الجمعة, مايو 5, 2023
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تركيا.. صور متداولة لفواتير الغاز الطبيعي بسعر صفري تنفيذا لقرار أردوغان

الخطوة سبقت انتخابات رئاسية صعبة تهدد بإقصاء الرئيس التركي أرودغان عن الحكم

كتب خالد السعدي
غاز مجاني في تركيا watanserb.com
أردغان يمنح الأتراك الغاز الطبيعي مجانا لمدة شهر كامل
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وطن – نشر مغردون أتراك، صورا لبدء وصول فواتير الغاز الطبيعي للمواطنين بمبلغ صفر، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجانية استخدام الغاز لشهر كامل لجميع المنازل في تركيا.

وأرفقت الفواتير بجملة “تم تغطية المبلغ الأساسي للفاتورة من قبل الدولة في إطار تعليمات الرئيس، مبارك علينا غاز البحر الأسود”.

قرار أردوغان دخل حيز التنفيذ

ودخل قرار مجانية الغاز الطبيعي في تركيا لمدة شهر وتخفيض فواتير الاستهلاك لمدة عام كامل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية التركية، تنفيذاً لوعد قدّمه أردوغان للشعب التركي بمناسبة ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية.

وصدر مرسوم رئاسي، أفاد بأن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية تغطي الفواتير الأولى لاستهلاك الغاز الطبيعي في المساكن ودُور العبادة بين 24 أبريل الماضي و31 مايو الجاري.

كما تلتزم الدولة بتوفير 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المستخدم في المطبخ والمياه الساخنة للمساكن ودُور العبادة مجاناً، حتى تاريخ 1 مايو 2024.

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مجانية الخدمة

يُشار إلى أنه في 20 أبريل الماضي، وفي كلمة خلال مراسم ربط غاز البحر الأسود بالشبكة المحلية، أعلن أردوغان توفير الغاز الطبيعي، ضمن احتياجات المطابخ وتسخين المياه بشكل مجاني لجميع المساكن في تركيا لمدة عام.

كما ذكر أن الحكومة لن تتقاضى أجرة الغاز الطبيعي بجميع استخداماته لمدة شهر بعموم تركيا.

احتفالية كبيرة

وفي تلك الأثناء، احتفل أردوغان بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي لمحطة بحرية من احتياطي مكتشف في البحر الأسود.

ووصفت تقارير هذا المشهد بأنه جاء في سياق عمل الحكومة على استعراض مشروعات ضخمة للطاقة والبنية التحتية في الفترة التي تسبق الانتخابات، والتي تظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان قد يخسرها بعد نحو 20 عاما في السلطة.

اكتشافات ضخمة

وفي نهاية 2022، أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.

واكتشف الغاز الطبيعي لأول مرة في حقل سكاريا قبالة سواحل زونجولداك في 2020، وفي حقل تشاي جوما-1 المجاور في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين يبلغ حجم الغاز الإجمالي المتوقع 710 مليارات متر مكعب.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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