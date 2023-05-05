التونسية مريم الدباغ في إطلالة مثيرة تكشف صدرها مع سيجار متحدية الحكم بسجنها! (شاهد)

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وطن- بعد الحكم عليها بالسجن 3 أشهر، خرجت المشهورة التونسية مريم الدباغ متحدية بالرد على الاتهامات الموجهة إليها في قضية الإساءة المرفوعة ضدها.

ونشرت التونسية مريم الدباغ صورة لها عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة كالعادة، حيث ارتدت فستانا كاشفا صدرها بشكل كبير ومبرزا مفاتنها، مع سيجار في يدها.

وطلبت مريم الدباغ من متبعيها انتظارها للرد على “اللي ما يسواش”، في إشارة لمن قام برفع القضية ضدهها.

مريم الدباغ تتحدث عن الحكم بسجنها

ولاحقا نشرت مريم الدباغ مقطع فيديو آخر دافعت فيه عن نفسها زاعمة أنه لن يتم سجنها معلنة أنه ستستأنف الحكم.

وأوضحت ان القضية رفعت ضدها وتم الحكم فيها وهي غير متواجدة في تونس، حيث تقضي أغلب أوقاتها في دبي.

الحكم بسجن مريم الدباغ 3 أشهر

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت الخميس حكما ابتدائيا بسجن مريم الدباغ لمدة 3 أشهر نافذة.

ووفقا لما نشره موقع “موازييك” فإن القضية تتعلق بشكوى مرفوعة ضدها بتهمة الإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية تدوينة كانت نشرتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

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وقالت مصادر للموقع إن النيابة العمومية كانت قد أحالت مريم الدباغ بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث حوكمت بالسجن مدة ثلاثة أشهر، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكمها بإقرار العقوبة ضدها لثبوت الادانة مما يقتضي بقاء حكم السجن لمدة 3 أشهر ساريا.

جرأة غير معهودة

ومن المتعارف عليه أن مريم الدباغ تمتلك جرأة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا تتواني من إظهار مفاتنها بشكل جريء جدا، خاصة من خلال تقديمها الإعلانات الخاصة بالعناية بالجسم.

وتقوم مريم الدباغ بنشر تجاربها لمنتجات العناة بالجسم عبر مقااطع فيديو جريئة تنشر على حسابها على انستغرام حتى تقنع متابعيها بشراء المنتجات.

تدليك داخل أحد الفنادق

وفي سياق هذه الإعلانات مرة أخرى، عادت مريم الدباغ إلى التعري لصالح أحد الفنادق في تونس.

ونشرت مريم الدباغ، فيديو وهي بروب الاستحمام، تتحدث به عن الفقرات التي ستعيشها داخل الفندق.

ثم ظهرت مريم الدباغ وأحد العاملين يقوم بتدليك جسدها بالعسل مع مادة أخرى جعلته يبدو كالسمنة.

وكشفت المؤثرة التونسية فخذها بشكل فاضح، لاستعراض عملية التدليك.