الثلاثاء, مايو 2, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب تداعب حصاناً على خطى نجلاء التونسية! (شاهد)

في أواخر شهر رمضان وثّقت جنا دياب أجواء حفلة فتيات خاصة في مكان مغلق مع صديقاتها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تداعب حصاناً على خطى نجلاء التونسية! (شاهد) watanserb.com
جنا دياب
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وطن– فاجأت جنا دياب، ابنة المطرب المصري عمرو دياب، متابعيها، بصور جريئة لها مع حصان، ما جعلهم يتذكرون نجلاء التونسية.

مطربة الحصان

ونشرت جنا دياب عبر حسابها على “انستجرام“، عدة صور وهي ترتدي توب أسود يكشف بطنها كاملاً، مع بنطلون جينز، تاركةً شعرها الكيرلي منسدلاً على أكتافها.

وعلى الرغم من أنها كانت في رحلة مع صديقاتها إلى أحد المزارع، إلا أن صور ابنة عمرو دياب تركزت مع الحصان الذي كانت تداعبه.

 

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وتركت جنا عمرو دياب الصور بدون تعليق، سوى بإيموجي لوح تزلج.

مطربة الحصان

واستذكر متابعو جنا، نجلاء التونسية التي عرفت بلقب “مطربة الحصان”، بعد ظهورها في كليبها المثير “أنا هطلب إيدك بكرة”، بصحبة حصان، في بداية الألفينات.

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جنا ومطربة الحصان

وقبلها بأيام، في أواخر شهر رمضان، وثّقت جنا أجواء حفلة فتيات خاصة، في مكان مغلق مع صديقاتها.

ملهًى ليلي مصغّر

ونشرت جنا فيديو وهي تقوم بالتراقص على أغنية أجنبية تؤديها بنفسها.

وكانت صديقات جنا دياب يردّدن الأغنية معها، وسط أجواء صاخبة وغرفة بأضواء الملاهي الليلية.

وسبق أن نشرت جنا صوراً لها بين أصدقائها وهي ترتدي تنورة كشكش قصيرة جداً، مع توب وجاكيت أسود.

ملابس جريئة

اللافت أنّ صديقاتها كنّ محتشماتٍ ويرتدين بلاطين واسعة، عكس جنا دياب التي كشفت ساقيها حتى الفخذين بطريقة فاضحة.

وعلّقت جنا دياب على الصور: “أوصي بالقفازات والأوشحة”.

وكان أيضاً من الصور اللافتة الغريبة، حين كان صديقهم الشاب يضع يده على سرة بطن إحدى فتيات الشلة.

وجدّد المتابعون هجومَهم على جنا، خاصةً وأنّ هذا التعري جاء في شهر رمضان.

بيرة وتورتة

أما شقيقتها كنزي، فكانت تحتفل بعيد ميلاد حبيبها في أجواء صاخبة.

ونشرت كنزي دياب الصور التي وثّقت تلك الأجواء عبر “انستجرام“.

وبدأت كنزي عمرو دياب الصور بلقطة تجمعها بحبيبها في سوبر ماركت، ثم صورة تورتة صغيرة في ثلاجة مليئة بزجاجات البيرة.

وبدأت حفلة الشواء بمناسبة عيد الميلاد، كانت كنزي قد ارتدت فستاناً أسود لهذه المناسبة.

وعلقت كنزي على الصور: “أعياد الميلاد وحفلات الشواء”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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