لعلاجها من هذا الأمر (شاهد)

سخر المتابعون من تصريحات شيرين حول لجوئها إلى طبيب رونالدو متسائلين ما إذا كانت تتعالج من حسام حبيب أم من الإدمان!

كتب رفيف عبدالله
شيرين عبدالوهاب تلجأ لطبيب رونالدو لعلاجها من هذا الأمر watanserb.com
شيرين عبدالوهاب
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وطن– كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أنّ الطبيب الذي يعالج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعالجها هي أيضاً.

علاج طبيعي

وقالت شيرين في لقاء عبر برنامج “الحكاية” الذي يعرض على قناة “إم بي سي مصر” مع عمرو أديب: “الدكتور اللي بيعالج كريستانو رونالدو، عاملي علاج طبيعي، وبقالي يومين بعمله، وريحني جداً”.

ليردَّ عمرو أديب ممازحاً: “علشان كده نزلتي الماتش بسرعة”.

وعبّرت شيرين في اللقاء عن سعادتها بالمشاركة في حفلة روائع الموجي، موجّهةً نصيحةً للجيل الجديد.

وقالت: “الدنيا سهلة أوي على أيامكم، وأنا حضرت العصرين، قديم وجديد..  دلوقتي فيه منصات كتير أي إنسان عنده موهبة وهتدعمه ساعتها، الدنيا هتكون سهلة”.

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“حسام أم الإدمان؟”

وسخر المتابعون من تصريحات شيرين حول لجوئها إلى طبيب رونالدو، فكتب أحدهم: “لا حول الله يا رب هو كريستيانو كمان بيشد بودرة”.

وكتب آخر: “يا اما انتي عندك شد عضلي يا اما كرستيانو بيحشش”.

وأقحم ناشطٌ زوجَ شيرين، الفنان حسام حبيب في الأمر قائلاً بسخرية: “هو كريستيانو بيتعالج من حسام برضه”.

وقال آخر: “عمرنا ما سمعنا ان كريستانو كان مدمن انتى عبيطة ولا ايه ؟؟”.

حفل روائع الموجي

وقد تألّقت شيرين عبد الوهاب بأدائها واحساسها على مسرح “أبو بكر سالم” في حفل روائع الموجي، وتصدّرت الترند بالسعودية.

شيرين أطلّت بفستان سهرة باللون الأسود مع اعتمادها لتسريحة شعر ريترو أشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصلت شيرين برفقة زوجها حسام حبيب إلى مسرح أبو بكر سالم، وقالت: “مساءكم جميل وأنا سعيدة جدًّا بالغناء في حفل روائع الموجي، وسعيدة أكتر إني أغني من ألحان العظيم محمد الموجي، وأنا بحبكم”.

وقدّمت شيرين أغنية “انا قلبي ليك ميال” على المسرح، وسط إشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الخطأ الغنائي الذي وقعت فيه خلال غنائها أغنية “للصبر حدود” لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن حفل روائع الموجي بالرياض.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “أنا آسفة على الغلط بس أم كلثوم بتخوف”.

يشار إلى أنّ حفل روائع الموجي، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويضمّ باقة مميزة من نجوم ومطربي الوطن العربي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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