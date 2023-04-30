لن تصدق من يتصدر القائمة.. أجمل 10 نساء في العالم لعام 2023

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وطن- في قائمة أجمل 10 نساء حول العالم لعام 2023، تصدرت البريطانية “جودي كومر” وفقًا لحساب علمي يُسمى “النسبة الذهبية”.

والنسبة الذهبية المعروفة أيضًا بالرقم الذهبي، أو التناسب الذهبي أو النسبة الإلهية، هي نسبة بين رقمين تساوي تقريبًا 1.618. عادةً ما تكتب بالحرف اليوناني فاي (Φ).

توجد هذه النسبة في أشياء وخلوقات يُراد تشبيهها بـ “الكمال” مثل الأهرامات المصرية وأيقونة نوتيلوس، وأيضا في الوجوه الجميلة والجسم المثالي. حيث أن أعيننا تنجذب مباشرة إلى تلك الأشياء بهذه النسبة وتجدها جذابة بصريًا.

عند تطبيق مبدأ “النسبة الذهبية” على وجه جودي كومر، وُجد أن الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا كانت ملامحها دقيقة بنسبة 94.52 ٪ في حساب تكاملها الجسدي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

تصدُّرُ كومر، جاء في قائمة تعجّ بممثلات وفنانات فائقات الجمال في هوليوود وبوليوود، بما في ذلك (زندايا وبيونسيه و أشويراري وديبيكا بادكون.)

1. جودي كومر

جودي كومر، ممثلة بريطانية (29 عاماً)، لعبت دور “أوكسانا أستانكوفا / فيلا نيللي” في مسلسل الجوسسة المثير “قتل حواء” الذي بثته قناة “بي بي سي وان” ما بين (2018-2022)، والذي نالت عنه إشادة من النقاد وفازت بجائزة تلفزيون الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثلة وجائزة Primetime Emmy Award لأفضل ممثلة في مسلسل درامي.

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2. أريانا غراندي

أريانا غراندي، مغنية أمريكية تبلغ من العمر 29 عاماً، اسمها الكامل أريانا غراندي بوتيرا، ولدت في 26 يونيو 1993.

صاحبة صوت غنائي نال لسنوات استحسان النقاد، وكانت حياتها الشخصية موضع اهتمام وسائل الإعلام على نطاق واسع.

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حصلت على العديد من الجوائز طوال حياتها المهنية، بما في ذلك جائزتي جرامي، وجائزة بريت واحدة، وجائزة بامبي، وجائزتي بيلبورد للموسيقى، وثلاث جوائز موسيقى أمريكية، وتسع جوائز “إم تي في” لموسيقى الفيديو، ولديها 30 رقاما في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

3. بيلا حديد

بيلا حديد، (26 عاما) عارضة أزياء أمريكية، اسمها الكامل إيزابيلا خيرية حديد ولدت في 9 أكتوبر 1996 في واشنطن العاصمة ونشأت في سانتا باربارا، كاليفورنيا.

وعلى صغر سنها، ظهرت حديد في سبعة وعشرين مرة على أغلفة مجلات فوغ العالمية.

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وقعت على IMG Models في أغسطس 2014 وظهرت لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك في سبتمبر/أيلول من ذات العام.

لاحقا، في 2017، حطمت حديد الرقم القياسي لأغلفة Doutzen Kroes لمعظم أغلفة مجلة فوغ في عام واحد من خلال الظهور في خمس نسخ دولية (الصين وإسبانيا والبرازيل وأستراليا والجزيرة العربية).

4. زيندايا

زيندايا هي ممثلة ومغنية أمريكية، تبلغ من العمر 26 عاماً، اسمها الكامل هو زندايا ماري ستورمر كولمان، وُلدت في 1 سبتمبر 1996.

وحصلت على العديد من الجوائز على مستوى العالم بما في ذلك جائزة غولدن غلوب وجائزتي Primetime Emmy.

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صنفتها “مجلة تايم” كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم على قائمتها السنوية في عام 2022.

صدر فيلمها الطويل لأول مرة في عام 2017 بفيلم الأبطال الخارقين Spider-Man: Homecoming، ولعبت لاحقًا دور البطولة في باقي أجزائه.

5. تايلور سويفت

تايلور سويفت مغنية وكاتبة أغاني أمريكية تبلغ من العمر 33 عاما، وتحتل المرتبة الخامسة في قائمة أجمل 10 نساء في عام 2023 في العالم.

اسمها الكامل هو تايلور أليسون سويفت. ولدت في 13 ديسمبر 1989، في ويست ريدينغ، بنسلفانيا.

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خلال عام 2022، فازت مغنية البوب الأميركية، تايلور سويفت، بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز ” إم تي في” للموسيقي الأوربية، الأحد، بما في ذلك أفضل فيديو لمدة 10 دقائق عن أغنتيها المصورة (أول تو ويل)”كل شيء على ما يرام”.

6. ديبيكا بادكون

ديبيكا بادكون (37 عاما) ممثلة هندية تحتل المرتبة السادسة في قائمة أجمل 10 نساء في عام 2023 في العالم. ولدت في الخامس من يناير عام 1986.

هي واحدة من الممثلات الأعلى أجرا في الهند. حصلت على ثلاث جوائز فيلم فير.

ظهرت في قوائم الشخصيات الأكثر شهرة في البلاد، وقد صنفتها مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية نفوذاً في العالم في عام 2018.

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شقت بادكون بجمالها طريقها إلى قائمة أجمل النساء وتُواصل إظهار مهاراتها في التمثيل في كل من بوليوود وهوليوود أيضًا.

7. هويون جون

هويون جونغ، هي فنانة كورية موهوبة، (28 عاما) صنعت لنفسها اسمًا في عالم الفن. يتضمن إنتاجها الإبداعي لوحات مذهلة ومنحوتات وأعمال فنية رقمية معروفة بألوانها النابضة بالحياة وتفاصيلها المعقدة وموضوعاتها الفريدة.

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بدأ حب هويون جونغ للفن في سن مبكرة، وهي تعمل على صقل مهاراتها منذ ذلك الحين. تأثرت أعمالها المبكرة بشدة بتراثها الكوري والتقاليد الثقافية التي أحاطت بها.

عندما نضجت كفنانة، بدأت هويون جونغ في تجربة أساليب وتقنيات مختلفة، مستوحاة من تجاربها الشخصية وأسفارها.

اليوم، يتم عرض ألواح هويون جونغ الفنية في صالات العرض والمعارض في جميع أنحاء العالم، مما أكسبها تقديرًا واشادة على نطاق واسع.

صنعت لنفسها أيضًا اسمًا كرائدة أعمال ناجحة، مستفيدة من وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي ومواهبها الفنية لإطلاق علامتها التجارية الخاصة والتواصل مع المعجبين وزملائها المبدعين في جميع أنحاء العالم.

8. بيونسيه

بيونسيه جيزيل نولز كارتر، (41 عاما) هي مغنية وكاتبة أغانٍ ومنتجة وممثلة أمريكية، وتحتل المرتبة الثامنة في قائمة أفضل 10 نساء في العالم لعام 2023. غنت في العديد من مسابقات الغناء والرقص عندما كانت طفلة.

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صعدت إلى الشهرة في أواخر التسعينيات كمغنية رئيسية لـ Destiny’s Child، إحدى فرق الفتيات الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

9. ايشواريا راي باتشان

ايشواريا راي باتشان، (49 عاما) هي ممثلة هندية تحتل المرتبة التاسعة في قائمة أجمل 10 نساء في عام 2023 في العالم.

ولدت في 1 نوفمبر 1973 و فازت بلقب ملكة جمال العالم لعام 1994. وهي معروفة بأفلامها الهندية والتاميلية.

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هي واحدة من الممثلات المعروفات وأكثر المشاهير شهرة وتأثيرا في الهند من خلال حياتها المهنية الناجحة في التمثيل.

حصلت أيشواراي على جائزتي فيلم فير وفي عام 2009 تم تكريمها مع “بادما شري” من قبل حكومة الهند.

غالبًا ما تم الاستشهاد بها في وسائل الإعلام على أنها “أجمل امرأة في العالم” ولذلك حتى في هذا العمر، فإنها تدخل بسهولة إلى قائمة أجمل النساء.

10. جوردان دون

جوردان دن، (32 عاما) عارضة أزياء بريطانية وتحتل المرتبة العاشرة في قائمة أفضل 10 نساء في العالم لعام 2023.

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بدأت حياتها المهنية الدولية في أوائل عام 2007. في فبراير 2008، كانت أول عارضة أزياء سوداء تمشي على مدرج برادا منذ أكثر من عقد.

في أبريل 2014، تم الإعلان عن توقيع “دن” كوجه جديد لـ Maybelline New York. اعتبارًا من يوليو 2014 ، تم إعلانها رمزًا بواسطة Models.com. تعتبر دن واحدة من عارضات الأزياء في جيلها.