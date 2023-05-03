أدلة جديدة تفضح دعم الإمارات لقوات حميدتي والذهب كلمة السر (شاهد)

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وطن – كشفت مصادر سودانية، عن أدلة جديدة توثق الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو “حميدتي” في قتاله الدائر ضد قوات الجيش السوداني.

ونشر المفكر السوداني تاج السر عثمان، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو، للجيش السوداني يستعرض تجهيز عربات الدعم السريع ويقول “كله قادم من الإمارات”.

وعلّق تاج السر قائلا: “هناك إدراك واسع في صفوف عناصر الجيش للدور الإماراتي التخريبي في زعزعة الاستقرار.. نعم استطاعت الإمارات كتابة بداية فصل الفوضى والتمرد في البلدان العربية ولكن ليس بمقدورها كتابة الفصل الأخير”.

الجيش السوداني يستعرض تجهيز عربات ميليشيات الدعم السريع ويقول " كله جاي من #الإمارات "

هناك إدراك واسع في صفوف عناصر الجيش للدور الإماراتي التخريبي في زعزعة الإستقرار ،

نعم استطاعت الإمارات كتابة بداية فصل الفوضى والتمرد في البلدان العربية ولكن ليس بمقدورها كتابة الفصل الأخير pic.twitter.com/cfvLGW9n66 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 2, 2023

كما فضح المصدر السوداني نفسه، المشهد الذي تباهت به دولة الإمارات عندما أعلنت إرسال طائرة تحمل على متنها إمدادات غذائية عاجلة إلى مطار أبشي على الحدود السودانية التشادية لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين.

وكتب تاج السر عثمان: “الصحيح أنها وصلت لمنطقة سيطرة ميليشيات الدعم السريع المتمردة في حدود الجنينة .. لو عايزة تجيب إمداد غذائي كان جابتو بورتسودان محل الناس موجودة”.

الصحيح أنها وصلت لمنطقة سيطرة ميليشيات الدعم السريع المتمردة في حدود الجنينة

لو عايزه تجيب إمداد غذائي كان جابتو بورتسودان محل الناس موجودة ! https://t.co/YgWEUQbOW7 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 2, 2023

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الإمارات تبرز في الصراع السوداني الداخلي

ومنذ اندلاع المواجهات المسلحة في السودان في منتصف أبريل الماضي، برز الدور الإماراتي من خلال دعم قوات حميدتي (تاجر الذهب)، وقد سبق أن تم تداول صور مأخوذة من صفحة حميدتي على موقع فيسبوك، تظهر أن حسابه على الموقع يتم إدارته من ثلاثة أشخاص، أحدهم من دولة الإمارات.

نشطاء ينشرون معلومات صفحة قائد #قوات_الدعم_السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "#حميدتي" على الفيس بوك توضح إدارتها من #الإمارات#مزيد pic.twitter.com/TayE1n6peq — مزيد – Mazid (@MazidNews) April 18, 2023

وكان مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”، قد أبرز أنه من المعروف لدى الجميع العلاقة الخاصة التي تجمع حميدتي بالإمارات، والدعم الذي يتلقاه منها، عبر طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي.

الذهب كلمة السر

وكلمة السر في تلك العلاقة هي الذهب، حيث كشف تقرير نشرته منظمة جلوبال ويتنس- منظمة حقوقية تعمل بمجال مكافحة الفساد – عام 2019 أن قوات الدعم السريع التي يسيطر عليها حميدتي، تُسيطر على منجم جبل عامر، ذلك إضافة إلى ثلاثة مناجم أخرى في أجزاء متفرقة من البلاد، وهذا جعل حميدتي وقواته طرفًا رئيسيًا في صناعة تعدين الذهب. وهي تُمثل جزءا كبيرًا من صادرات السودان.

وأوضحت المنظمة، أن واجهة تصدير الذهب السوداني إلى الإمارات هي شركة “الجنيد”. وقد أُنشأت عام 2009، من جانب عبد الرحمن حمدان دقلو، شقيق حميدتي. وهو في الوقت نفسه عضو مجلس إدارة في تلك الشركة. إضافة إلى عادل عبد الرحيم حمدان دقلو، وعلاء الدين عبد الرحيم حمدان دقلو.

وتمتلك شركة الجنيد حسابًا بنكيًا باسمها في بنك أبوظبي الأول. حيث يتم تسديد الدفعات النقدية جراء تصدير الذهب من خلاله، وفقًا لمنظمة جلوبال ويتنس. ويُصدر السودان من الذهب سنويًا ما يصل قيمته إل