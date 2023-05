السلطان هيثم بن طارق برفقة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون.. صورة تلقى رواجاً على تويتر (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود لتسعينيات القرن الماضي توثق جولة سياحية للسلطان هيثم بن طارق برفق نجم البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون.

وبحسب الشاعر والكتاب العماني، حمال النوفلي، فإن الصورة التقطت في تعسينيات القرن الماضي أثناء زيارة مايكل جاكسون للسلطنة، موضحا أنه أثر باخلاق العمانيين في زيارته تلك وتعرف على الاسلام عن قرب.

وبحسب الصورة التي يبدو، فقط ظهر السلطان هيثم بن طارق مع مايكل جاكسون برفقة عدد من ضباط بحريين.

مايكل جاكسون أثناء زيارته للسلطنة في التسعينات.

يقال انه تأثر باخلاق العمانيين في زيارته وتعرف على الاسلام عن قرب. pic.twitter.com/kvGBimtQYU — جمال النوفلي (@jamalalnofli) May 2, 2023

ويبدو أن ملك موسيقى البوب مايكل جاكسون الذي أثار رحيله حالة من الحزن والجدل، قد وقع في حب سلطنة عمان التي أمضى بين سكانها عام 2006م 45 يوما بعيداً عن الأضواء وكان ينوي العودة نهاية العام الحالي، بحسب ما أكده رجل أعمال عماني، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نقلا عن وكالة فرانس برس عام 2009.

مايكل جاكسون مدد زيارته لسلطنة عمان من 3 أيام إلى 45 يوما

وقال رجل الأعمال أنيس الزدجالي في تصريحات لوكالة “الشرق الأوسط” حينها، إن السلطنة كانت من ضمن البلدان التي زارها جاكسون والتي تركت انطباعاً كبيراً فيه فقرر أن يمد زيارته من 3 أيام إلى 45 يوماً بعيداً عن أعين الإعلام، وكان يفترض أن يعود إلى مسقط في ديسمبر المقبل ليقيم في ضيافة الزدجالي.

وأكد “الزدجالي” الذي يعمل في المجال السياحي أن علاقة صداقة كانت تربطه بالمغني الأسطورة وذكر أن (مايكل شعر في عمان بأنه في وطنه) مشيراً إلى أن النجم أتى بأبنائه للإقامة معه في السلطنة.

وقال الزدجالي: “جاء مايكل جاكسون إلى عمان وخطط للبقاء مدة ثلاثة أيام ولكنه مدد إقامته معنا إلى 45 يوماً. لقد أحب عمان وأهلها كما أن الناس تعاملوا معه بالحب تماما كصديق، وقد تأثر مايكل كثيراً بالحب وكرم الضيافة الذي وجده هنا في السلطنة وهو ما كان يفقده في حياته للأسف”.

وبحسب “الزدجالي”، فإنه بالرغم من إقامة النجم في فندق، إلا أنه أمضى معظم وقته مع عائلته .

كما أشار رجل الأعمال العماني إلى تأثر جاكسون بالثقافة العمانية (فقد قام عدة مرات بزيارة سوق مطرح (من الأسواق التراثية) ومن هناك اشترى عدة أشياء وكان يتعامل مع الناس بود).

مايكل جاكسون زار بيوت كثير من الأسر العمانية

وبحسب الزدجالي، زار مايكل جاكسون بيوت كثير من الأسر العمانية وقضى معهم وقتا وعرف الكثير عن أسلوب الحياة العمانية.

وقال: “كنا نتناول طعام الغداء سويا وأصبح جزءا من أسرتنا. لقد شعر براحة كبيرة هنا وحكى لنا الكثير عن حياته وعن كيفية معاملة الناس له هنا”.

وعن أطفال مايكل جاكسون قال الزدجالي: “في أحد الأيام، حكى لنا مايكل عن أطفاله وأنه يريد أن يحظوا بنفس العاطفة التي اكتسبها هنا، ويريد إحضارهم إلى عمان وعندما وصلوا احتضنهم وقال لهم وهم في السيارة “مرحبا بكم في وطنكم يا أولادي”.

وفاة مايكل جاكسون

يشار إلى أنه في 25 يونيو 2009 توفي المغني الأمريكي مايكل جاكسون بسبب تسمم حاد بالبروبوفول والبنزوديازيبين في منزله في نورث كارلوود درايف في حي هولمبي هيلز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وقال طبيبه كونراد موراي إنه وجد جاكسون في غرفته لا يتنفس ويعاني من ضعف في النبض، وأجرى الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لكن دون جدوى، واتصل الأمن برقم 9-1-1 في الساعة 12:21 مساءً وعالج المسعفون جاكسون في مكان الحادث لكن أعلن وفاته في مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا..

وفي 28 أغسطس 2009 خلص قسم الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إلى أن وفاة جاكسون كانت جريمة قتل،حيث كان جاكسون قد تناول البروبوفول والبنزوديازيبينات المضادة للقلق لورازيبام وميدازولام من قبل طبيبه.

خروج طبيب مايكل جكسون من السجن

وأُدين موراي بالقتل غير العمد في نوفمبر 2011 وأفرج عنه في 2014 بعد أن قضى عامين من عقوبة السجن لمدة أربع سنوات مع إجازة لحسن السلوك.

وقبل وفاته كان جاكسون يستعد لسلسلة من حفلات العودة تحت اسم This Is It المقرر أن تبدأ في يوليو 2009 في لندن ولكنها لم تكتمل.