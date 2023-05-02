ضبط رجل وامرأة وهما يمارسان الجنس بجانب الرصيف العام دون اعتبار لأحد (شاهد)

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وطن – وثق مقطع فيديو رجلا وامرأة وهما يمارسان الجنس أمام العامة بمدينة ميديلين الكولومبية، مما تسبب في رد فعل شعبي غاضب حيث ادعى البعض أن “المدينة تنهار”.

يُظهر الفيديو الزوجين يستمتعان بممارسة الجنس على قطعة أرض شاغرة بجوار الرصيف ، مما أثار غضبًا في مدينة ميديلين الكولومبية ، حيث أبلغ العديد من السكان المحليين السلطات عن ذلك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل“، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشرطة قد فتحت تحقيقا في الواقعة، لكن السكان زعموا أنها دليل على مشكلة أكبر مع الأشخاص الذين لديهم إحساس جنسي.

وعلق أحد السكان المحليين قائلاً: “المدينة تنهار. بالأمس كانت هناك مشكلة في الملعب “.

“لا يوجد نقص في الزواحف الليلية الغاضبة من ذلك. يجب أن يكونوا نائمين بدلاً من مشاهدة ما لا يجب أن يشاهدوه “.

ورد آخر: “تعليقك هو مثال على” المنطق “في هذا البلد ، حيث الأخيار هم الأشرار والأشرار هم الأخيار”.

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استجابت السلطات في ميديلين لعدة حوادث من الأفعال المخلة بالآداب العامة التي حدثت في الأماكن العامة في الأسابيع الأخيرة.

مشهورة تمارس الجنس الفموي بجانب صخرة مقدسة

في الشهر الماضي ، صورت نجمة OnlyFans كاتي بليك نفسها وهي تمارس الجنس الفموي على صديقها في صخرة Guatapé المقدسة بالقرب من Medellín.

وقال رئيس بلدية غواتابي ، خوان سيباستيان بيريز ، إن هذه ليست أول حادثة من نوعها تقع في موقع سياحي وتعهد بتعزيز الأمن.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من تصوير مجموعة من السياح الأجانب وهم يركضون في أرجاء مدينة ميديلين وهم عراة تمامًا.

بعد أن انتشرت اللقطات على نطاق واسع ، تمكنت الشرطة من التعرف على السياح وأجبرتهم على الاعتذار علنًا عن سلوكهم غير اللائق.

امرأة تستخدم الألعاب جنسية في محطة القطار

في منتصف أبريل ، تم تصوير امرأة وهي تستخدم الألعاب الجنسية بنفسها على شبكة قطارات ميديلين ونظام رفع الجندول ، مما دفع الشرطة إلى التحقيق.

حفلة جنس جماعية في حديقة للأطفال

وفي أبريل أيضا، تم تداول مقطعَ فيديو صادم لرجلين وامرأة أثناء إقامتهم حفلة جنس جماعية في حديقة للأطفال في مدينة ميديلين في كولومبيا.

و شعر السكان بالغضب بعد قيام امرأة ورجلين بممارسة الجنس في أحد الأماكن العامة، بينما كانوا على مرأى ومسمع من حديقة الأطفال.

الواقعة حدثت بالقرب ملعب كرة رملي مخصص للأطفال

وأظهر الفيديو المرأة وهي تقوم بممارسة جنسية على كلا الرجلين في منطقة حرجية، يقال إنها تقع بجوار ملعب كرة قدم رملي، يزوره الأطفال بشكل متكرر.

وأدان السكان المحليون بشدة تصرفات الأفراد لمشاركتهم في أعمال فاحشة بالقرب من مناطق لعب الأطفال في وضح النهار.