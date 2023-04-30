الأحد, أبريل 30, 2023
الرئيسيةحياتناطبيعي بدون فلاتر.. أجمل فتاة في العالم تسحر الجمهور في أحدث ظهور
حياتنا

طبيعي بدون فلاتر.. أجمل فتاة في العالم تسحر الجمهور في أحدث ظهور

يتميز جمال "أناستازيا كنيزفا Anastasia Knyazeva" بملامحها الرقيقة وبشرتها الناعمة، وقد تمت مقارنتها بجمال دمية البورسلين، بفضل ملامحها الدقيقة وملمس بشرتها الخالي من العيوب

كتب فهمي الورغمي
الطفلة الروسية أناستازيا كنيزفا watanserb.com
الطفلة الروسية أناستازيا كنيزفا
- Advertisement -

وطن- منذ عام 2015، سَطَعَ نجم الطفلة الروسية “أناستازيا كنيزفا Anastasia Knyazeva”، بعد فوزها بلقب أجمل طفل في العالم، ولم تتجاوز حينها من العمر 5 سنوات.

بجمال فائق الروعة، وعينين زرقاوتين مع شعر بني طويل، ووجه طفولي بريء أشبه بـ “باربي”، دمية الأطفال الشهيرة، أصبحت أناستازيا كنيزفا، واحدة من أبرز المشاهير الأطفال حول العالم.

أحدث إطلالة لـ أناستازيا كنيزفا أجمل طفلة في العالم

أناستازيا كنيزيفا هي عارضة أزياء روسية طفلة، اجتاحت عالم الموضة بجمالها الطبيعي وملامحها الساحرة.

وُلدت عام 2011 في موسكو، وبدأت مسيرتها العملية كعارضة أزياء في سن الرابعة فقط. وسرعان ما لفتت انتباه العالم بملامحها الجذابة وعينيها الزرقاوين الكبيرتين التي أصبحت تعتبر ميزة خاصة بها.

انطلقت مسيرة أناستازيا المهنية بعد أن بدأت والدتها، التي هي أيضًا عارضة أزياء، بمشاركة صورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

- Advertisement -

حيث انتشرت صورها بسرعة كبيرة، وحصلت على عدد كبير من المتابعين على انستجرام.

والآن، يتابعها أكثر من 1.1 مليون شخص على انستجرام، مما يجعلها واحدة من أشهر عارضات الأزياء من الأطفال في العالم.

في أحدث إطلالة للطفلة الروسية أناستازيا كنيزيفا، أثارت انتباه متابعيها إذ لاحظ الكثيرون تغير ملامحها بشكل كبير عن السنوات الأولى التي اشتهرت خلالها، تحديدا بداية من عام 2015.

الطفلة الروسية أناستازيا كنيزفا
الطفلة الروسية أناستازيا كنيزفا

من هي أناستاسيا كنيزيفا؟

يتميز جمال أناستازيا بملامحها الرقيقة وبشرتها الناعمة، وقد تمت مقارنتها بجمال دمية البورسلين، بفضل ملامحها الدقيقة وملمس بشرتها الخالي من العيوب.

أجمل فتاة في العالم تسحر الجمهور في أحدث ظهور
أجمل فتاة في العالم تسحر الجمهور في أحدث ظهور

شاركت في عروض أزياء عدة للعلامات التجارية الكبرى حول العالم، بما في ذلك Chobi Kids و Amoreco و Kisabiano، كما تم عرض جلسات التصوير الخاصة بها في مجلات مثل Vogue Bambini، وقد شاركت في عروض الأزياء في روسيا والصين.

لكن على الرغم من نجاح أناستازيا الذي جعلها مشهورة في عالم الموضة، إلا أنه أثار الجدل بشأن استغلال الأطفال في هذه الصناعة والضغوط التي يمكن أن يواجهها الأطفال الصغار في مجال عروض الأزياء.

الطفلة الروسية أناستازيا كنيزفا
الطفلة الروسية أناستازيا كنيزفا

ينتقد الكثيرون عائلة الطفلة الروسية أناستازيا كنيزيفا، بسبب مايصفونه بالتسويق الزائد لجمالها وعرضها للأضواء الساطعة في سن مبكرة، مما يثير بعض التساؤلات حول عواقب ذلك على نفسية الأطفال ممن يرون فيها قدوة.

ومع ذلك، تؤكد والدة أناستازيا أنها تحرص على توفير الراحة والاستقرار لابنتها وتعمل على توفير تجربة إيجابية لها كعارضة أزياء.

كما أنها تشجع أناستازيا على القراءة والتعلم والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز ثقتها بنفسها.

وعلى العموم، يثير النجاح المذهل لأناستازيا كنيزيفا عددًا من الأسئلة حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الجمالي والتأثير على نمط حياة الأطفال.

ولكن مهما كانت الآراء المتضاربة حول هذا الموضوع، فإنه لا شك أن جمال أناستازيا كنيزيفا لفت الأنظار وجذب الأضواء بشكل كبير في عالم الموضة.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

بمُسيَّرة مُفخخة.. أوكرانيا كادت تغتال بوتين والكرملين يُعلق بغرابة.. ما القصة؟

الهدهد

هادلي غامبل تحرش بها مديرها وتفاصيل صادمة.. مذيعة الرؤساء التي أغرت بوتين

الهدهد

“أمازون روسيا” يجبر العاملات على التجرد من ملابسهن الداخلية وتفتيشهن بطريقة مهينة .. فيديو صادم

الهدهد

تقرير استخباراتي أمريكي يفضح علاقة مرتزقة فاغنر ببشار الأسد

تقارير

تشمل 8 دول.. فاغنر أنشأت “كونفدرالية إفريقية” للسيطرة على القارة وتسريبات خطيرة

الهدهد

فيديو لجندي روسي مخمور تسبب في تحطيم نظام دفاع جوي قيمته 160 مليون دولار

الهدهد

بـ”التودد مع بوتين”.. شراكة طاقة تثير غضبا أمريكيا من محمد بن سلمان

الهدهد

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

تقارير

واشنطن بوست: السيسي أعاد توجيه صواريخ إلى أوكرانيا بدلاً من روسيا بعد تدخل أمريكي

تقارير

“الحيوانات المنوية” ساحة حرب جديدة بين موسكو وكييف.. ما علاقة النساء الأوكرانيات؟

الهدهد

ماذا لو قُتل بوتين بعد قصف الكرملين؟.. وثيقة أمريكية مُسربة تثير الجدل

الهدهد

فيديو ذبح جندي أوكراني بوحشية على طريقة داعش.. روسيا تنفي وأوكرانيا تتوعد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو توبيخ مدير مطار بغداد الذي تسبب باستقالته.. وانتقادات لـ السوداني

تحرش وملابس مثيرة جنسيا للموظفات.. فضيحة للشيف نصرت في أمريكا

للعباقرة.. اختبر ذكاءك واكتشف عدد الأرانب الحقيقي في الصورة!

أول ظهور علني.. صور وفيديوهات تحكي رحلة عذاب فيصل رجب في سجون الحوثي

عشيقة ألان ريكمان.. أحبها لنصف قرن وتزوجها قبل وفاته بـ 4 سنوات فقط

في حمام السباحة.. تفاصيل انتحار أوروبي داخل فندق كويتي شهير

وصفت “بخرابة البيوت”.. ما علاقة جليلة المغربية بطلاق تامر حسني وبسمة؟

على غرار سائق طريق السويس.. شاهد ما فعله سعودي سكران على طريق عام

المرأة الأكثر إثارة في العالم .. هذه هي “ملكة المنحنيات” (صور)

أين اختفى أيوب الرحبي؟.. فيديو مؤثر لوالده المكلوم يجتاح السلطنة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC