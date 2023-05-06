شيرين عبدالوهاب تلجأ لطبيب رونالدو لعلاجها من هذا الأمر (شاهد)

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وطن– كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أنّ الطبيب الذي يعالج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعالجها هي أيضاً.

علاج طبيعي

وقالت شيرين في لقاء عبر برنامج “الحكاية” الذي يعرض على قناة “إم بي سي مصر” مع عمرو أديب: “الدكتور اللي بيعالج كريستانو رونالدو، عاملي علاج طبيعي، وبقالي يومين بعمله، وريحني جداً”.

ليردَّ عمرو أديب ممازحاً: “علشان كده نزلتي الماتش بسرعة”.

وعبّرت شيرين في اللقاء عن سعادتها بالمشاركة في حفلة روائع الموجي، موجّهةً نصيحةً للجيل الجديد.

وقالت: “الدنيا سهلة أوي على أيامكم، وأنا حضرت العصرين، قديم وجديد.. دلوقتي فيه منصات كتير أي إنسان عنده موهبة وهتدعمه ساعتها، الدنيا هتكون سهلة”.

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“حسام أم الإدمان؟”

وسخر المتابعون من تصريحات شيرين حول لجوئها إلى طبيب رونالدو، فكتب أحدهم: “لا حول الله يا رب هو كريستيانو كمان بيشد بودرة”.

وكتب آخر: “يا اما انتي عندك شد عضلي يا اما كرستيانو بيحشش”.

وأقحم ناشطٌ زوجَ شيرين، الفنان حسام حبيب في الأمر قائلاً بسخرية: “هو كريستيانو بيتعالج من حسام برضه”.

وقال آخر: “عمرنا ما سمعنا ان كريستانو كان مدمن انتى عبيطة ولا ايه ؟؟”.

حفل روائع الموجي

وقد تألّقت شيرين عبد الوهاب بأدائها واحساسها على مسرح “أبو بكر سالم” في حفل روائع الموجي، وتصدّرت الترند بالسعودية.

شيرين أطلّت بفستان سهرة باللون الأسود مع اعتمادها لتسريحة شعر ريترو أشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

أداء مميز للفنانة شيرين عبدالوهاب على ألحان الموجي في #روائع_الموجي على مسرح أبو بكر سالم 🎙️✨ #عيشها ♥️ #تقويم_الرياض pic.twitter.com/sgLUS6TD5y — عـيشها (@Enjoy_Saudi) May 4, 2023

ووصلت شيرين برفقة زوجها حسام حبيب إلى مسرح أبو بكر سالم، وقالت: “مساءكم جميل وأنا سعيدة جدًّا بالغناء في حفل روائع الموجي، وسعيدة أكتر إني أغني من ألحان العظيم محمد الموجي، وأنا بحبكم”.

وقدّمت شيرين أغنية “انا قلبي ليك ميال” على المسرح، وسط إشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الخطأ الغنائي الذي وقعت فيه خلال غنائها أغنية “للصبر حدود” لكوكب الشرق أم كلثوم، ضمن حفل روائع الموجي بالرياض.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “أنا آسفة على الغلط بس أم كلثوم بتخوف”.

يشار إلى أنّ حفل روائع الموجي، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويضمّ باقة مميزة من نجوم ومطربي الوطن العربي.