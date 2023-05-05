الجمعة, مايو 5, 2023
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التونسية مريم الدباغ في إطلالة مثيرة تكشف صدرها مع سيجار متحدية الحكم بسجنها! (شاهد)

محمكة الاستئناف أيدت سجن مريم الدباغ بتهمة الإساءة للغير عبر حسابها على فيسبوك

كتب سالم حنفي
مريم الدباغ في إطلالة مثيرة تكشف صدرها watanserb.com
مريم الدباغ
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وطن- بعد الحكم عليها بالسجن 3 أشهر، خرجت المشهورة التونسية مريم الدباغ متحدية بالرد على الاتهامات الموجهة إليها في قضية الإساءة المرفوعة ضدها.

ونشرت التونسية مريم الدباغ صورة لها عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على انستغرام ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة كالعادة، حيث ارتدت فستانا كاشفا صدرها بشكل كبير ومبرزا مفاتنها، مع سيجار في يدها.

وطلبت مريم الدباغ من متبعيها انتظارها للرد على “اللي ما يسواش”، في إشارة لمن قام برفع القضية ضدهها.

مريم الدباغ تتحدث عن الحكم بسجنها

ولاحقا نشرت مريم الدباغ مقطع فيديو آخر دافعت فيه عن نفسها زاعمة أنه لن يتم سجنها معلنة أنه ستستأنف الحكم.

وأوضحت ان القضية رفعت ضدها وتم الحكم فيها وهي غير متواجدة في تونس، حيث تقضي أغلب أوقاتها في دبي.

الحكم بسجن مريم الدباغ 3 أشهر

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت الخميس حكما ابتدائيا بسجن مريم الدباغ لمدة 3 أشهر نافذة.
ووفقا لما نشره موقع “موازييك” فإن القضية تتعلق بشكوى مرفوعة ضدها بتهمة الإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية تدوينة كانت نشرتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

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وقالت مصادر للموقع إن النيابة العمومية كانت قد أحالت مريم الدباغ بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث حوكمت بالسجن مدة ثلاثة أشهر، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكمها بإقرار العقوبة ضدها لثبوت الادانة مما يقتضي بقاء حكم السجن لمدة 3 أشهر ساريا.

جرأة غير معهودة

ومن المتعارف عليه أن مريم الدباغ تمتلك جرأة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا تتواني من إظهار مفاتنها بشكل جريء جدا، خاصة من خلال تقديمها الإعلانات الخاصة بالعناية بالجسم.

وتقوم مريم الدباغ بنشر تجاربها لمنتجات العناة بالجسم عبر مقااطع فيديو جريئة تنشر على حسابها على انستغرام حتى تقنع متابعيها بشراء المنتجات.

تدليك داخل أحد الفنادق

وفي سياق هذه الإعلانات مرة أخرى، عادت مريم الدباغ إلى التعري لصالح أحد الفنادق في تونس.
ونشرت مريم الدباغ، فيديو وهي بروب الاستحمام، تتحدث به عن الفقرات التي ستعيشها داخل الفندق.

ثم ظهرت مريم الدباغ وأحد العاملين يقوم بتدليك جسدها بالعسل مع مادة أخرى جعلته يبدو كالسمنة.
وكشفت المؤثرة التونسية فخذها بشكل فاضح، لاستعراض عملية التدليك.

المصدررصد ومتابعة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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