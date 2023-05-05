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فيلم هوليوودي..نيويركر ينشر تفاصيل تروى لأول مرة عن قصة هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

الموقع أكد أن الشيخة لطيفة أبقت خطتها للهروب سرية لسنوات وحصلت على جواز سفر إيرلندي مزور وعدة غوص وكن هدفها اللجوء للولايات المتحدة

كتب سالم حنفي
قصة هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي watanserb.com
هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي
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وطن- بعد مرور قرابة الخمس سنوات على الواقعة، عاد موقع “نيويوركر” الأمريكي للحديث عن قصة الهروب الفاشلة للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات، والتي قامت بها عام 2018.

وقال الموقع إن الشيخة لطيفة قضت أكثر من نصف حياتها وهي تضع خططًا للفرار من والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحليف للحكومات الغربية ، والذي اشتهر بتحويله دبي إلى قوة حديثة، ووضع المساواة بين الجنسين في صميم خطته لدفع الإمارات العربية المتحدة إلى قمة النظام الاقتصادي العالمي ، وتعهد “بإزالة جميع العقبات التي تواجهها المرأة”. لكن بالنسبة لابنته ، كانت دبي “سجنًا مفتوحًا” ، حيث يعاقب العصيان بوحشية.

تعرض الشيخة لطيفة للضرب المبرح في سن المراهقة

وبحسب الموقع، فقد تعرضت الشيخة لطيفة في سن المراهقة للضرب المبرح لتحديها والدها، كما انها كشخص بالغ ، مُنعت من مغادرة دبي وظلت تحت المراقبة المستمرة من قبل الحراس.

تجاوز أسلوب حياة الشيخة بشرى قيود دائرة الشيخ محمد.
تجاوز أسلوب حياة الشيخة بشرى قيود دائرة الشيخ محمد.

ولفت الموقع إلى أن الشيخة لطيفة عرفت أن الهروب يمثل تحديًا يتمثل في “ضخامة لا يمكن فهمها”. وكتبت “سيكون أفضل أو آخر شيء أفعله”. “لم أعرف مطلقًا الحرية الحقيقية. بالنسبة لي ، إنه شيء يستحق أن نموت من أجله “، مشيرا إلى أنها رسمت تفاصيل تجربتها في مئات الرسائل والبريد الإلكتروني والنصوص والرسائل الصوتية التي أرسلتها إلى أصدقائها على مدار عقد من الزمان.

الشيخة لطيفة أبقت خطة الهروب سرية

وقال الموقع إن الشيخة لطيفة أبقت خطتها للهروب سرية لسنوات حيث أرست الأساس: التدريب في الرياضات الخطرة ، والحصول على جواز سفر مزور ، وتهريب النقود إلى شبكة من المتآمرين، وبحلول الوقت الذي كشفت فيه عن المخطط لصديقتها الفنلندية المقربة منها “جوهيايننن” ، بعد أن كانت قد استأجرت بالفعل يختًا ليأخذها قبالة الساحل ونقلها إلى الهند أو سريلانكا ، حيث كانت تأمل في السفر إلى الولايات المتحدة وطلب اللجوء.

قصة هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي watanserb.com
هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

ونوه الموقع إلى أن الشيخة لطيفة كانت تحتاج فقط للمساعدة في الوصول إلى نقطة الالتقاء ، على بُعد ستة عشر ميلًا من الشاطئ ، في المياه الدولية.

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معدات للغوص وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية

وواصل الموقع نشر التفاصيل الدقيقة لرحلة الهروب، موضحا أنه قبل الانطلاق ، تسللت لطيفة إلى شقة جوهياينن ، التي أصبحت مخزنًا لمعدات الغوص ، وأجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ، وأجزاء القوارب التي جمعتها المرأتان ، وجلست أمام جهاز تسجيل فيديو.، حيث كانت ترتدي قميصًا أزرقًا فضفاضًا ، وسجلت ما يقرب من أربعين دقيقة من الشهادة ، ليتم الإفراج عنها في حالة القبض عليها.

و قالت إن والدها “مجرم كبير” مسؤول عن تعذيب وسجن العديد من النساء اللواتي عصينه، و قالت إن أختها الكبرى كانت في الأسر تحت التخدير بعد محاولتها الخاصة للخروج ، قبل ثمانية عشر عامًا ، وقتلت خالتها بسبب العصيان.

القبطان يكتشف سفينة تتبع اليخت الذي يقل الشيخة لطيفة

ومن على متن اليخت ، كتبت لطيفة إلى صديق لها ، “أشعر حقًا بالحرية الآن. هدف المشي نعم ولكنه مجاني تمامًا “، و بعد أسبوع من الرحلة ، اكتشف القبطان سفينة أخرى على ما يبدو تسير ورائهم ، وطائرة صغيرة تحلق في سماء المنطقة حيث كان الهاربون على بعد حوالي ثلاثين ميلاً من سواحل الهند ، وكان وقود اليخت ينفد، وخشي القبطان من العثور على لطيفة قائلا:”سوف يقتلونها” ، وأرسل رسالة نصية إلى صديق في 3 مارس 2018.

قصة هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي
قصة هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

طائرة تحلق فوق اليخت

وفي اليوم التالي ، حلقت طائرة أخرى، حيث روت جوهياينن إنه بحلول الليل ، كان كل شيء هادئًا ، لكن لطيفة كانت صامتة، موضحة أنه في حوالي الساعة 10 مساءً ، نزلت المرأتان إلى الكابينة الخاصة بهما ، وقامت لطيفة بتنظيف أسنانها في الحمام الضيق، و عندما خرجت ، انفجر الهواء بسلسلة من الانفجارات.

وقالت سمعت الأحذية فوق سطح السفينة، و قالت لطيفة: “لقد وجدوني”، بتقوما بحبس نفسيهما في الحمام وقامتا بإرسال سلسلة من رسائل SOS. وسرعان ما تصاعد الدخان من خلال فتحات التهوية وأجهزة الإنارة، وبينما كانتا تكافحان من أجل التنفس ، قالت لطيفة إنها آسفة ، وعانقتها جوهياينن. ثم تعثروا من الغرفة.

لحظة اقتحام اليخت

ووفقا للموقع فقد تم تقطيع الظلام في جميع الاتجاهات بواسطة مشاهد الليزر للبنادق الهجومية، حيث استولى رجال ملثمون على النساء وأجبروهن على الصعود إلى سطح السفينة ، حيث كان القبطان وطاقمه مقيدون ويضربون.

تقييد يدا الشيخة لطيفة وطلبها بأن يقتلوها

ووفقا للرواية، فقد كانت الأرض مليئة بالدماء، وكانت يدا لطيفة مقيّدة خلف ظهرها وألقيت عليها ، لكنها قاومت الركل والصراخ والتشبث بالحواجز. وبينما كان الرجال يسحبونها بعيدًا ، سمعت جوهياينن صراخها، وهي تقول لهم:”أطلقوا النار علي هنا! لا تعيدوني”، ثم اختفت الأميرة في البحر.

يشار إلى أن الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد أكدت في بيان لها في فبراير/شباط 2022، أنها “بخير”، طالبة من وسائل الإعلام احترام خصوصياتها.

المصدرنيويوركر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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