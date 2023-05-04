الخميس, مايو 4, 2023
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بعد توعد روسيا بتصفيته في مقر إقامته.. ماذا يفعل زيلينسكي في لاهاي؟

زيلينسكي وصل إلى مقر البرلمان الهولندي اليوم الخميس للاجتماع مع النواب

كتب باسل النجار
زيلينسكي في هولندا watanserb.com
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وطن- قالت المحكمة الجنائية الدولية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر اجتماعاً بمقرّ المحكمة في لاهاي، اليوم الخميس.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت في مارس الماضي، مذكّرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم ترحيل أطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب.

الرئيس الأوكراني في البرلمان الهولندي

وأفادت وكالة “إيه.إن.بي” الهولندية للأنباء، بأنّ زيلينسكي وصل إلى مقر البرلمان الهولندي قرابة الساعة الـ07:00 بتوقيت غرينتش للاجتماع مع النواب.

ويأتي ذلك عقب توعّد روسيا أمس، بتصفية زيلينسكي واغتياله داخل مقر إقامته، بعد حادث تدمير مسيرتين فوق الكرملين ضمن ما وصفته الإدارة الروسية بأنه كان محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس بوتين، واتهمت أوكرانيا بالوقوف وراء الأمر، فيما تنفي كييف أي علاقة لها بالحادث.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام غربية عن وكالة الأنباء الهولندية، فقد كان في استقبال الرئيس الأوكراني رئيس المجلس “يان انتوني بروين” ورئيسة مجلس النواب فيرا بيرغاكمب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف لوكالة “فرانس برس”: “نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية”.

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وقالت الحكومة الهولندية قبل زيارة زيلينسكي، إنه سيحضر اجتماعات أيضاً مع رئيس الوزراء مارك روته وأعضاء من البرلمان.

وذكرت وزارة الخارجية أنّ من المتوقّع أن يُلقيَ زيلينسكي خطاباً بعنوان: “لا سلام من دون عدالة لأوكرانيا”.

ورفض متحدثون باسم الحكومة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الزيارة، وعزوا ذلك إلى أسباب أمنية.

روسيا تتوعد باغتيال زيلينسكي بعد حادث الكرملين

ويشار إلى أنه أمس، الأربعاء، قال النائب في مجلس الدوما الروسي “فيكتور سوبوليف”، إنه قد حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخيّ على مقرّ إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وسائل إعلام روسية.
وجاء ذلك بعد محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بالمسيّرات استهدف الكرملين.

وقال الكرملين، الأربعاء، إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل بوتين.

وأكد أن روسيا “تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما ومتى ما تراه مناسباً”، في حين نفت أوكرانيا التورط في هجوم الكرملين بطائرات بدون طيار.

ونقل موقع easternherald عن رئيس مجلس دوما الدولة “فياتشيسلاف فولودين” قولَه، إن العمل الإرهابي ضد الرئيس هو هجوم على روسيا. ويجب الاعتراف بأن النظام النازي في كييف هو منظمة إرهابية، حسب وصفه.

المصدروكالة الأنباء الهولندية + easternherald - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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