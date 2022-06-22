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الهدهد

شاهد رد فعل النواب الكويتيين المعتصمين بعد قرار حل مجلس الأمة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عناق نواب كويتيين بعد إعلان حل مجلس الأمة watanserb.com
عناق نواب كويتيين بعد إعلان حل مجلس الأمة

وطن – عبر النواب الكويتيون المعتصمون في مقر مجلس الأمة منذ أيام عن فرحتهم الكبيرة بقرار حل المجلس الذي أعلنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، وذلك كحل أخير لحلحة الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد.

ونشر النائب “مهند طلال الساير” على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو رصدته “وطن”، يظهر فيه النواب المعتصمين وهم يهتفون: “الأمة مصدر السلطات”.

كما أظهر الفيديو تهنئة النواب لبعضهم البعض. وسط فرحة عارمة بالقرار الذي طالبوا فيه منذ اعتصامهم.التوتر

بين نواب المعارضة والحكومة

وجاء قرار حل مجلس الأمة عقب أزمة سياسية جراء التوتر بين الحكومة ونواب معارضين وصولا إلى اعتصام نواب داخل المجلس احتجاجا على ما يصفونه ”بتعطيل الدستور“.

واتهم النواب المعتصمون رئيس مجلس الأمة الذي يعتبرونه حليفا للحكومة بقطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن الأربعاء حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة، بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي قال إنّها تمزق المشهد السياسي.

حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة

وقال ولي العهد في كلمةٍ نيابة عن أمير الكويت: “قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي”. مضيفاً أنّ مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم. معتبراً أنّ الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول.

وناشد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المواطنين “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا”.
دعوة للإلتفاف حول الأمير

ودعا ولي العهد “الجميع للالتفاف حول أمير البلاد”.

وقال إنّ الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم. مشيراً إلى أنّ عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين.

وأشار إلى أنّ هناك تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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