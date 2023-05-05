الجمعة, مايو 5, 2023
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الهدهد

جريمة تهز الكويت.. مسعف يقتل زوجته بالساطور ثم ينتحر بطريقة بشعة

جيران الزوجين أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة

كتب فهمي الورغمي
مسعف هندي يقتل زوجته watanserb.com
هندي يقتل زوجته الممرضة بالساطور في الكويت
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وطن – أقدم مسعف من الجنسية الهندية، يقيم في دولة الكويت، على قتل زوجته الممرضة بالساطور، قبل أن ينتحر ملقيا بنفسه من أعلى البناء الذي يقطن به.

وقعت الجريمة في منطقة السالمية بمحافظة حولي الكويتية، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن انتحار شخص ألقى بنفسه من علو، واتضح أن المنتحر شخص من الجنسية الهندية وكان يقطن في العمارة ذاتها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت شقة المنتحر مغلقة، وبعد فتحها اكتشف رجال الأمن وجود امرأة، غارقة في دمائها، وعلى رقبتها إصابة بليغة وبجوارها أداة الجريمة ‏”ساطور”.

يأتي هذا فيما كشفت تحريات المباحث أن المنتحر أقدم على قتل زوجته التي تعمل ممرضة وهي من نفس الجنسية الهندية، وأغلق باب الشقة ثم صعد أعلى العقار، وألقى بنفسه منتحرا، وأن توقيت ما بين ارتكاب الجريمة والانتحار متقارب، حسب ما ذكره مصدر أمني.

وبسؤال جيران الزوجين، أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة، وكشفوا عن وجود العديد من المشاكل والخلافات التي تجمعهما منذ فترة، حسب ما أوضحه مصدر أمني.

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ويتصدر الهنود أكثر الجاليات المقيمة عددا في الكويت، بإجمالي 965.7 ألف نسمة، تلاهم أبناء الجالية المصرية بـ655.2 ألف نسمة، ثم الفلبين وبنغلادش وسوريا والسعودية وسريلانكا.

جاء ذلك ضمن إحصائيات أصدرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بخصوص عام 2022، أفادت بأن معدل زيادة الكويتيين في العام الماضي 2022 بلغ 28.7 ألف نسمة عن العام الذي سبقه، بنسبة مئوية تقدر بـ 0.019 %.

وقالت الهيئة في تقريرها الخاص بالتركيبة السكانية حتى العام 2022، إن إجمالي عدد المواطنين ارتفع إلى 1.5 مليون نسمة، بزيادة 28.7 ألف نسمة عن العام الماضي، بينما بلغ اجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية العام الماضي 4.7 ملايين نسمة.

وبحسب التقرير، فقد حقق أبناء 17 جالية مقيمة في الكويت زيادة في عددهم، في مقابل حدوث انخفاض في أبناء 3 جنسيات فقط وهي إثيوبيا، إفغانستان، وإيران.

وبلغ حجم السكان غير الكويتيين 3 ملايين و219 ألف نسمة، توزع 2.99 مليون نسمة منهم على 20 جنسية في البلاد.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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