طبيعي بدون فلاتر.. أجمل فتاة في العالم تسحر الجمهور في أحدث ظهور

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وطن- منذ عام 2015، سَطَعَ نجم الطفلة الروسية “أناستازيا كنيزفا Anastasia Knyazeva”، بعد فوزها بلقب أجمل طفل في العالم، ولم تتجاوز حينها من العمر 5 سنوات.

بجمال فائق الروعة، وعينين زرقاوتين مع شعر بني طويل، ووجه طفولي بريء أشبه بـ “باربي”، دمية الأطفال الشهيرة، أصبحت أناستازيا كنيزفا، واحدة من أبرز المشاهير الأطفال حول العالم.

أحدث إطلالة لـ أناستازيا كنيزفا أجمل طفلة في العالم

أناستازيا كنيزيفا هي عارضة أزياء روسية طفلة، اجتاحت عالم الموضة بجمالها الطبيعي وملامحها الساحرة.

وُلدت عام 2011 في موسكو، وبدأت مسيرتها العملية كعارضة أزياء في سن الرابعة فقط. وسرعان ما لفتت انتباه العالم بملامحها الجذابة وعينيها الزرقاوين الكبيرتين التي أصبحت تعتبر ميزة خاصة بها.

View this post on Instagram A post shared by Князева Анастасия (@knyazeva_anastasiya_official)

انطلقت مسيرة أناستازيا المهنية بعد أن بدأت والدتها، التي هي أيضًا عارضة أزياء، بمشاركة صورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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حيث انتشرت صورها بسرعة كبيرة، وحصلت على عدد كبير من المتابعين على انستجرام.

والآن، يتابعها أكثر من 1.1 مليون شخص على انستجرام، مما يجعلها واحدة من أشهر عارضات الأزياء من الأطفال في العالم.

View this post on Instagram A post shared by Князева Анастасия (@knyazeva_anastasiya_official)

في أحدث إطلالة للطفلة الروسية أناستازيا كنيزيفا، أثارت انتباه متابعيها إذ لاحظ الكثيرون تغير ملامحها بشكل كبير عن السنوات الأولى التي اشتهرت خلالها، تحديدا بداية من عام 2015.

من هي أناستاسيا كنيزيفا؟

يتميز جمال أناستازيا بملامحها الرقيقة وبشرتها الناعمة، وقد تمت مقارنتها بجمال دمية البورسلين، بفضل ملامحها الدقيقة وملمس بشرتها الخالي من العيوب.

View this post on Instagram A post shared by Князева Анастасия (@knyazeva_anastasiya_official)

شاركت في عروض أزياء عدة للعلامات التجارية الكبرى حول العالم، بما في ذلك Chobi Kids و Amoreco و Kisabiano، كما تم عرض جلسات التصوير الخاصة بها في مجلات مثل Vogue Bambini، وقد شاركت في عروض الأزياء في روسيا والصين.

لكن على الرغم من نجاح أناستازيا الذي جعلها مشهورة في عالم الموضة، إلا أنه أثار الجدل بشأن استغلال الأطفال في هذه الصناعة والضغوط التي يمكن أن يواجهها الأطفال الصغار في مجال عروض الأزياء.

View this post on Instagram A post shared by Князева Анастасия (@knyazeva_anastasiya_official)

ينتقد الكثيرون عائلة الطفلة الروسية أناستازيا كنيزيفا، بسبب مايصفونه بالتسويق الزائد لجمالها وعرضها للأضواء الساطعة في سن مبكرة، مما يثير بعض التساؤلات حول عواقب ذلك على نفسية الأطفال ممن يرون فيها قدوة.

ومع ذلك، تؤكد والدة أناستازيا أنها تحرص على توفير الراحة والاستقرار لابنتها وتعمل على توفير تجربة إيجابية لها كعارضة أزياء.

View this post on Instagram A post shared by Князева Анастасия (@knyazeva_anastasiya_official)

كما أنها تشجع أناستازيا على القراءة والتعلم والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز ثقتها بنفسها.

وعلى العموم، يثير النجاح المذهل لأناستازيا كنيزيفا عددًا من الأسئلة حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الجمالي والتأثير على نمط حياة الأطفال.

ولكن مهما كانت الآراء المتضاربة حول هذا الموضوع، فإنه لا شك أن جمال أناستازيا كنيزيفا لفت الأنظار وجذب الأضواء بشكل كبير في عالم الموضة.