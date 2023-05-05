جريمة تهز الكويت.. مسعف يقتل زوجته بالساطور ثم ينتحر بطريقة بشعة

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وطن – أقدم مسعف من الجنسية الهندية، يقيم في دولة الكويت، على قتل زوجته الممرضة بالساطور، قبل أن ينتحر ملقيا بنفسه من أعلى البناء الذي يقطن به.

وقعت الجريمة في منطقة السالمية بمحافظة حولي الكويتية، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن انتحار شخص ألقى بنفسه من علو، واتضح أن المنتحر شخص من الجنسية الهندية وكان يقطن في العمارة ذاتها.

هندي يقتل زوجته بساطور وينتحر بالقاء نفسه من الدور الثامن في عمارة داخل منطقة السالمية. pic.twitter.com/UvBw48qNiY — المجلس (@Almajlliss) May 4, 2023

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت شقة المنتحر مغلقة، وبعد فتحها اكتشف رجال الأمن وجود امرأة، غارقة في دمائها، وعلى رقبتها إصابة بليغة وبجوارها أداة الجريمة ‏”ساطور”.

يأتي هذا فيما كشفت تحريات المباحث أن المنتحر أقدم على قتل زوجته التي تعمل ممرضة وهي من نفس الجنسية الهندية، وأغلق باب الشقة ثم صعد أعلى العقار، وألقى بنفسه منتحرا، وأن توقيت ما بين ارتكاب الجريمة والانتحار متقارب، حسب ما ذكره مصدر أمني.

وبسؤال جيران الزوجين، أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة، وكشفوا عن وجود العديد من المشاكل والخلافات التي تجمعهما منذ فترة، حسب ما أوضحه مصدر أمني.

#الكويت | مسعف هندي الجنسية يقتل زوجته الممرضة بساطور ويغلق باب الشقة قبيل أن ينهي حياته منتحراً بإلقاء نفسه من «الدور الثامن» لعمارتهم السكنية في منطقة السالمية pic.twitter.com/dhGj7pUFdE — هاشتاقات (@Q8Hashtagat) May 5, 2023

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ويتصدر الهنود أكثر الجاليات المقيمة عددا في الكويت، بإجمالي 965.7 ألف نسمة، تلاهم أبناء الجالية المصرية بـ655.2 ألف نسمة، ثم الفلبين وبنغلادش وسوريا والسعودية وسريلانكا.

جاء ذلك ضمن إحصائيات أصدرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بخصوص عام 2022، أفادت بأن معدل زيادة الكويتيين في العام الماضي 2022 بلغ 28.7 ألف نسمة عن العام الذي سبقه، بنسبة مئوية تقدر بـ 0.019 %.

وقالت الهيئة في تقريرها الخاص بالتركيبة السكانية حتى العام 2022، إن إجمالي عدد المواطنين ارتفع إلى 1.5 مليون نسمة، بزيادة 28.7 ألف نسمة عن العام الماضي، بينما بلغ اجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية العام الماضي 4.7 ملايين نسمة.

وبحسب التقرير، فقد حقق أبناء 17 جالية مقيمة في الكويت زيادة في عددهم، في مقابل حدوث انخفاض في أبناء 3 جنسيات فقط وهي إثيوبيا، إفغانستان، وإيران.

وبلغ حجم السكان غير الكويتيين 3 ملايين و219 ألف نسمة، توزع 2.99 مليون نسمة منهم على 20 جنسية في البلاد.