الإثنين, مايو 1, 2023
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حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري وعبيد الوسمي يصدر بيانا هاما

مجلس الأمة الكويتي، شهد في السنوات الأخيرة عدة خلافات مع الحكومة حول قضايا مثل مكافحة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية، والمساءلات البرلمانية

كتب فهمي الورغمي
حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري وعبيد الوسمي يصدر بيانا هاما watanserb.com
حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري وعبيد الوسمي يصدر بيانا هاما
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وطن- أكدت وكالة الأنباء الكويتية “كونا“، بتاريخ اليوم الإثنين 1 مايو أيار 2023، بأن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى ولي العهد، وذلك بعد أشهر من التوترات السياسية بين الحكومة والنواب.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم لحل مجلس الأمة الكويتي

وكان مجلس الأمة قد شهد عدة خلافات مع الحكومة حول قضايا مثل مكافحة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية، والمساءلات البرلمانية.

وطالب بعض النواب بإجراء تغييرات في التشكيلة الوزارية، وبإقالة بعض المسؤولين المتهمين بالفساد أو سوء الإدارة.

وأثار هذا التصعيد حالة من عدم الاستقرار في المشهد السياسي، وأثر على قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التنموية. وقال بعض المحللين إن حل مجلس الأمة قد يكون فرصة لإعادة تشكيل المشهد البرلماني، وإخراج البلاد من حالة التشنج.

ويذكر أن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن الشهر الماضي حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي “حلاً دستورياً”، استناداً إلى المادة 107 من الدستور “انتصاراً للإرادة الشعبية” مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في “انتخابات جديدة”.

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جاء ذلك في كلمة وجهها ولي العهد الكويتي، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في 17 إبريل الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في، مارس الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة المجلس المنتخب في 2020.

وقال مجلس الوزراء في بيان عبر موقعه الرسمي: “بناءاً على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء واستناداً لنص المادة (107) من الدستور، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله”.

صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي

وافق ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على مشروع المرسوم المرفوع إليه من مجلس الوزراء حول حل مجلس الأمة. وفيما يلي نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”:

“مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الأمة

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يُحل مجلس الأمة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

“ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح، صدر بقصر السيف في 11 شوال 1444هـ الموافق 1 مايو 2023 “.

دعوات في مجلس الأمة لتحمل المسؤولية الوطنية

قبل ساعات من إعلان مجلس الوزراء على مشروع قانون لحل مجلس الأمة ورفعه إلى ولي العهد، دعا النائب عبيد الوسمي، أعضاء مجلس الأمة إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية»، كما دعا رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى «عقد الجلسة متى ما اكتمل نصابها».

وغرّد الوسمي عبر حسابه في «تويتر» قائلاً إن «تعطيل الدولة بسبب مزاج شخص واحد غير مدرك لآثار أعماله.. إهانة للشعب والدستور واستهزاء لايفترض قبوله تحت أي مبرر».

وكان الغانم قد وجه الدعوة إلى عقد الجلسة العادية والتكميلية غداً وبعد غد، للنظر في بنود جدول الأعمال المتضمن 14 بنداً و74 فقرة.

وجاء جدول الأعمال بنسخة شبه مكررة لجلسة 4 أبريل الماضي، التي رُفِعت لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة، وتصدره بند تلاوة الأوامر الأميرية بشأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، والتصديق على مضبطة 4 أبريل، و14 رسالة واردة، و135 شكوى وعريضة.

وفي تفاعل مع مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة، أعلن الوسمي ترشحه لخوض انتخابات مجلس الأمة القادمة.

وقال عبر تويتر: “على بركة الله تعالى ورغبة مني في تحقيق جزء من ما اطمح للكويت ان تكون وقبول منكم دعماً وعوناً ومساندةً..أُعلن ترشحي لخوض انتخابات مجلس الأمة والله الموفق”.

بدوره، أعلن “سعود سعد بوصليب“، النائب في مجلس الأمة، ترشحه لانتخابات المجلس القادمة.

وقال عبر تويتر “«إن من يقرر عودة النائب إلى قاعة عبدالله السالم هو الشعب الكويتي عبر صناديق الاقتراع»..أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2023 ممثلاً عن الدائرة الرابعة..نسأل الله التوفيق والسداد”.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الكويتية كونا، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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